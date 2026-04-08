39ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

Καμία αναμονή, καμία ανοχή στη σαπίλα και στους μηχανισμούς χειραγώγησης

Περιοδείες, συσκέψεις και συνέντευξη Τύπου από το ΠΑΜΕ στο Ηράκλειο, όπου γίνεται το Συνέδριο

Διαμηνύοντας «Καμία αναμονή, καμία ανοχή στη σαπίλα και στους μηχανισμούς χειραγώγησης. Συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών», το ΠΑΜΕ, μπροστά στο 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ στο Ηράκλειο, προχωρά σε μια σειρά περιοδείες και συσκέψεις, ενώ την Πέμπτη 16 Απρίλη στις 12 μ. έχει προγραμματίσει συνέντευξη Τύπου στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου.

«Τώρα είναι ώρα να δυναμώσει παντού η οργάνωση στα σωματεία, η συμμετοχή των εργαζομένων, η συλλογική συζήτηση και δράση, η σύγκρουση με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων», σημειώνει το ΠΑΜΕ μπροστά στο Συνέδριο.

Και τονίζει ότι αυτό το μήνυμα θα μεταφέρουν στις περιοδείες που οργανώνουν μπροστά στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ οι εκλεγμένοι με τη ΔΑΣ σε κάθε χώρο δουλειάς, εργοστάσιο, γραφείο, κατάστημα, εργοτάξιο, νοσοκομείο. Εκεί όπου χτυπά η καρδιά της εργατικής τάξης, για να συζητήσουν με τους εργαζόμενους πώς θα δυναμώσουν η οργάνωση, η αγωνιστική ετοιμότητα και η διεκδίκηση.

Αλλωστε, μπροστά στο 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ επιβεβαιώνεται ακόμα πιο καθαρά ότι συγκρούονται δύο κόσμοι. Από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων, των αγωνιστικών συνδικάτων, των ανθρώπων που δίνουν καθημερινά μάχη για το μεροκάματο, τη ζωή και τα δικαιώματά τους, και από την άλλη ο κόσμος του συμβιβασμού, της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού, του «κοινωνικού εταιρισμού», ο βούρκος των σκανδάλων, που βάζει πλάτη και υλοποιεί την αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης, με πρόσφατο παράδειγμα τη συμφωνία της ντροπής μεταξύ κυβέρνησης - εργοδοτών - ΓΣΕΕ.

«Σε συνθήκες που η ακρίβεια τσακίζει το λαϊκό εισόδημα, που οι εργαζόμενοι πληρώνουν τις συνέπειες της πολεμικής οικονομίας, που δυναμώνει η εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η υποταγή και "τα κεφάλια μέσα", ούτε οι συμφωνίες ντροπής που βάζουν φρένο στις διεκδικήσεις και συμπιέζουν μισθούς και δικαιώματα», τονίζει το ΠΑΜΕ, ξεκαθαρίζοντας: «Απάντηση μπορεί να δώσει μόνο ένα ενιαίο, πανελλαδικό, μαχητικό εργατικό κίνημα, ριζωμένο στους χώρους δουλειάς, που θα βάζει στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων.

Με εμπιστοσύνη στη δύναμη των εργαζομένων, με πίστη στο δίκιο τους, συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά. Να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης στην κυρίαρχη πολιτική, όπως εκφράστηκε με την αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων σε εκατοντάδες συνδικάτα, Εργατικά και Ομοσπονδίες, στην ΑΔΕΔΥ.

Καμία αναμονή, καμία ανοχή στη σαπίλα και στους μηχανισμούς χειραγώγησης.

Συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών».

Μπροστά στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, την Τετάρτη 15 Απρίλη οργανώνονται τα εξής:

- Το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου διοργανώνει σύσκεψη με τους εργαζόμενους από τα εργοτάξια ΒΟΑΚ, Καστέλι και το έργο Δαμάστας, στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου στις 19.00.

- Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας προγραμματίζει για τους εργαζόμενους στο Εμπόριο περιφερειακή σύσκεψη σωματείων και συνδικαλιστών Κρήτης, στην αίθουσα Πολιτισμού της Ενωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου στις 19.00.

Επίσης θα πραγματοποιηθούν εξορμήσεις στα Χανιά, στα καταστήματα «Σκλαβενίτη», στην αποθήκη και στο λογιστήριο του ΣΥΝΚΑ, στο εργοστάσιο νερών «Σαμαριά», στο εργοστάσιο τροφίμων «Χιωτάκης», στους «Μύλους Κρήτης», στο εργοστάσιο «Mobiak», στο εργοστάσιο «Τσατσαρωνάκη», στο ξενοδοχείο «Ikos», σε αποθήκες τροφίμων, στα νερά Κρήτης, στο κτίριο του ΟΤΕ, στην «Teleperformance», στη «Φινομπετόν» και σε εργοτάξια.

Επιπλέον, στο Ηράκλειο στις 15 Απρίλη θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω περιοδείες:

- Στο εργοτάξιο Καστελίου από το Συνδικάτο Οικοδόμων, στο Μέταλλο, στην αποθήκη «Χαλκιαδάκη» και στο MART από την Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου.

Την Πέμπτη 16 Απρίλη περιοδείες θα γίνουν σε χώρους δουλειάς στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα: Στο εργοτάξιο ΒΟΑΚ και στα γραφεία ΑΚΤΩΡ στη Νεάπολη από το Συνδικάτο Οικοδόμων, στα «Πλαστικά Κρήτης», στα «Πλαστικά Καράτζη», στις εταιρείες πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου Λινοπεραμάτων, στην αποθήκη «Σκλαβενίτη» - ΙΚΕΑ από την Ενωση Ιδιωτικών υπαλλήλων Ηρακλείου, σε «Candia Nuts» και «Fresh Snacks» από το Συνδικάτο Τροφίμων, σε «Net Mechanics», «Phaistos Network» και «Vodafone Hub» από την Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, στα κτίρια της «Cosmote», στο ξενοδοχείο «Cactus», στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο.