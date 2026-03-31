ΛΕΥΚΑΔΑ

Υγειονομικοί κοιμούνται σε αυτοκίνητα και κλινικές λόγω του κόστους στέγασης

Το μεγάλο πρόβλημα στέγασης υγειονομικών του Νοσοκομείου Λευκάδας, που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την παραμονή τους στο νοσοκομείο, αναδεικνύει ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου.

Οπως καταγγέλλει, περίπου 20 υγειονομικοί που εργάζονται στο Νοσοκομείο Λευκάδας και 2 στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής κυρίως επικουρικοί είναι αντιμέτωποι με το πανάκριβο κόστος στέγασης, κάτι που αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την παραμονή τους στο νησί και τη συνέχιση της δουλειάς τους στο νοσοκομείο. Πρόκειται για πολύ χαμηλόμισθους εργαζόμενους, που αμείβονται από 800 έως 1.000 ευρώ ανάλογα την κατηγορία και το μισθολογικό κλιμάκιο.

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι μετακινούνται σχεδόν καθημερινά από Αγρίνιο, Αρτα και Πρέβεζα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Νοσοκομείο Λευκάδας, μιας και δεν μπορούν λόγω των χαμηλών μισθών να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στο κόστος δύο σπιτιών, ένα στη Λευκάδα που πρέπει να νοικιάσουν και ένα στον τόπο μόνιμης διαμονής τους. Κοιμούνται μέσα στο νοσοκομείο, κάποιοι σε δωμάτια που υπάρχουν στον ψυχιατρικό τομέα που δεν λειτουργεί, κάποιοι στις κλινικές, ακόμη και στα αυτοκίνητά τους! Πραγματοποιούν συνεχόμενες βάρδιες (πρωί - απόγευμα - νύχτα), ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν λίγες μέρες ρεπό προκειμένου να βλέπουν τις οικογένειές τους.

«Μέχρι σήμερα διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και το κράτος αλλά και περιφερειακές και δημοτικές αρχές δεν έχουν δείξει το παραμικρό ενδιαφέρον για να επιλύσουν ή να μετριάσουν αντίστοιχα αυτό το σοβαρό πρόβλημα.

Αντίθετα μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο και έχει να κάνει με τις πολιτικές που έχουν μετατρέψει το δικαίωμα στη στέγη σε ένα ακριβό "επενδυτικό" προϊόν κυρίως για τουριστική χρήση», αναφέρει, αναδεικνύοντας ότι η άλλη όψη είναι η μειωμένη αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και η μεγάλη αύξηση των ενοικίων, η ακρίβεια στα τρόφιμα και την Ενέργεια που έχουν φέρει σε αδιέξοδο τους εργαζόμενους και αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για εργασία στα νησιά. Ο Σύλλογος τονίζει ότι υπάρχουν λύσεις, όπως με κτίρια και περιουσία που ανήκουν στο Νοσοκομείο Λευκάδας, στο Δημόσιο, στον δήμο και στην Περιφέρεια που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη στέγαση των υγειονομικών, των εκπαιδευτικών και άλλων εργαζομένων, όμως έχουν αφεθεί στην τύχη τους και καταρρέουν από την αδιαφορία. Και απέναντι σε αυτή την κατάσταση διεκδικεί αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, διπλασιασμό επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, αλλά και να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι ώστε να μπορούν να προγραμματίσουν τη ζωή τους, άρα και το μέρος διαμονής τους, να αξιοποιηθούν συγκροτήματα κατοικιών και να μισθωθούν ξενοδοχεία, να δοθεί επίδομα ενοικίου 300 ευρώ κ.ά.