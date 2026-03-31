Τρίτη 31 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ»
Δεν είναι «αναβάθμιση» και «πρόοδος» η εξουθένωση και οι πληρωμές

Κινητοποίηση σήμερα, την ώρα που η κυβέρνηση στήνει άλλη μια φιέστα με «κορδέλες»

Στάση εργασίας (10 π.μ. -1 μ.μ.) προκηρύσσει για σήμερα Τρίτη ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου «Αγία Ολγα», καλώντας τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στον χώρο του αίθριου, για τα οξυμένα προβλήματα και την Υγεία του λαού, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου ΤΕΠ και την παρουσία του υπουργού Υγείας.

«Η κυβέρνηση έρχεται να κόψει κορδέλες την ώρα που το νοσοκομείο λειτουργεί στα όρια της κατάρρευσης», σημειώνει, αναδεικνύοντας τις ελλείψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, τους εργαζόμενους που είναι εξαντλημένοι από τις απανωτές βάρδιες χωρίς ρεπό, αλλά και τους καθηλωμένους μισθούς.

«Τα νέα ΤΕΠ δεν μπορούν να κρύψουν την πραγματικότητα! Δεν είναι "αναβάθμιση" ένα σύστημα που στηρίζεται στην εξουθένωση των εργαζομένων και στις πληρωμές των ασθενών. Δεν είναι "πρόοδος" όταν η καθημερινότητα στα νοσοκομεία γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη για προσωπικό και ασθενείς», αναφέρει απαντώντας στους ισχυρισμούς της κυβέρνησης. Και ξεκαθαρίζει ότι «δεν θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθεί η παρουσία μας ως άλλοθι σε μια ωραιοποιημένη εικόνα. Τα έργα τα έχει πληρώσει ο λαός με τη φορολογία και τη δουλειά του. Οι υγειονομικοί δεν είμαστε διακοσμητικοί. Είμαστε αυτοί που κρατάμε το νοσοκομείο όρθιο - και αυτό δεν το χαρίζουμε σε κανέναν».

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ