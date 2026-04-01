Σε αγωνιστικό αναβρασμό οι εργολαβικοί εργαζόμενοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

48ωρη απεργία από χθες στη ΔΕΔΑΣ στη Θεσσαλονίκη | Απήργησαν και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα στον Ασπρόπυργο

Σε αγωνιστικό αναβρασμό είναι εδώ και μέρες εκατοντάδες εργολαβικοί εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, απαιτώντας την κατοχύρωση στοιχειωδών δικαιωμάτων και να πάψει η ομηρία τους από τον εκάστοτε εργολάβο με τη στήριξη της διοίκησης του ομίλου. Πρόκειται για έναν αγώνα πολύμορφο, με απεργίες και άλλες παρεμβάσεις, σε έναν χώρο που η εργοδοσία μετράει κέρδη πάνω στα κέρδη ως αποτέλεσμα της πολεμικής κλιμάκωσης και της ανόδου των τιμών στο πετρέλαιο.

Την ίδια στιγμή εντείνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων, τόσο των εργολαβικών όσο και των μόνιμων. Πρόσφατες είναι άλλωστε οι καταγγελίες για τα διυλιστήρια του Ασπροπύργου, σύμφωνα με τις οποίες η εργοδοσία απαιτούσε την επίσπευση των επικίνδυνων εργασιών shut-down προκειμένου να επανέλθει πλήρως η παραγωγή και να αρπάξει την ευκαιρία των αυξημένων τιμών. Γι' αυτό και στις 13 Μάρτη είχε πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις καθολική στάση εργασίας των εργολαβικών εργαζομένων.

Με τους εργαζόμενους στα ΕΛΠΕ να «βράζουν», είναι χαρακτηριστικό ότι η επιχειρησιακή ΣΣΕ που έφερε η εργοδοσία για το μόνιμο προσωπικό (2.200 εργαζόμενοι) προέβλεπε ουσιαστικά μειώσεις μισθών, μέσα από μια σωρευτική «αύξηση» 6% για τα επόμενα τρία χρόνια που είναι κάτω και από τις επίσημες προβλέψεις για τον πληθωρισμό (αναμένεται να είναι ακόμα χειρότερος, λόγω του πολέμου). Αυτή η ΣΣΕ εγκρίθηκε μάλιστα «διά πυρός και σιδήρου», με τη συνδρομή των δυνάμεων του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού στον όμιλο.

Σε 48ωρη απεργία οι εργολαβικοί της ΔΕΔΑΣ στη Θεσσαλονίκη

Από χθες μάλιστα δίνουν νέα απεργιακή μάχη, αυτήν τη φορά 48ωρη, και στο πλαίσιο αυτό πραγματοποίησαν απεργιακή συγκέντρωση στην πύλη των ΕΛΠΕ, παρά την προσπάθεια της εργοδοσίας να την εμποδίσει προσφεύγοντας δικαστικά. Αμέσως μετά τη συνέλευσή τους οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν και μαχητική παράσταση διαμαρτυρίας στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΑ.

Με το σύνθημα «Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά» οι απεργοί, έχοντας στο πλευρό τους συναδέλφους τους από άλλους κλάδους, υποδέχτηκαν την απόφαση του δικαστηρίου που δεν αποδέχτηκε τους ισχυρισμούς της εργοδοσίας και έκρινε νόμιμη τη 48ωρη απεργία.

«Για ακόμα μια φορά σταθήκαμε στο ύψος μας, ξεπεράσαμε κάθε δυσκολία, κάθε πίεση και εκβιασμό, κάθε απειλή ότι θα χάσουμε τη δουλειά μας, το μεροκάματο. Καταφέραμε να σταθούμε ενωμένοι. Και για ακόμα μια φορά κερδίσαμε το δικαστήριο, που έκρινε νόμιμη τη 48ωρη απεργία μας. Συνεχίζουμε δυνατά», είπε ο Παύλος Μάρλης, πρόεδρος του κλαδικού Σωματείου Ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνοντας την απόφαση του δικαστηρίου.

Εσπασαν στην πράξη τον μηχανισμό πιέσεων

Με το πρόσχημα ότι πήρε τη δουλειά νέος εργολάβος οι εργαζόμενοι πιέζονται να παραιτηθούν από τον προηγούμενο εργολάβο, για να προσληφθούν στον επόμενο, και να παραδώσουν αμαχητί όλα τα εργασιακά δικαιώματα που έχουν συγκεντρώσει σε 20, 25 και 30 χρόνια εργασίας. Με την αποφασιστική στάση τους όμως, και τις συλλογικές ενέργειες του Σωματείου, έσπασαν στην πράξη τον μηχανισμό πίεσης που έχει στηθεί από ΕΛΠΕ και εργολάβους.

Απαιτούν να συνεχίσουν να εργάζονται στα ΕΛΠΕ και να σταματήσει η ομηρία τους, που διαιωνίζεται με το καθεστώς των εργολαβιών.

Συγκεκριμένα, διεκδικούν υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και χορήγηση επιδομάτων. Επίσης να σταματήσει το καθεστώς εναλλαγής εργολάβων, που μετατρέπει τους εργαζόμενους σε ομήρους των μειοδοτικών διαγωνισμών, και να διασφαλιστεί πλήρως η συνέχεια της εργασιακής σχέσης, με αναγνώριση όλης της προϋπηρεσίας και των αντίστοιχων μισθολογικών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους. Στο πλαίσιο αυτό, να μπει τέλος στο απαράδεκτο καθεστώς εργολαβικής εργασίας στα ΕΛΠΕ για ανάγκες που είναι πάγιες και διαρκείς, και να προχωρήσει η πρόσληψη των εργολαβικών εργαζομένων στο τακτικό προσωπικό των ΕΛΠΕ.

Συνέχιση του αγώνα μέχρι τη νίκη

Χθες, αμέσως μετά την απεργιακή τους συγκέντρωση οι εργολαβικοί εργαζόμενοι πραγματοποίησαν και συνέλευση όπου αποφάσισαν νέα απεργιακή συγκέντρωση, σήμερα Τετάρτη στις 6.15 π.μ. στην πύλη των ΕΛΠΕ. Μάλιστα καλούν σε συμμετοχή όλα τα εργατικά σωματεία της πόλης, αναδεικνύοντας ότι ο αγώνας τους αφορά το σύνολο της εργατικής τάξης.

Ο Βαγγέλης Ντίνος, αντιπρόεδρος του κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων Ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχονται από ΕΛΠΕ και εργολάβους και διαμήνυσε την απόφαση των εργαζομένων αυτό το καθεστώς των εργολαβικών ομήρων στα διυλιστήρια να σταματήσει κάτω από τον αποφασιστικό αγώνα τους.

«Θα συνεχίσουμε με την αλληλεγγύη όλων των εργαζομένων που θα εκφραστεί και το επόμενο διάστημα», είπε.

Και αναφέρθηκε στο πλαίσιο πάλης που προβάλλει το Σωματείο παράλληλα με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργολαβικών εργαζομένων. «Τη στιγμή που οι ενεργειακοί όμιλοι, αξιοποιώντας τις εξελίξεις της πολεμικής οικονομίας, της εμπλοκής και της χώρας μας στον πόλεμο, κερδίζουν δισ., αρνούνται να δώσουν αυξήσεις στους εργαζόμενους που παράγουν τον αμύθητο πλούτο. Οι λαϊκές οικογένειες ζουν σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας.

Διεκδικούμε κατάργηση του ΕΦΚ στα καύσιμα, να μπει πλαφόν στην τιμή της χονδρικής στα καύσιμα και στην τιμή του διυλιστηρίου, να επαναλειτουργήσουν οι λιγνιτικές μονάδες που έχουν κλείσει, για να μπορέσει ο λαός μας να εξασφαλίσει συνθήκες πρόσβασης σε φτηνή Ενέργεια και καύσιμα.

Καλούμε όλα τα σωματεία και όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργιακή συγκέντρωση της Τετάρτης, στην πύλη των ΕΛΠΕ. Μαζί να υπερασπιστούμε τη δουλειά και τα δικαιώματα των εργολαβικών εργαζομένων και να διεκδικήσουμε μέτρα για να αντιμετωπιστεί το τεράστιο κύμα ακρίβειας».

Αποφασιστική απεργιακή απάντηση και στην καθαριότητα στα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου

Σε 24ωρη απεργία προχώρησαν χθες και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο, οι οποίοι εργάζονται μέσω της εργολαβικής εταιρείας «Globe Williams».

Οι εργαζόμενοι, που δουλεύουν για τον καθαρισμό χώρων εντός των διυλιστηρίων, διεκδικούν αγωνιστικά και συλλογικά την ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά (ΒΑΕ) με το ανάλογο ένσημο, καθώς ο εργολάβος από το 2015 τους ασφαλίζει με απλό ένσημο, με ευθύνη και της διοίκησης των ΕΛΠΕ.

Στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας, το πρωί έγινε συγκέντρωση στην πύλη των ΕΛΠΕ, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκαν ο Χρήστος Ματαράγκας και ο Σταύρος Χρηστίδης από τη διοίκηση του κλαδικού Σωματείου Ενέργειας και ο Γιάννης Παπαδάς, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής.

Ο Γ. Παπαδάς μετέφερε την αλληλεγγύη και τη στήριξη στον αγώνα και στα αιτήματα των εργαζομένων, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης ζήτησαν συνάντηση με την εργολαβική εταιρεία και το κλαδικό Σωματείο Ενέργειας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Σημειώνεται ότι το κλαδικό Σωματείο Ενέργειας από πέρυσι τον Δεκέμβρη έχει θίξει το ζήτημα της μη ένταξης των εργαζομένων στα ΒΑΕ. Τονίζει πως πρόκειται για εργαζόμενους οι οποίοι είναι όλο τον χρόνο στις εγκαταστάσεις και φροντίζουν για την καθαριότητα σε χώρους όπως τα καμαράκια των χειριστών, τα control rooms, το κτίριο της συντήρησης, τα αποδυτήρια κ.λπ. Από το 2015, όταν και είχε γίνει αλλαγή στον εργολάβο, ασφαλίζονται με το απλό ένσημο και όχι ΒΑΕ, γεγονός απαράδεκτο.

Το Συνδικάτο καταγγέλλει τόσο την εργοδοσία των ΕΛΠΕ όσο και τον εργολάβο, που προκειμένου να ενισχύσουν τα κέρδη τους καταστρατηγούν βασικά εργασιακά δικαιώματα, και κόντρα σε αυτήν την απαράδεκτη πρακτική απαιτεί να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα «χωρίς προφάσεις και καθυστερήσεις».