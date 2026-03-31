ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Συγκέντρωση για τα δύο χρόνια από τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα

Σε συγκέντρωσηστη συμβολή τηςμε τημε αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τη δολοφονία τηςκαλεί ο(μέλος της ΟΓΕ).

Υπενθυμίζεται ότι η Κυριακή Γρίβα είχε δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της λίγα μόλις βήματα από την είσοδο του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, όπου είχε απευθυνθεί για βοήθεια.

Στο κάλεσμά του για μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση ο Πανδημοτικός Σύλλογος Γυναικών Αγίων Αναργύρων - Καματερού επισημαίνει ότι δύο χρόνια μετά εξακολουθεί να υπάρχει η εγκληματική αδιαφορία του κράτους, το οποίο εγκαταλείπει τις γυναίκες εκτεθειμένες και απροστάτευτες από τους δολοφόνους και τους βιαστές τους, την ίδια στιγμή που οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του με ιδιαίτερο ζήλο διώκουν εργάτες και εργάτριες, συνδικαλιστές και συνδικαλίστριες που παλεύουν για τα λαϊκά δικαιώματα.

«Μας γεμίζει οργή και αγανάκτηση αυτό το κράτος, που μας αφήνει εκτεθειμένες και απροστάτευτες απέναντι στα αποκρουστικά φαινόμενα της βίας στους χώρους δουλειάς, του βιασμού, της ενδοοικογενειακής βίας που φτάνει μέχρι και τη δολοφονία γυναικών, γιατί θεωρεί την προστασία μας κόστος», τονίζει, αναδεικνύοντας ότι «ερχόμαστε αντιμέτωπες με την ανυπαρξία ή τις μεγάλες ελλείψεις δημόσιων και δωρεάν δομών και υπηρεσιών στήριξης (συμβουλευτικά κέντρα, ξενώνες κ.λπ.), με την κρατική και αστυνομική αυθαιρεσία και τις μακροχρόνιες, πολυδάπανες νομικές διαδικασίες, με την ανυπαρξία εξειδικευμένων κέντρων για τις γυναίκες - θύματα σεξουαλικής βίας, τα οποία θα παρέχουν άμεσα δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες».

Προσθέτει δε ότι «την ίδια στιγμή ο ολοένα και μεγαλύτερος προσανατολισμός της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας στην πολεμική προετοιμασία μειώνει ακόμα περισσότερο τους ήδη ελάχιστους πόρους για την προστασία των γυναικών από τα φαινόμενα της πολύμορφης βίας. Είναι χαρακτηριστικό το έγγραφο με τις οδηγίες που έστειλε τον περασμένο Νοέμβρη το υπουργείο Οικονομικών στις υπηρεσίες διαχείρισης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και με το οποίο ενημερώνει πως οι ευρωπαϊκοί πόροι για δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών (συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες) σταδιακά θα μειώνονται. Ταυτόχρονα, ανανεώσεις των συμβάσεων του προσωπικού τους προβλέπεται να γίνουν μόνο μέχρι τις 31/12/2026 και δεν υπάρχει καμία αναφορά για το τι θα γίνει στη συνέχεια με τη στελέχωση των δομών».

Ο Σύλλογος τονίζει ότι ο καλύτερος τρόπος να τιμηθεί η μνήμη της αδικοχαμένης Κυριακής είναι η συνέχιση του αγώνα ενάντια στον πραγματικό ένοχο: Το αντιλαϊκό κράτος, κυβέρνηση και κόμματα που βαδίζουν στις ράγες των ΕΕ - ΝΑΤΟ και το σύστημα εκμετάλλευσης που υπηρετούν.

«Ενάντια στην πολύμορφη βία που εντείνει τη γυναικεία ανισοτιμία και βάζει φραγμό στις σύγχρονες ανάγκες μας, στην ανησυχία και στον φόβο που αισθανόμαστε σήμερα για το τι μπορεί να φέρει ο πόλεμος και η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν, η δύναμή μας βρίσκεται στην αλληλεγγύη και στην αγωνιστική διεκδίκηση», υπογραμμίζει ο Σύλλογος και καταλήγει: «Η μόνη λύση βρίσκεται στη συλλογική δράση, στην αγωνιστική διεκδίκηση και αλληλεγγύη, υψώνοντας "ασπίδα προστασίας", για να μπορεί κάθε παιδί, κάθε γυναίκα να ζει μια ζωή αξιοπρεπή, απαλλαγμένη από κάθε μορφής βία, εκμετάλλευση και καταπίεση».