ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο αντάμωμα της εργατικής τάξης

Ρεκόρ αποφάσεων συμμετοχής, με πάνω από 600 σωματεία να δηλώνουν «παρών» | Σε 4 μέρες ο κορυφαίος σταθμός για το συνδικαλιστικό κίνημα

Τη «νύχτα μέρα» κάνουν τα εργατικά σωματεία σε όλη τη χώρα, προετοιμάζοντας την επιτυχία της μεγάλης Πανελλαδικής Σύσκεψης του ΠΑΜΕ, που ξεκινά το Σάββατο 4 Απρίλη (στις 9 π.μ., στο «Νήαρ Ηστ» στην Καισαριανή).

Προδιαγράφοντας μάλιστα ρεκόρ συμμετοχής σε τέτοια σύσκεψη του ΠΑΜΕ, ήδη οι αποφάσεις συμμετοχής ξεπερνούν τις 600, που είναι περισσότερες και από την προηγούμενη Πανελλαδική Σύσκεψη.

Με σύνθημα «Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή», δίνουν μέχρι τώρα το «παρών» 23 Εργατικά Κέντρα, 16 Ομοσπονδίες και πάνω από 570 Συνδικάτα Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα μαζί με συνταξιουχικές οργανώσεις, παίρνοντας τη σκυτάλη των μεγάλων ταξικών αγώνων που σφράγισαν την πάλη τα προηγούμενα χρόνια.

Στη σημερινή κρίσιμη φάση, σε έναν κόσμο που φλέγεται από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη χώρα να εμπλέκεται με ανυπολόγιστες συνέπειες για τον λαό, τα εκατοντάδες αυτά σωματεία, με χιλιάδες συνδικαλιστές από όλη τη χώρα να αποτελούν τις αντιπροσωπείες τους, θα αποτελέσουν το πιο ισχυρό μήνυμα οργάνωσης της αντεπίθεσης.

Η μεγάλη αυτή συμμετοχή, η πλατιά ανταπόκριση που βρίσκει το μαχητικό κάλεσμα του ΠΑΜΕ στα σωματεία φανερώνουν νέες ελπιδοφόρες διεργασίες στο συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά και την αποφασιστικότητα μιας μεγάλης μάζας σωματείων και συνδικαλιστών να δυναμώσει η αναμέτρηση με την πολιτική των θυσιών και των πολέμων για τα κέρδη του κεφαλαίου.

Αλλωστε, από την προηγούμενη σύσκεψη του ΠΑΜΕ τον Νοέμβρη του 2024 έως και σήμερα, σημειώθηκαν σημαντικά βήματα στη συσπείρωση σωματείων γύρω από το ΠΑΜΕ, στη βελτίωση των συσχετισμών, στον αγωνιστικό συντονισμό με οργάνωση π.χ. απεργιακών μαχών «από τα κάτω» και κόντρα στην ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ. Σε τέτοιες μάχες ένωσαν τις φωνές τους για πρώτη φορά τόσα Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και άλλα σωματεία, δείχνοντας τη δύναμη που έχει ένας τέτοιος προσανατολισμός, κάτι που θα εκφραστεί και στην Πανελλαδική Σύσκεψη.

Οι εμβληματικοί αγώνες της τελευταίας διετίας έκαναν πράξη το σύνθημα «Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους», με πιο πρόσφατες τις απεργίες στα λιμάνια, σε Πειραιά και Ελευσίνα, την απεργία των ναυτεργατών ενάντια στα «μπάρκα του θανάτου», την απεργία στα Τρόφιμα - Ποτά μετά το στυγερό εργοδοτικό έγκλημα της «Βιολάντα».

Σε αυτή την κατεύθυνση η σύσκεψη αποτελεί κορυφαίο σταθμό για το κίνημα που έχει ανάγκη σήμερα η εργατική τάξη. Ενα κίνημα, όπως σημειώνει το ΠΑΜΕ, διεκδικητικό, αγωνιστικό, να βάζει στο στόχαστρο τις πραγματικές αιτίες της βαρβαρότητας, το καπιταλιστικό κέρδος, την πολιτική στήριξης των μονοπωλίων που απογειώνει την εκμετάλλευση, το άδικο κράτος που υπηρετεί το κεφάλαιο και καταδυναστεύει τη ζωή μας.

Με άνοδο της οργάνωσης, με ισχυρά σωματεία στους χώρους δουλειάς και στους κλάδους όπου θα διασφαλίζεται η μαζική συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων. Ενα κίνημα ενωτικό, μαζικό, μαχητικό, που δεν θα στρογγυλοκάθεται στα τραπέζια των υπουργείων και των επιχειρηματικών ομίλων, στα παζάρια της ταξικής συνεργασίας, όπως κάνουν οι πλειοψηφίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. Κίνημα απαλλαγμένο από τον θανάσιμο εναγκαλισμό κράτους, εργοδοσίας και εργατοπατέρων τύπου «Παναγόπουλου».

Ενα κίνημα σε ετοιμότητα, με σχέδιο παρέμβασης μπροστά στις εξελίξεις, που θα δυναμώνει την ενεργητική συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης να επικρατήσει «σιγή νεκροταφείου» στο φόντο της κλιμάκωσης της πολεμικής εμπλοκής.

Αυτό το κάλεσμα του ΠΑΜΕ φτάνει αυτές τις μέρες σε χιλιάδες χώρους δουλειάς, για να δυναμώσει η πάλη απέναντι στη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου, στη στρατηγική των αστικών κυβερνήσεων, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Κόντρα στους στόχους των μεγάλων αφεντικών, που τους βαφτίζουν «εθνικούς στόχους» για να γίνουν πλουσιότεροι από την εκμετάλλευση και το αίμα των εργαζομένων.