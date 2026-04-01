Τετάρτη 1 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Συλλογική Σύμβαση μετά από 17 χρόνια για τους εργαζόμενους στα «Praktiker»

Μετά από 17 χρόνια οι εργαζόμενοι στα «Praktiker» μαζί με το Σωματείο τους πέτυχαν και υπέγραψαν Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η Σύμβαση αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα πίεσης μέσα από κινητοποιήσεις, απεργίες και συνεχή δράση του Σωματείου, παρά τις προσπάθειες της εργοδοσίας για επιβολή ατομικών συμβάσεων εργασίας, ώστε να ασκεί πιέσεις στους εργαζόμενους.

Η Σύμβαση είναι διετής (2026 - 2028) και ορίζει ως μισθό εισαγωγής τα 950 ευρώ μεικτά, ενώ αυξάνεται από το 2027 κατά 2%. Επίσης η προϋπηρεσία αμείβεται κατά 10% με βάση τον κατώτατο, ενώ προβλέπονται 30 λεπτά διάλειμμα εντός εργάσιμου χρόνου, διευκόλυνση για τους εργαζόμενους με αναπηρία και μία επιπλέον μέρα άδειας γάμου.

Το Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους να μην υπάρξει κανένας εφησυχασμός, αντίθετα απευθύνεται σε όλους, νέους και παλιούς που δεν έχουν κάνει ακόμα το βήμα, να οργανωθούν, να γραφτούν στο Σωματείο και να εντείνουν την πάλη τους το επόμενο διάστημα.

    

Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ