Απόμαχοι της δουλειάς, αλλά όχι του αγώνα!

Από τους απόμαχους της δουλειάς, αλλά όχι του ταξικού αγώνα, ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, μετέφερε τη συγκίνησή του να μιλάει μπροστά σε ένα τέτοιο μαχητικό ακροατήριο.

«Θα ανοίξει ένας δρόμος που θα μπορεί να καταργήσει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο», σημείωσε, τονίζοντας πως η δική του γενιά ανδρώθηκε μέσα στην αντεπανάσταση και στις ανατροπές, όταν κάποιοι κατέβαζαν τα λάβαρα της επανάστασης. «Η γενιά μας δεν κατέβασε τη σημαία - τη σήκωσε ακόμα πιο ψηλά», ξεκαθάρισε. Και πρόσθεσε ότι αν δει κανείς τα σημερινά προβλήματα των συνταξιούχων μπορεί να καταλάβει τι επιφυλάσσει το μέλλον, γι' αυτό και πρέπει σήμερα να δυναμώσει η πάλη.

«Αλλος δρόμος δεν υπάρχει», ξεκαθάρισε, απέναντι στις φωνές που καλούν σε υποταγή. Κατήγγειλε την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, που μιλούν για «αυξήσεις» όταν 15 χρόνια τώρα, είτε σε κρίση είτε σε ανάκαμψη, οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί «τσεκούρι» για να πληρώνονται οι τραπεζίτες και η πολεμική οικονομία. «Λένε για αυξήσεις - ποιες αυξήσεις; Των 10 ευρώ;», σχολίασε, τονίζοντας πως η τελευταία πανελλαδική συγκέντρωση των συνταξιούχων ήταν μεγαλύτερη από ποτέ. Τέλος, υπογράμμισε ότι όσο και να φαίνονται παντοδύναμοι οι καπιταλιστές, δεν είναι, γι' αυτό και ο αγώνας είναι σταθερά ταξικός: «Το μέλλον ανήκει στην εργατική τάξη».