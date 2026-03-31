Τρίτη 31 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Τρεις νεκροί σε τρεις μέρες σε χώρους δουλειάς

Τη ζωή του έχασε το περασμένο Σάββατο 54χρονος εργαζόμενος της εταιρείας που έχει αναλάβει τη διαχείριση της Εγνατίας Οδού, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ. την ώρα που εκτελούσε εργασίες σήμανσης για προηγούμενο τροχαίο. Από το ίδιο δυστύχημα που συνέβη στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, κοντά στη σήραγγα της Δωδώνης, τη ζωή της έχασε και μία 73χρονη συνεπιβάτης του οχήματος.

Με αφορμή το νέο θανατηφόρο περιστατικό, το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων καταγγέλλει ότι μέσα σε μία εβδομάδα στην περιοχή καταγράφονται δύο νεκροί εργάτες και δύο σοβαρά τραυματισμένοι, προσθέτοντας άλλο ένα επεισόδιο στη μακρά αλυσίδα των εργοδοτικών εγκλημάτων. Σημειώνει ότι ο 54χρονος σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν στο οδόστρωμα για την αντιμετώπιση προηγούμενου συμβάντος και ξεκαθαρίζει πως ο θάνατός του δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως «κακιά στιγμή» ή μοιραίο γεγονός.

Το Εργατικό Κέντρο θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί, για το αν επαρκεί ένα όχημα με δύο εργαζόμενους για τέτοιες παρεμβάσεις σε δρόμο υψηλής ταχύτητας, καθώς και για το αν οι εργαζόμενοι διαθέτουν την αναγκαία εκπαίδευση και τα μέσα προστασίας. Παράλληλα προειδοποιεί ότι η επικινδυνότητα μεγαλώνει ακόμη περισσότερο μπροστά στη θερινή περίοδο, όταν η κυκλοφορία στην Εγνατία αυξάνεται κατακόρυφα.

Στην ανακοίνωσή του εκφράζει συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για μέτρα προστασίας, ώστε οι χώροι δουλειάς να μη μετατρέπονται καθημερινά σε παγίδες θανάτου για τους εργαζόμενους.

Δύο νεκροί χτες στο Αστρος

Στο μεταξύ, χτες, με τη ζωή του πλήρωσαν ένας 37χρονος εργαζόμενος σε εταιρεία ανακύκλωσης ελαστικών και ο 57χρονος, ιδιοκτήτης της τελευταίας, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την περιοχή, μετά από άλλο ένα εργατικό «ατύχημα» που σημειώθηκε στο Αστρος Κυνουρίας.

Σύμφωνα με όσα στοιχεία έγιναν γνωστά, το φορτηγό που έφερε γερανό και μετέφερε ελαστικά, είχε σταθμεύσει εντός του χώρου πρατηρίου στην περιοχή Αγιος Ανδρέας, προκειμένου να φορτώσει ελαστικά βαριού τύπου προς ανακύκλωση.

Κατά την ανύψωσή του ο γερανός φαίνεται να ήρθε σε επαφή με καλώδια ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να κεραυνοβοληθούν και να χάσουν τη ζωή τους οι δύο άνδρες που βρίσκονταν στο όχημα.

Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αστρους όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, ενώ έρευνα για την υπόθεση διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

    

