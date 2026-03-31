ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Μαχητική κινητοποίηση για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά

Στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το δημαρχείο της Νέας Ιωνίας πραγματοποίησε χτες το πρωί ο Σύλλογος Εργαζομένων του δήμου, ενάντια στην απόφαση του δημάρχου Π. Μανούρη, παρακάμπτοντας και το Δημοτικό Συμβούλιο, να εφαρμόσει την απαράδεκτη κυβερνητική διάταξη Βορίδη και να ασκήσει έφεση εναντίον 13 εργαζομένων του δήμου που έχουν κερδίσει με απόφαση δικαστηρίου τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.

Στο πλευρό των εργαζομένων του δήμου βρέθηκαν και χθες εκπρόσωποι πολλών σωματείων και φορέων της περιοχής, στηρίζοντας τον δίκαιο αγώνα τους.

Στέλνοντας μήνυμα αγωνιστικής συνέχειας, παρά την άσκηση έφεσης από τη «γαλαζοπράσινη» δημοτική αρχή, η συμμετοχή στη στάση εργασίας αλλά και στη συγκέντρωση ήταν μεγάλη, αποτυπώνοντας την αποφασιστικότητα των εργαζομένων να μην επιτρέψουν καμία απόλυση συναδέλφου τους, να παλέψουν για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα και για να καταργηθεί η διάταξη Βορίδη.

Παράλληλα με την άσκηση έφεσης εναντίον των 13 εργαζομένων από τη σημερινή δημοτική αρχή, εξάλλου, «τρέχει» και η δικαστική διαδικασία για τις αντίστοιχες εφέσεις που άσκησε η προηγούμενη δήμαρχος (Θωμαΐδου), εναντίον 29 συνολικά εργαζομένων του δήμου που έχουν δικαιωθεί πρωτόδικα στα δικαστήρια...

Οι εργαζόμενοι απαιτούν την απόσυρση όλων των εφέσεων, ενώ η χθεσινή κινητοποίηση έδωσε συνέχεια στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες του προηγούμενου διαστήματος, όπως οι δύο διαμαρτυρίες που έγιναν στο Δημοτικό Συμβούλιο, οδηγώντας σε αντίστοιχες διακοπές του, καθώς και η μαζική παρέμβαση - ενημέρωση του Σωματείου Εργαζομένων με ανακοινώσεις, πανό και πικέτες στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Το «παρών» στη συγκέντρωση έδωσαν εκπρόσωποι, πρόεδροι και μέλη ΔΣ από πολλούς φορείς: Την Ενωση Συλλόγων Γονέων Ν. Ιωνίας, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου «Αγ. Ολγα», τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ «Γ. Σεφέρης», το Σωματείο Σχολικών Καθαριστών-τριών Αττικής, το ΣΕΤΗΠ κ.ά.

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκε επίσης ο Πέτρος Αλέπης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Νέας Ιωνίας, ενώ στους συγκεντρωμένους μοιράστηκε και η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ με την οποία το Κόμμα καλεί σε μαζική στήριξη του αγώνα για να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους δήμους, να καταργηθεί η διάταξη Βορίδη, να παύσουν οι διώξεις αιρετών που συγκρούονται με αυτήν και να ενισχυθούν οι δήμοι με προσωπικό και χρηματοδότηση.

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους η Ειρήνη Σύρρη, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Νέας Ιωνίας, κατήγγειλε την ύπαρξη 9 διαφορετικών σχέσεων εργασίας στον δήμο. Τόνισε μάλιστα ότι περίπου 300 από τους συνολικά 670 εργαζόμενους του δήμου εργάζονται υπό καθεστώς «ευελιξίας» και αβεβαιότητας (!), με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με προσωρινή παραμονή στην εργασία μετά από δικαστικές εντολές, ασφαλιστικά μέτρα κ.ο.κ., με τον κίνδυνο της απόλυσης πάνω από το κεφάλι τους.

Η δημοτική αρχή έχει στριμωχτεί από τις αγωνιστικές παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και μέσα στους χώρους δουλειάς, καθώς και από την πλατιά αλληλεγγύη, τόνισε η συνδικαλίστρια, γι' αυτό και υποχρεώθηκε να καταθέσει έφεση εναντίον των εργαζομένων στα κρυφά. Εχει διαλέξει πλευρά, μαζί με την κυβέρνηση, υπογράμμισε, αντί να αρνηθεί να εφαρμόσει τη διάταξη Βορίδη, όπως έχουν κάνει άλλες δημοτικές αρχές (Πάτρας, Καισαριανής, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Ευόσμου, Ηλιούπολης κ.ά.), που έχουν γι' αυτό τους εργαζόμενους και τους πολίτες με το μέρος τους.

Απαντώντας δε στους ισχυρισμούς της δημοτικής αρχής περί «εφαρμογής των νόμων», επεσήμανε ότι και αυτή η εφαρμογή είναι επιλεκτική και ανέφερε το χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι στον δήμο Νέας Ιωνίας δεν έχουν αποδοθεί Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) σε είδος από το 2021...

Κάλεσε σε συνέχιση του αγώνα για να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος, να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, ενάντια στην πολιτική που οδηγεί τους εργαζόμενους στον δρόμο, στην ίδια πολιτική που εμπλέκει τη χώρα στον πόλεμο και δίνει τεράστιους πακτωλούς γι' αυτό.

Χαιρετισμούς στη συγκέντρωση απηύθυναν εκπρόσωποι άλλων σωματείων και φορέων, καθώς και εκπρόσωπος της Επιτροπής Συμβασιούχων Δήμου Νέας Ιωνίας η οποία έχει συγκροτηθεί εδώ και έναν χρόνο, τονίζοντας μεταξύ άλλων το γεγονός ότι οι συμβασιούχοι παίρνουν δύναμη από την αλληλεγγύη και ότι χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλους τους δήμους και σε όλο το Δημόσιο βρίσκονται στην ίδια θέση, και αγωνίζονται για μόνιμη και σταθερή δουλειά.