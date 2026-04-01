ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ»

«Ανανέωση» με ελλείψεις προσωπικού, ράντζα και τρομοκρατία

Δυναμική κινητοποίηση στο Νοσοκομείο «Αγία Ολγα» πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί από το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, με τη στήριξη σωματείων και μαζικών φορέων της περιοχής, με αφορμή μία ακόμα κυβερνητική φιέστα, που στήθηκε για τα εγκαίνια του νέου ΤΕΠ.

«Το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα είναι ένα έργο σχεδόν 3 εκατομμυρίων, το οποίο αλλάζει πλήρως την εικόνα του νοσοκομείου», δήλωσε προκλητικά ο υπουργός «εμπορίου Υγείας», αποφεύγοντας μάλιστα να συναντήσει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου και να αναμετρηθεί με την πραγματικότητα, η οποία έχει ως εξής:

Στο Νοσοκομείο «Αγία Ολγα» όχι μόνο δεν αυξήθηκε το προσωπικό, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια έχουν αποχωρήσει 70 νοσηλευτές χωρίς να αντικατασταθούν. Πάνω από 250 είναι οι κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τα ανεπαρκή και απαρχαιωμένα οργανογράμματα του 2012. Λόγω της υποστελέχωσης, τα χρωστούμενα ρεπό ξεπερνούν τα 40 για κάθε εργαζόμενο, από το 2022 εκκρεμούν χρωστούμενες ημέρες άδειας. Στα Επείγοντα που εγκαινίασε η κυβέρνηση οι ασθενείς παραμένουν μέχρι τις 12 το βράδυ σε φορεία, οι εφημερίες είναι καθημερινές, τα ράντζα πλημμυρίζουν τους διαδρόμους, οι ελλείψεις στους τραυματιοφορείς είναι στο "κόκκινο", μία χειρουργική αίθουσα παραμένει κλειστή. Μετά την καθαριότητα, παραδόθηκαν στους εργολάβους η σίτιση και η φύλαξη. Η πανσπερμία ελαστικών σχέσεων απασχόλησης (τουλάχιστον 8 διαφορετικές εργασιακές σχέσεις στο προσωπικό του νοσοκομείου) επιδεινώνουν τις συνθήκες εργασίας και νοσηλείας. Η τρομοκράτηση εργαζομένων που απαιτούν τα αυτονόητα, η επιβολή πειθαρχικών ποινών σε εκείνους που κρατούν όρθιο το νοσοκομείο, είναι καθημερινό φαινόμενο. Οι επισφαλείς συνθήκες λειτουργίας του νοσοκομείου θέτουν σε κίνδυνο ασθενείς και εργαζόμενους.





Αυτή είναι η άθλια πραγματικότητα που θέλει να πασπαλίσει με χρυσόσκονη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Μάλιστα, σε αυτήν την πολιτική εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης βάζουν πλάτη οιστη φιέστα, εισπράττοντας «μπράβο» από τον υπουργό Υγείας για τη «στενή συνεργασία».

«Δώστε λεφτά για την Υγεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία» και «Τα νοσοκομεία δεν είναι επιχειρήσεις, κάντε τώρα μαζικές προσλήψεις» είναι τα συνθήματα των εργαζομένων του Νοσοκομείου, του δήμου Ν. Ιωνίας, των συνταξιούχων και μαζικών φορέων της περιοχής, που ενώνουν τη φωνή τους απαιτώντας μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ουσιαστική στελέχωση των ΤΕΠ και όλων των Τμημάτων, αυξήσεις στους μισθούς και πληρωμή όλων των δεδουλευμένων, πλήρη εργασιακά δικαιώματα για όλους, ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.