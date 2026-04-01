ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Συνέπεια της πολιτικής της ΕΕ, που αντιμετωπίζει την Υγεία ως «κόστος»

Τα σοβαρότατα προβλήματα του νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού των δημόσιων μονάδων Υγείας έφερε στη Βουλή το ΚΚΕ, με την Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του Κόμματος Γ. Λαμπρούλης και συζητήθηκε την περασμένη βδομάδα.

Οπως τόνισε ο Γ. Λαμπρούλης, ο αριθμός των κενών θέσεων υπολογίζεται στις 20.000, με αποτέλεσμα αυτή η μεγάλη έλλειψη προσωπικού να έχει σοβαρότατες συνέπειες στην ασφάλεια της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας, αλλά και στην επιβάρυνση της υγείας των ίδιων των εργαζομένων.

Η κατάσταση αυτή, συνέχισε, οφείλεται στις συνέπειες της στρατηγικής ΕΕ και κυβερνήσεων στο υγειονομικό προσωπικό, στο πλαίσιο της οποίας η υγεία του λαού λογαριάζεται ως «κόστος» για το κράτος, ιδιαίτερα σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας. Μέρος αυτής της στρατηγικής είναι η ευρωπαϊκή «κανονικότητα» της μείωσης του υγειονομικού προσωπικού στις δημόσιες μονάδες Υγείας, των περικοπών των αποδοχών τους, της επέκτασης των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Αυτά αποτελούν βασική προϋπόθεση της προσαρμογής της λειτουργίας των δημόσιων μονάδων Υγείας με τα επιχειρηματικά κριτήρια, τόνισε.

Με βάση την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί, τόνισε ότι οι υγειονομικοί εργάζονται σε συνθήκες υπερεντατικοποίησης, με αλλεπάλληλες βάρδιες, απόγευμα - πρωί - νύχτα, που παραβιάζουν ακόμη και την εργατική νομοθεσία, ενώ τους οφείλονται δεκάδες ημέρες ανάπαυσης και κανονικής άδειας. Είναι συχνότατο φαινόμενο σε νοσηλευτικά τμήματα την ευθύνη για 30 ή και περισσότερους ασθενείς να την έχουν μόνο δύο ή ακόμη και μόνο ένας νοσηλευτής ή βοηθός νοσηλευτής ανά βάρδια.

Μάλιστα, πρόσθεσε, αυτή η κατάσταση έχει ακόμα ως αποτέλεσμα την αύξηση των αποχωρήσεων νοσηλευτών από τις δημόσιες μονάδες Υγείας, καθώς και τη μεγάλη μείωση των εισακτέων στις Σχολές Νοσηλευτικής.

Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις επιχείρησε από την πλευρά του ο υπ. Υγείας, Αδ. Γεωργιάδης. Ενώ αρχικά παραδέχθηκε ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό, στη συνέχεια υπερασπίστηκε την πολιτική εμπορευματοποίησης της Υγείας, καταφεύγοντας μάλιστα στην πάγια τακτική του αντικομμουνισμού και της ανιστόρητης και αντιεπιστημονικής επίθεσης στο σύστημα Υγείας της ΕΣΣΔ, που κάλυπτε εξολοκλήρου και δωρεάν τις ανάγκες του λαού και ήταν πρότυπο λειτουργίας σε διεθνές επίπεδο.

Ο Αδ. Γεωργιάδης, ομολογώντας ότι με βάση επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ η Ελλάδα είναι τελευταία σε αριθμό νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία, επιχείρησε να το δικαιολογήσει με το πρόσχημα της λειτουργίας... του θεσμού του σχολικού νοσηλευτή (!), με βάση τον οποίο είπε ότι χιλιάδες εργαζόμενοι αποχώρησαν από το ΕΣΥ. Μια απάντηση τουλάχιστον προκλητική, τη στιγμή μάλιστα που δεν κατοχυρώνεται η ύπαρξη νοσηλευτή σε κάθε σχολείο και χιλιάδες σχολεία μένουν εντελώς ακάλυπτα...

Επίσης επικαλέστηκε την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφέροντας ότι πολλές χώρες της ΕΕ αναζητούν προσωπικό από άλλες χώρες, κυρίως από την Ινδία κ.α.

Μάλιστα, ανέφερε ότι στη χώρα μας ακόμα και ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να βρει νοσηλευτές, γιατί δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους νέους για το συγκεκριμένο επάγγελμα, σε μια προσπάθεια να μετατρέψει σε «ατομική ευθύνη» τις βαριές ευθύνες της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων που δεν εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές περιβάλλον εργασίας στις δημόσιες δομές Υγείας με ικανοποιητικούς μισθούς, μόνιμες θέσεις εργασίας, με πλήρη δικαιώματα. Τέλος, ανακοίνωσε ότι μέσα στο 2026 θα γίνουν 8.000 προσλήψεις, για τις οποίες έχει δοθεί έγκριση από το υπ. Εσωτερικών.

Σταγόνα στον ωκεανό είναι οι θέσεις που προκηρύσσει η κυβέρνηση, σημείωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γ. Λαμπρούλης στη δευτερολογία του, θέσεις που εξαγγέλλει ξανά και ξανά η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει την άθλια κατάσταση που έχει δημιουργήσει η ίδια με την πολιτική της.

Σημείωσε πως οι εργαζόμενοι θεωρούν προκλητικές τις δηλώσεις του πρωθυπουργού και των άλλων κυβερνητικών στελεχών που αναπαράγουν το αφήγημα ότι «θέλουμε να προσλάβουμε νοσηλευτές αλλά δεν βρίσκουμε», «το ΕΣΥ βρίσκεται στα καλύτερά του», την ώρα που τα νοσηλευτικά ιδρύματα στενάζουν κάτω από τις τραγικές ελλείψεις.

Ο Γ. Λαμπρούλης, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία, κατέρριψε τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς:

Από το 2013 έως το 2025 οι μόνιμοι εργαζόμενοι μειώθηκαν κατά 21.896 στα δημόσια νοσοκομεία και οι συμβασιούχοι κατά 1.033 στο διάστημα 2021-2025.

Για το 2026 προκηρύχθηκαν 1.640 θέσεις, την ώρα που οι κενές είναι πάνω από 20.000 και μάλιστα με βάση τα ανεπαρκή οργανογράμματα του 2012, που δεν έχουν επικαιροποιηθεί.

Επίσης, σημείωσε ότι το 2025 δεν προκηρύχθηκε ούτε μία θέση εργασίας για νοσηλευτή, ενώ το 2024 προκηρύχθηκαν μόλις 162, ενώ υποβλήθηκαν 1.635 αιτήσεις, στοιχείο που αποδεικνύει ότι προσωπικό υπάρχει, αλλά η κυβέρνηση δεν θέλει να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Τέλος, σημείωσε ότι τα κονδύλια για τη μισθοδοσία με βάση τον προϋπολογισμό μειώθηκαν κατά 180 εκατομμύρια ευρώ.

Καταλήγοντας ο βουλευτής του ΚΚΕ κάλεσε τον λαό να αναμετρηθεί με αυτή την πολιτική, με προοπτική ανατροπής, ώστε η Υγεία να αποτελέσει κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, όπως συμβαίνει στο καπιταλιστικό σύστημα.