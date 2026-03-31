Τρίτη 31 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Συνδικαλίστρια απολύθηκε από μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας

Αμεση απάντηση και παρέμβαση από το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού

Σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το ξενοδοχείο «Saint George Lycabettus» προχώρησε το κλαδικό Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού ν. Αττικής, ενάντια στην απόλυση με τη μορφή λήξης σύμβασης της αναπληρώτριας γραμματέα του επιχειρησιακού Σωματείου.

Σε μια καυστική ανακοίνωση μάλιστα το Συνδικάτο βαθμολογεί με ...5 αστέρια τη διοίκηση του ξενοδοχείου «στην ομηρία των συμβάσεων και τις διώξεις για συνδικαλιστική δράση», τονίζοντας πως η απόφαση για λήξη σύμβασης της συναδέλφου τους είναι καταφανώς εκδικητική.

Η εργαζόμενη, όπως επισημαίνει το Συνδικάτο, οργανώθηκε και βγήκε μπροστά με την εκλογή της στο ΔΣ του επιχειρησιακού Σωματείου για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων, εργασιακά και συνδικαλιστικά, ειδικά των συμβασιούχων, που ταλαιπωρούνται από αυτό το άθλιο καθεστώς χρόνια τώρα στο ξενοδοχείο.

Οσο για τις αιτιάσεις της εργοδοσίας, που επικαλείται «περικοπές προσωπικού» και μάλιστα πριν την έναρξη της σεζόν, αυτές προσκρούουν στην ίδια την πραγματικότητα, σύμφωνα με το Συνδικάτο.

«Πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα του πολυτελούς ξενοδοχείου "Saint George Lycabettus" κρύβεται η διαρκής ομηρία για δεκάδες εργαζόμενους και η καταχρηστική εφαρμογή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, που δεν εξυπηρετούν μόνο έκτακτες και εποχικές ανάγκες αλλά αποτελούν πάγια τακτική για την κάλυψη όλων των τμημάτων και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους», σχολιάζει συγκεκριμένα το Συνδικάτο.

Προσθέτει ότι «η εργαζόμενη τιμωρείται επειδή "τόλμησε" να ασκήσει το αναφαίρετο δικαίωμά της στη συλλογική οργάνωση», ενώ καταγγέλλει ότι έχουν γίνει «κανόνας» η δουλειά σε 2 και 3 πόστα, τα κομμένα ρεπό, οι συνεχείς αλλαγές στα προγράμματα για να βγει η δουλειά, οι χαμηλοί μισθοί.

Το Συνδικάτο απαιτεί να παρθεί πίσω η απόφαση μη ανανέωσης της σύμβασης της συναδέλφου εκλεγμένης στο ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στο ξενοδοχείο «Saint George Lycabettus». Να σταματήσει η ομηρία των συμβάσεων και της εργολαβικής απασχόλησης, να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να βγαίνει η δουλειά με ανθρώπινους όρους.

    

