Απεργία σήμερα κόντρα στην προσπάθεια αλλαγής των συμβάσεων στον ΕΛΚΕ

Συνεχίζουν και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Αθήνας αντιδρώντας στην απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων - Ερευνας) του ιδρύματος για αλλαγή των συμβάσεων εργασίας στους νέους εργαζόμενους που θα απασχολούνται σε έργα του.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ) κηρύσσει σήμερα Τετάρτη απεργία στους εργαζόμενους του ΕΚΠΑ και στάση εργασίας (9.30 - 12.30) για τους εργαζόμενους στα υπόλοιπα ιδρύματα της Αθήνας και καλεί σε συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια. Αντίστοιχη στάση εργασίας και συμμετοχή στη συγκέντρωση στα Προπύλαια αποφάσισε και το Σωματείο Συμβασιούχων Ερευνητών και Διδασκόντων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων της Αθήνας (ΣΣΕΔΑ).

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ, θα συνάπτονται εφεξής συμβάσεις μίσθωσης έργου (μπλοκάκι) με όλους τους νέους εργαζόμενους σε έργα του ΕΛΚΕ, αλλά και με όσους λήγουν οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Μετά τις πρώτες μαζικές και δυναμικές αντιδράσεις η Διοίκηση του ΕΚΠΑ τροποποίησε την απόφαση, λέγοντας ότι δεν θα ισχύει για όσους λήγουν οι συμβάσεις τους ορισμένου χρόνου, αλλά μόνο για τους νέους εργαζόμενους.

Τα σωματεία, που απορρίπτουν αυτή την αναδίπλωση και ζητούν απόσυρση συνολικά της απόφασης, εξηγούν ότι αυτή εδράζεται στον αντιδραστικό ν. Κεραμέως για τα ΑΕΙ και στο συνολικό αντεργατικό νομικό οπλοστάσιο που χτυπάει ακόμα περισσότερο τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων (χάνουν δικαιώματα στις άδειες, στην προστασία της μητρότητας, στα ΒΑΕ, στο επίδομα ανεργίας, δεν τους αναγνωρίζονται τριετίες, δεν εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο, επιβαρύνονται με ΦΠΑ κ.ά.).