Τα συνδικάτα της χώρας προετοιμάζουν μια ιστορικής σημασίας Σύσκεψη

Το εύστοχο σύνθημα που επιλέχθηκε για τη φετινή Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ, «Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή», συμπυκνώνει τις βασικές γραμμές που επιτακτικά θέτει το ταξικό εργατικό κίνημα της χώρας μας σήμερα, στις πιο κρίσιμες συνθήκες των τελευταίων δεκαετιών. Με τις χώρες που εμπλέκονται στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους να ξεπερνούν πλέον τις 20, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, με την εμπλοκή να κλιμακώνεται καθημερινά ολοένα και περισσότερο, αυτή η Σύσκεψη αντικειμενικά παίρνει κρίσιμα χαρακτηριστικά.

Δεν θα ήταν υπερβολικό αν λέγαμε ότι τα συνδικάτα της χώρας μας σήμερα προετοιμάζουν μια ιστορικής σημασίας Σύσκεψη, στην οποία χιλιάδες συνδικαλιστές και εκατοντάδες σωματεία θα βρεθούν στον ίδιο χώρο, την ίδια μέρα, εκφράζοντας τις ίδιες αγωνίες και οργανώνοντας τους μεγάλους αγώνες των εργαζομένων για να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές συνέπειες της εμπλοκής στο εισόδημα, στα δικαιώματα, στην ίδια τη ζωή της εργατικής τάξης. Αλλά και φυσικά σε αυτήν τη Σύσκεψη ακόμη περισσότερο επιδιώκουν τα συνδικάτα να εκφραστεί το ρεύμα αμφισβήτησης των εργαζομένων ενάντια στην πολιτική του πολέμου και της εκμετάλλευσης, όπως στους μεγάλους αγώνες που προηγήθηκαν, στην απεργία της 28 Φλεβάρη, στις 6 Φλεβάρη όπου συνδικάτα λιμενεργατών από χώρες της Μεσογείου ταυτόχρονα βροντοφώναξαν ότι δεν θα βάψουν οι λιμενεργάτες τα χέρια τους με αίμα για να γίνουν οι λαοί κρέας στα κανόνια των ιμπεριαλιστών.

Ο χώρος που επιλέχτηκε να γίνει η Σύσκεψη, λίγα μόλις μέτρα από το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, όπου οι φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που ήρθαν πρόσφατα στη δημοσιότητα έφεραν ρίγη συγκίνησης και περηφάνιας για τον ηρωισμό που επέδειξαν οι πρωτοπόροι συνδικαλιστές του Μεσοπολέμου, δείχνει τον δρόμο: Δυναμώνουμε το ρεύμα αμφισβήτησης ενάντια στη κυβέρνηση και στα αστικά κόμματα, προχωράμε τον δρόμο της ανατροπής σε αντικαπιταλιστική - αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση.

Στον κλάδο των τραπεζών η προκλητικότητα του μεγάλου κεφαλαίου μεγαλώνει όσο οι «ευκαιρίες» που άνοιξε ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος για τα κέρδη τους προμηνύουν νέα αμύθητα κέρδη των τραπεζιτών, κέρδη βαμμένα μες στο αίμα των λαών.

Μυρίστηκαν ευκαιρίες τα κοράκια! Και με θράσος μιλούν για μελλοντικές αυξήσεις των επιτοκίων, ως αντίβαρο στην εκτίναξη του «πολεμικού» πληθωρισμού! Ο κυνισμός τους δεν έχει όρια! Την ίδια ώρα που και οι συμβάσεις των εργαζομένων στον κλάδο φέρνουν «αυξήσεις» κάτω και από τα όρια του πληθωρισμού, την ίδια ώρα που η αύξηση στον κατώτατο μισθό (περίπου 1 ευρώ τη μέρα) δεν θα φτάνει ούτε για να γεμίζουμε το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου για να πάμε για δουλειά, που το λαϊκό εισόδημα τσακίζεται, οι τραπεζίτες επιμένουν να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην πολεμική οικονομία και που ασχολούνται με την παραγωγή οπλικών συστημάτων που θα σκοτώνουν τους λαούς.

Σε αυτές τις συνθήκες, το εργατικό κίνημα δεν θα ταυτιστεί με εργατοπατέρες που καλούν τους εργαζόμενους να συμβιβαστούν με «όσα περισσεύουν» από το μεγάλο φαγοπότι των επιχειρηματικών ομίλων. Η περιβόητη «Κοινωνική Συμφωνία» της ΓΣΕΕ των διαφόρων Παναγόπουλων, του ΣΕΒ και του υπουργείου Εργασίας, που ψηφίστηκε σε περίοδο εντατικής πολεμικής προπαρασκευής και στροφής στην πολεμική οικονομία, επιβεβαιώνει ότι μας χωρίζει μεγάλο χάσμα.

Την ίδια περίοδο που οι πραγματικοί εργαζόμενοι, τα συνδικάτα και οι συνδικαλιστές θα συζητάμε στην Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ για όλα αυτά, οι εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ θα κάνουν ένα ακόμη Συνέδριο της ΓΣΕΕ μακριά και πέρα από τις ανάγκες των εργατών. Αυτοί θα μιλούν για μισθούς και δικαιώματα στον πάτο, θα καλούν σε ομοψυχία και θυσίες δίχως τέλος.

Και απ' την άλλη μεριά τα Συνδικάτα θα κάνουν πράξη τα αντιπολεμικά αισθήματα του λαού μας, δυναμώνοντας τους αγώνες και τη διεκδίκηση. Γιατί ενάντια στην πολιτική των «φέρετρων» για τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου, είναι πράξη αντίστασης και αντεπίθεσης ο αγώνας για τα πραγματικά συμφέροντα της εργατικής τάξης, για συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, για να μην πληρώσει ο λαός τα σπασμένα της πολεμικής εμπλοκής, καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους!

Ετσι θα πάρει απάντηση και το δόγμα κυβέρνησης και εργοδοσίας «τα κεφάλια μέσα». Σε αυτόν τον αγώνα συναντιούνται καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα μέσα από τα συνδικάτα τους - οργανωτές της πάλης. Στο ραντεβού της Ιστορίας, με επόμενο μεγάλο σταθμό την Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ στις 4 Απρίλη, έχουν θέση όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι συνδικαλιστές που «δεν σηκώνουν τ' άδικο»!

Το άρθρο αναδημοσιεύεται από το «dnews.gr»

Εφη ΧΑΛΙΟΥ

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ και της Γραμματείας του ΠΑΜΕ