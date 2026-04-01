ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Λεφτά για Υγεία και Παιδεία, όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία!

«Το ΚΚΕ στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις, μέσα στη Βουλή, στο Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως μέσα στα σωματεία και τους φορείς του εργατικού - λαϊκού κινήματος, τον δίκαιο αγώνα τόσο των εργαζομένων στο Νοσοκομείο "Αγία Ολγα", που κρατάνε το νοσοκομείο όρθιο, παρά τις 200 κενές οργανικές θέσεις, όσο και αυτών στους ΟΤΑ, που διώκονται από την κυβέρνηση της ΝΔ και τη δημοτική αρχή Μανούρη γιατί διεκδικούν το δικαίωμά τους στη μόνιμη και σταθερή δουλειά», αναφέρουν οι Κομματικές Οργανώσεις Νέας Ιωνίας του ΚΚΕ.

Αναδεικνύουν μάλιστα ότι χθες στον δήμο συνέβη το εξής αποκαλυπτικό: «Ο υπουργός εμπορίας της Υγείας εγκαινίασε την πτέρυγα των νέων ΤΕΠ, φτιάχνοντας μια δική του πραγματικότητα, τελείως διαφορετική από αυτήν που κάθε μέρα αντιμετωπίζουν ο λαός της Νέας Ιωνίας και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Σταθερός συμπαραστάτης του ο "γαλαζοπράσινος" δήμαρχος Μανούρης, που έχει αναγάγει σε βασικό του "άθλημα" το ξέπλυμα της πολιτικής της ΝΔ.

Στην κυριολεξία αμέσως μετά η Δημοτική Επιτροπή συνεδρίασε και με "έκτακτο" θέμα επιδίωξε να νομιμοποιήσει την άσκηση έφεσης ενάντια στους 13 εργαζόμενους του δήμου. Φυσικά, λογάριασαν χωρίς τον ξενοδόχο, καθώς η "Λαϊκή Συσπείρωση" ήταν εκεί για να τους καταγγείλει και να τους αποκαλύψει, ενώ το Σωματείο προχώρησε σε νέα αγωνιστική και μαχητική κινητοποίηση.

Το ΚΚΕ καλεί τον λαό της Νέας Ιωνίας να βγάλει πιο βαθιά συμπεράσματα από αυτήν την κατάσταση. Την ίδια στιγμή που η χώρα μας συμμετέχει ενεργά στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ξοδεύει δεκάδες εκατομμύρια για τις φρεγάτες και τις πολεμικές αποστολές, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, οι εργασιακές σχέσεις, οι μισθοί έχουν μπει σε διαρκή "κόφτη". Σε αυτήν την κατάσταση είναι συνυπεύθυνη και η δημοτική αρχή Νέας Ιωνίας.

Εχει επιβεβαιωθεί: Για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Δυναμώνουμε τους αγώνες μας! Καμία θυσία για την πλουτοκρατία - Λεφτά για Υγεία και Παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία!».