ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν οι εργολαβικοί στα ΕΛΠΕ

Με νέα 48ωρη απεργία σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη κλιμακώνουν τον αγώνα τους οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στην επιχείρηση ΔΕΔΑΣ στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη, με μπροστάρη το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα πραγματοποιήσουν και συγκέντρωση, στις 6.15 π.μ., στην πύλη των ΕΛΠΕ.

Οι εργαζόμενοι συντονίζουν μάλιστα την πάλη τους με συναδέλφους τους σε εργολαβικές επιχειρήσεις στα ΕΛΠΕ στην Αττική, που επίσης προχωρούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, όπως κάνουν σήμερα στην καθαριότητα (βλ. παρακάτω).

Οι 100 εργολαβικοί εργαζόμενοι στη ΔΕΔΑΣ συνεχίζουν για τέταρτο μήνα τον αγώνα τους, για να ζήσουν με αξιοπρέπεια οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, διεκδικώντας ουσιαστικές αυξήσεις, δικαιώματα και σταθερή εργασία.

Στο διάστημα αυτό απέδειξαν στην πράξη ότι τίποτα δεν χαρίζεται και ότι ο οργανωμένος συλλογικός αγώνας μπορεί να σπάσει τους εκβιασμούς.

Ξεπέρασαν τα νομικά εμπόδια και τις προσφυγές που επιστρατεύτηκαν για να ανακοπεί η απεργιακή τους δράση. Ακύρωσαν τις πιέσεις από εργολάβους και ΕΛΠΕ για «οικειοθελείς αποχωρήσεις», με στόχο να απεμπολήσουν δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί με χρόνια δουλειάς. Αντιστάθηκαν στις προσπάθειες διάσπασης της ενότητάς τους και συσπειρωμένοι στο Κλασικό Σωματείο Ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησαν ήδη σε έξι απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η αποφασιστική στάση των εργαζομένων και οι συλλογικές ενέργειες του Σωματείου έσπασαν στην πράξη τον μηχανισμό πίεσης που επιχειρήθηκε να στηθεί από ΕΛΠΕ και εργολάβους, με το πρόσχημα ότι νέος εργολάβος έρχεται να πάρει τη δουλειά και θα πρέπει να παραιτηθούν από τον προκάτοχό του. Δηλαδή να χάσουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα που έχουν συγκεντρώσει τα τελευταία χρόνια.

Την πείρα αυτού του πολύμηνου αγώνα θα μεταφέρουν μάλιστα με τη συμμετοχή τους στην Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ στις 4 Απρίλη.

«Επιβεβαιώθηκε ότι οι εργαζόμενοι: Δεν είναι αναλώσιμοι ούτε όμηροι των εργολάβων! Μέσα από την ενότητά τους και το Σωματείο τους, αποφασίζοντας δημοκρατικά κάθε μέρα, μπορούν να επιβάλλουν όρους και εξελίξεις υπέρ τους», σημειώνει το κλαδικό Σωματείο Ενέργειας. Αναδεικνύει ότι όπως αποδείχτηκε «όλα κερδίζονται στη μάχη, στον δρόμο και μέσα στους χώρους δουλειάς με ανυποχώρητο ταξικό αγώνα και όχι μέσα από συμβιβασμούς με την εργοδοσία με τη λογική του μικρότερου κακού».

Και προσθέτει ότι ο αγώνας αυτός αγκαλιάστηκε από εργαζόμενους σε όλη τη χώρα, κάτι που εκφράστηκε και με την έμπρακτη αλληλεγγύη, ενώ το θέμα έφτασε μέχρι και στη Βουλή.

«Ολες αυτές οι προϋποθέσεις εξασφάλισαν ήδη κατακτήσεις της τάξης του 5% και Μέσα Ατομικής Προστασίας. Κατακτήσεις σημαντικές, που όμως δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων», αναφέρει καλώντας και στη νέα απεργιακή κινητοποίηση.

Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι διεκδικούν: Υπογραφή Επιχειρησιακής ΣΣΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε συλλογικά μέσα από Γενική Συνέλευσή τους, με ουσιαστικές αυξήσεις, αλλά και να σταματήσει το καθεστώς εναλλαγής εργολάβων που μετατρέπει τους εργαζόμενους σε ομήρους. Επίσης, να μπει τέλος στο απαράδεκτο καθεστώς εργολαβικής εργασίας στα ΕΛΠΕ για ανάγκες που είναι πάγιες και διαρκείς και να προχωρήσει η πρόσληψη των εργολαβικών στο τακτικό προσωπικό των ΕΛΠΕ.

Απεργία και στην καθαριότητα στα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου

Παράλληλα, σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου στην Αττική, οι οποίοι εργάζονται μέσω της εργολαβικής εταιρείας «Globe Williams». Τη στήριξή της στην απεργία τους εκφράζει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ).

Οι εργαζόμενοι απεργούν διεκδικώντας την ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά (ΒΕΑ) με το ανάλογο ένσημο, καθώς η εργοδοσία τούς ασφαλίζει με απλό από το 2015, γεγονός για το οποίο φέρει ευθύνη και η διοίκηση των ΕΛΠΕ.

Η ΟΙΥΕ καλεί τα Συνδικάτα να εκφράσουν τη στήριξή τους στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων και απαιτεί από τις εργοδοσίες «Globe Williams» και ΕΛΠΕ την άμεση ικανοποίησή τους.