ΔΕΣΚ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

Δεν θα δεχτούμε να δουλεύουμε μέχρι εξόντωσης!

Να απορρίψουν τους σχεδιασμούς της εργοδοσίας για επιμήκυνση του χρόνου εργασίας μέσω «διευθέτησης», και να αγωνιστούν προβάλλοντας τα δίκαια αιτήματα αύξησης του μισθού, μείωσης του χρόνου εργασίας, ζωής και δουλειάς με δικαιώματα, καλεί τους εργαζόμενους η ΔΕΣΚ Σιδηροδρομικών.

Να σημειωθεί ότι σε συνάντηση που έγινε στις 27 Μάρτη μεταξύ της διοίκησης της «Hellenic Train» και εκλεγμένων αντιπροσώπων των εργαζομένων, επιβεβαιώθηκε πως η «διευθέτηση» θα αφορά όποιον και όποτε επιλέγει η εταιρεία να «χρησιμοποιήσει» περισσότερες ώρες και ημέρες σε εβδομαδιαία βάση, ανάλογα με τις ανάγκες της.

Αυτό την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση ενισχύει με χρήματα του λαού τη «Hellenic Train», καθώς δίνει κάθε χρόνο «50 εκατομμύρια ευρώ συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό, και έτσι θα αυξάνονται κάθε έτος». Από την άλλη, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να δώσει αυξήσεις στους μισθούς, γιατί ...δεν βγαίνει. Το συμπέρασμα είναι ότι «κράτος και κυβέρνηση φροντίζουν να βγαίνουν από τις τσέπες μας τα χρήματα και να πηγαίνουν στους εργοδότες».

Η ΔΕΣΚ τονίζει ακόμα ότι το χτύπημα του δικαιώματος του εργαζόμενου στην ξεκούραση και στη σταθερή δουλειά είναι ένα οργανωμένο σχέδιο της εργοδοσίας, που με τη στήριξη της κυβέρνησης της δίνει τη δυνατότητα να μην κάνει προσλήψεις το επόμενο διάστημα, ώστε να επεκτείνει και να μονιμοποιήσει τις «ευέλικτες» μορφές απασχόλησης. «Δεν θα δεχτούμε να δουλεύουμε μέχρι εξόντωσης για να ζουν καλά τα αφεντικά! Καλούμε τους εργαζόμενους όλοι μαζί να δώσουμε τη μάχη για να κατοχυρώσουμε τις κατακτήσεις μας, όπως είναι αυτή του 5ήμερου και 8ωρου, αλλά να δώσουμε ταυτόχρονα τη μάχη για ακόμα περισσότερες κατακτήσεις, αυξήσεις στους μισθούς μας, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να μπορούν να βγαίνουν οι βάρδιες και να δουλεύουμε με ασφάλεια, συντήρηση των κτιρίων και των υποδομών για να δουλεύουμε με ασφάλεια, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους», σημειώνει η ΔΕΣΚ.

Επισημαίνει δε ότι ο μόνος δρόμος για τους εργαζόμενους είναι η ανάπτυξη αγώνων και αναδεικνύει την ανάγκη να ανοίξει η συζήτηση, με ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων μέσα από συλλογικές διαδικασίες, για τον καθορισμό πλαισίου διεκδικήσεων.

Στην κατεύθυνση αυτή, η ΔΕΣΚ προβάλλει τα αιτήματα για αυξήσεις στους βασικούς μισθούς, επαναδιαπραγμάτευση της ΣΣΕ, μείωση του εργάσιμου χρόνου, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, προσλήψεις σε όλες τις ειδικότητες και στα πόστα, για να βγαίνουν οι βάρδιες και να μπορούν να δουλεύουν με ασφάλεια, κανένας εργαζόμενος σε εργολάβο και σε εταιρεία «ενοικίασης» εργαζομένων, σταθερή δουλειά για όλους με συγκροτημένα δικαιώματα!