Κινητοποίηση ενάντια στην κατάργηση των Τοπικών Επιτροπών

Σε κινητοποίηση κατεβαίνουν αύριο Πέμπτη οι εργαζόμενοι σε υπουργείο Εργασίας, Επιθεώρηση Εργασίας και ΕΦΚΑ δηλώνοντας την αντίθεσή τους στην κατάργηση των τοπικών επιτροπών εξέτασης ενστάσεων ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, που προωθεί η κυβέρνηση με σχετικό άρθρο σε νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή. Την κατάργηση των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΕΦΚΑ καταγγέλλουν η ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ και η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας (ΟΣΥΠΕ) που έχουν κηρύξει παναττική στάση εργασίας από την έναρξη του ωραρίου έως τις 11 π.μ. ενώ οργανώνεται συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας στις 9 π.μ.

Η παράταξη της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης» στο υπουργείο Εργασίας και στην Επιθεώρηση Εργασίας καλεί τους εργαζόμενους στην κινητοποίηση, σημειώνοντας πως η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας «έρχεται στην ουσία να ακυρώσει την ίδια τη διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής, τη δυνατότητα δηλαδή του πολίτη να αμφισβητήσει πιθανές εσφαλμένες πράξεις της διοίκησης και να αιτηθεί τη θεραπεία τους πριν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια».

Σοβαρές θα είναι οι συνέπειες για τους ασφαλισμένους, καθώς αυτή η παρέμβαση της κυβέρνησης οδηγεί σε:

«Απρόσωπη και τυπολατρική εξέταση σε βάρος της ουσίας των ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων που αφορούν την εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας και καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων για θεραπεία των εσφαλμένων πράξεων της διοίκησης.

Πρόσθετη ταλαιπωρία των πολιτών, οι οποίοι θα καλούνται να μεταβαίνουν στον τόπο όπου θα εδρεύει το ενιαίο κεντρικό όργανο εξέτασης προσφυγών, δηλαδή στην Αθήνα. Η υποτιθέμενη δυνατότητα συμμετοχής του πολίτη μέσω τηλεδιάσκεψης μόνο ως άλλοθι υφίσταται, για να μην πούμε ως ανέκδοτο.

Εξώθηση των ασφαλισμένων σε προσφυγές στα δικαστήρια, γεγονός που συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση, η οποία είναι αποτρεπτική για την πλειονότητα των ασφαλισμένων μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων. Ετσι, η εξώθηση προσφυγής των ασφαλισμένων στα δικαστήρια στοχεύει κατ' ουσίαν στην αποτροπή των ενδικοφανών προσφυγών, ενώ η οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια αποτελεί αποτροπή και των προσφυγών σε αυτά, οδηγώντας εν τέλει στη μη θεραπεία εσφαλμένων πράξεων της διοίκησης».