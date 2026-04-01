Την Παρασκευή η διεθνιστική εκδήλωση

Μεγάλη διεθνιστική εκδήλωση με σύνθημα «Απέναντι στη βαρβαρότητα του πολέμου και της εκμετάλλευσης οι λαοί οργανώνουμε τη δική μας αντεπίθεση» πραγματοποιεί το ΠΑΜΕ την Παρασκευή 3 Απρίλη, στις 6.30 μ.μ. στο δημαρχείο Καισαριανής, στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Σύσκεψης.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν αντιπροσωπεία της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας με επικεφαλής τον γενικό της γραμματέα Πάμπη Κυρίτση, αντιπροσωπείες συνδικάτων από την Παλαιστίνη, τη Βενεζουέλα και την Κύπρο, εκπρόσωποι των σωματείων λιμενεργατών από την Ιταλία, την Τουρκία, τη Χώρα των Βάσκων και το Μαρόκο που οργάνωσαν την ιστορική απεργιακή κινητοποίηση στις 6 Φλεβάρη σε 20 λιμάνια της Μεσογείου, καθώς και εκπρόσωποι συνδικάτων από τους κλάδους των Μεταφορών και της Ενέργειας από τη Γερμανία.