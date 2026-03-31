ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Απέναντι στη βαρβαρότητα του πολέμου και της εκμετάλλευσης, οι λαοί οργανώνουμε τη δική μας αντεπίθεση

Διεθνιστική εκδήλωση με σύνθημα «Απέναντι στη βαρβαρότητα του πολέμου και της εκμετάλλευσης, οι λαοί οργανώνουμε τη δική μας αντεπίθεση» διοργανώνει το ΠΑΜΕ την Παρασκευή 3 Απρίλη, στις 6.30 μ.μ. στο δημαρχείο Καισαριανής.

Η εκδήλωση οργανώνεται στο πλαίσιο της μεγάλης Πανελλαδικής Σύσκεψης που ξεκινά μία μέρα μετά, με το ΠΑΜΕ να σημειώνει: «Στην ηρωική Καισαριανή υψώνεται η σημαία της διεθνιστικής αλληλεγγύης και του κοινού αγώνα των λαών απέναντι στη βαρβαρότητα του ιμπεριαλισμού, που σέρνει την ανθρωπότητα στην άβυσσο του πολέμου για τα κέρδη των καπιταλιστών.

Από αυτόν τον ιερό τόπο αγώνα και θυσίας, όπου 200 κομμουνιστές, στην πλειονότητά τους εργάτες - συνδικαλιστές, πότισαν παλικαρίσια το χώμα με το αίμα τους την Πρωτομαγιά του 1944 απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα των ναζί κατακτητών, θα σταλεί διεθνιστικό μήνυμα αλληλεγγύης και αντεπίθεσης απέναντι στους πολέμους των ιμπεριαλιστών, την καπιταλιστική εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την προσφυγιά».

Συνδικαλιστές από μια σειρά χώρες στην εκδήλωση

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν αντιπροσωπεία της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας με επικεφαλής τον ΓΓ, Πάμπη Κυρίτση, αντιπροσωπείες συνδικάτων από την Παλαιστίνη, τη Βενεζουέλα, την Κύπρο, εκπρόσωποι των σωματείων λιμενεργατών από την Ιταλία, την Τουρκία, τη Χώρα των Βάσκων και το Μαρόκο, που οργάνωσαν την ιστορική απεργιακή κινητοποίηση στις 6 Φλεβάρη σε 20 λιμάνια της Μεσογείου, καθώς και εκπρόσωποι συνδικάτων από τους κλάδους των μεταφορών και της Ενέργειας από τη Γερμανία.

Αναλυτικά, το ΠΑΜΕ αναφέρει στο κάλεσμά του:

«Η ελπίδα και η διέξοδος για το μέλλον της ανθρωπότητας βρίσκεται στην πάλη της εργατικής τάξης ενάντια στην προσπάθεια των κυβερνήσεων, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και των μονοπωλίων να σύρουν τους λαούς βαθύτερα στο σφαγείο του πολέμου, που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, να μετατρέψουν λιμάνια, υποδομές, χώρους δουλειάς και ολόκληρες χώρες σε πολεμικά ορμητήρια, να φορτώσουν στον λαό νέα βάρη, φτώχεια, αίμα και ξεριζωμό για τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Η παρουσία των αγωνιστών λιμενεργατών, που με την ιστορική τους απεργία στις 6 Φλεβάρη έδειξαν ότι η εργατική τάξη έχει τη δύναμη να βάλει εμπόδια στην πολεμική μηχανή των ιμπεριαλιστών, ότι οι εργάτες δεν είναι διατεθειμένοι να γίνουν γρανάζια στη μεταφορά πολεμικού υλικού και συνένοχοι στη σφαγή των λαών. Εδειξαν ότι η προοπτική απέναντι στα σχέδια των ιμπεριαλιστών βρίσκεται στην ταξική πάλη, στην οργάνωση, στη διεθνιστική αλληλεγγύη.

Από τον ηρωικό αγώνα του παλαιστινιακού λαού απέναντι στο κράτος - δολοφόνο Ισραήλ μέχρι το Νησί της Επανάστασης, την Κούβα του Φιντέλ και του Τσε Γκεβάρα, που εδώ και δεκαετίες στέκεται όρθια απέναντι στον εγκληματικό αποκλεισμό, τις επεμβάσεις και τους εκβιασμούς του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, ένα είναι το μήνυμα, οι λαοί δεν σκύβουν το κεφάλι, οργανώνονται, αντεπιτίθενται, χαράσσουν τον δικό τους δρόμο για την ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης.

Η αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, στην Κούβα, στους λαούς της Βενεζουέλας, του Ιράν, σε κάθε λαό που βρίσκεται στο στόχαστρο των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών είναι υπόθεση της εργατικής τάξης και των συνδικάτων, είναι αναγκαίος όρος για να δυναμώσει ο κοινός αγώνας απέναντι στον κοινό εχθρό, τα μονοπώλια, τις κυβερνήσεις τους, απέναντι σε όλα τα στρατόπεδα των ιμπεριαλιστών και τις συμμαχίες τους.

Στην Καισαριανή, εκεί όπου η θυσία των 200 κομμουνιστών έγινε αιώνιο σύμβολο της λεβεντιάς και του αλύγιστου αγώνα μέχρι την τελική νίκη της τάξης μας, θα ακουστεί δυνατά ότι οι λαοί έχουν το ιστορικό χρέος και τη δύναμη να συγκρουστούν και να γκρεμίσουν από την εξουσία τους ιμπεριαλιστές που τους ματώνουν για τους πολέμους και τα κέρδη τους, που ξαναχαράζουν σύνορα με το αίμα των λαών, που θέλουν τους εργαζόμενους φθηνούς, φοβισμένους και υποταγμένους.

Το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα, τη νεολαία, να δώσουν μαζικά το "παρών" στη διεθνιστική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Απρίλη, στις 18.30, στο Δημαρχείο Καισαριανής.

Απέναντι στη βαρβαρότητα του πολέμου και της εκμετάλλευσης,

οι λαοί οργανώνουμε τη δική μας αντεπίθεση

Ελπίδα η πάλη των λαών!».