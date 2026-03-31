Τρίτη 31 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Οι «δύο κόσμοι» στο συνδικαλιστικό κίνημα σε ... πανοραμική άποψη

Δύο «στιγμιότυπα» από την ετήσια Γενική Συνέλευση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας αντανακλούν τους «δύο κόσμους» που υπάρχουν και συγκρούονται μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα.

Από τη μια η ρητινεργάτρια αντιπρόσωπος από τη Βόρεια Εύβοια, που ταξίδεψε από τα χαράματα για τη Χαλκίδα, έχοντας μαζί της τα 4 παιδιά της (το ένα βρέφος), να συμμετάσχει και συνεισφέρει στην οργάνωση του αγώνα. Λίγο πιο κει ο Ζαμπί από το Πακιστάν και ο Λαλί από την Ινδία. Οι χώρες τους «σφάζονται» για τα συμφέροντα των ομίλων τους η καθεμία και μπλέκουν τους λαούς σε αυτή την αντιπαράθεση. Ενώ αυτοί, μέλη διοικήσεων σωματείων και οι δύο, συζητούν μαζί για τα προβλήματά τους, τον κοινό αγώνα της εργατικής τάξης.

Και από την άλλη η σαπίλα του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, που όχι μόνο επιλέγει να απέχει από τις αγωνίες των εργαζομένων για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της εργοδοσίας, αλλά έχει το θράσος να εκτοξεύει και βρώμικες ψευτιές, συκοφαντίες και απειλές απέναντι σε τίμιους συνδικαλιστές, που ζουν στερήσεις για να εκπροσωπήσουν τα μέλη των σωματείων τους, για να διεκδικήσουν την ίδια τους τη ζωή. Που δένει χειροπόδαρα τους εργαζόμενους, όπως με τον «κανονισμό εργασίας» στα Ναυπηγεία Χαλκίδας.

    

Σε 5 μέρες ο μεγάλος αγωνιστικός - ταξικός σταθμός του συνδικαλιστικού κινήματος
Συνέδριο - παρακαταθήκη για το εργατικό κίνημα που έχει ανάγκη η εργατική τάξη
Σύγκρουση με την πολιτική των θυσιών για τα κέρδη, αναμέτρηση με τη συνδικαλιστική σαπίλα
Συγκέντρωση για τα δύο χρόνια από τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα
Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν οι εργολαβικοί στα ΕΛΠΕ
Στήνουν βρώμικο παιχνίδι με συκοφαντίες και ψέματα
Συνδικαλίστρια απολύθηκε από μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας
 Μαχητική κινητοποίηση για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά
 Δεν είναι «αναβάθμιση» και «πρόοδος» η εξουθένωση και οι πληρωμές
 Υγειονομικοί κοιμούνται σε αυτοκίνητα και κλινικές λόγω του κόστους στέγασης
 Απέναντι στη βαρβαρότητα του πολέμου και της εκμετάλλευσης, οι λαοί οργανώνουμε τη δική μας αντεπίθεση
 Τρεις νεκροί σε τρεις μέρες σε χώρους δουλειάς
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
