Στήνουν βρώμικο παιχνίδι με συκοφαντίες και ψέματα

Στον βρώμικο πόλεμο που δέχεται το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας και στην οικονομική ασφυξία που έχει προκληθεί με αποκλειστική ευθύνη του ελεγχόμενου εκατομμυριούχου προέδρου της ΓΣΕΕ, Παναγόπουλου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον οικονομικό απολογισμό ο ταμίας του ΕΚ, Δημήτρης Λιάσκος.

Συγκεκριμένα, ανέδειξε ότι ο Παναγόπουλος ως πρόεδρος του ΕΛΕΚ (Ειδικός Λογαριασμός Επαγγελματικής Κατάρτισης) από τον Ιούνη του 2025, όταν με το εκλογοαπολογιστικό συνέδριο το Εργατικό Κέντρο πέρασε στα χέρια των εργατών, έχει σταματήσει τη χρηματοδότησή του.

«Η χρηματοδότηση του Εργατικού Κέντρου σταμάτησε τελείως για 6,5 μήνες (Μάη - Νοέμβρη 2025), ενώ ακόμα και τα χρήματα που καταβλήθηκαν μετά από αυτό το χρονικό διάστημα ήταν κάτω από την πίεση που ασκήθηκε στον ΕΛΕΚ, και αυτά με το σταγονόμετρο», σημείωσε, κάνοντας παράλληλα γνωστό ότι αύριο Τετάρτη θα γίνει νέα παρέμβαση στον ΕΛΕΚ.

«Σήμερα οι εργαζόμενοι είναι πληρωμένοι μέχρι και τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ενώ ο ΕΛΕΚ ακόμα δεν έχει καταβάλει τη μισθοδοσία για τον Οκτώβριο του 2025 (δηλαδή μας χρωστάει 7 μήνες μαζί με το Δώρο Χριστουγέννων), και ταυτόχρονα δεν έχει καταβάλει λειτουργικά έξοδα από τον Μάιο του 2025. Το συνολικό ποσό που οφείλει ο ΕΛΕΚ σήμερα ανέρχεται σε 42.121,97 ευρώ, εκ των οποίων 28.767,97 ευρώ για μισθοδοσία και 13.354,00 ευρώ για λειτουργικά», επεσήμανε και πρόσθεσε:





«Μετά τις εκλογές του Ιούνη του 2025 επιδιώκεται οικονομικός στραγγαλισμός του ΕΚΕ, για να μπει εμπόδιο στη δράση του, η οποία φαίνεται ότι έχει ενοχλήσει πρώτα και κύρια την εργοδοσία, το κράτος της, τους ανθρώπους της, την κυβέρνηση της ΝΔ», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι παρά την προσπάθεια αυτή, το Εργατικό Κέντρο δεν έβαλε φρένο στη δράση του.

«Το ΕΚΕ κατάφερε να αντεπεξέλθει οικονομικά χάρη στη μεγάλη στήριξη των σωματείων - μελών του, που και με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνουν τη συμφωνία τους με τον αγωνιστικό προσανατολισμό που έχει αποκτήσει η δράση του ΕΚΕ τα τελευταία χρόνια. Τα σωματεία - μέλη του ΕΚΕ αναπλήρωσαν την έλλειψη χρηματοδότησης, ανταποκρινόμενα στο κάλεσμα του ΕΚΕ, ώστε ο οικονομικός στραγγαλισμός να μην μπει εμπόδιο στη δράση», σημείωσε.

Στάθηκε επίσης στη νέα βρώμικη επίθεση με ψευτιές και συκοφαντίες που επιχείρησε να στήσει η ομάδα Παναγόπουλου, και έπεσε και αυτή στο κενό. Συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Στις 26/3 στάλθηκε εξώδικο προς το Εργατικό Κέντρο που υπογράφεται από 5 μέλη της διοίκησης και αφορά τα οικονομικά του ΕΚ. Στο εξώδικο διατυπώνονταν ψευδείς και ανυπόστατες κατηγορίες:

Για "ελλιπή ενημέρωση" για την οικονομική κατάσταση του ΕΚ και για "κακοδιαχείριση", κατηγορώντας τον τρόπο με τον οποίο έγινε η οικονομική τακτοποίηση των σωματείων ενόψει συνεδρίου. Με βάση αυτά ζητήθηκε άμεση συνεδρίαση του ΔΣ.

Στην προγραμματισμένη συνεδρίαση του ΔΣ στις 27/3, που είχε ως θέμα να καταλήξει διαδικαστικά ζητήματα του συνεδρίου, προστέθηκε στη θεματολογία το αίτημά τους και κλήθηκαν τα μέλη του ΔΣ για συζήτησή του. Απ' ό,τι φάνηκε, για το συγκεκριμένο κείμενο που περιλάμβανε το εξώδικο δεν είχαν γνώση όλοι όσοι υπέγραφαν. Οι συνάδελφοι Σελεβάκος και Παπανικολάου παρευρέθηκαν, το υπερασπίστηκαν και συμπλήρωσαν τα ψέματα με χαρακτηρισμούς και απειλές για κλείσιμο του λογαριασμού του ΕΚ, καθώς και προσωπικές απειλές προς άλλα μέλη της διοίκησης.

Απαντάμε τα εξής:

Για την οικονομική κατάσταση του ΕΚ, την προσπάθεια οικονομικού στραγγαλισμού και τα μέτρα που παίρναμε ως ΔΣ γινόταν τακτική ενημέρωση στις συνεδριάσεις των ΔΣ, καθώς και ειδικές συνεδριάσεις.

Συνεδρίαση έγινε και για τον σημερινό οικονομικό απολογισμό που προτείνεται, μαζί με την παρουσίαση όλων των οικονομικών στοιχείων. Για όλες αυτές τις συνεδριάσεις όλα τα μέλη της διοίκησης ήταν ενήμερα, και για τις σχετικές αποφάσεις τους υπήρξαν κοινοποιήσεις σε όλα τα μέλη και τα σωματεία. Βεβαίως, οι συνάδελφοι Σελεβάκος και Παπανικολάου είχαν επιλέξει να απουσιάζουν από όλες αυτές τις συνεδριάσεις, από τη δράση του ΕΚ, από τις κινητοποιήσεις και τις απεργίες των εργαζομένων, όπως αυτές για το 13ωρο, το έγκλημα στα Τέμπη, και κρίνονται γι' αυτό, κρίνονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην κυβέρνηση, στην εργοδοσία και στους κάθε εκατομμυριούχους ελεγχόμενους Παναγόπουλους, αλλά δεν έχουν κανένα δικαίωμα να λένε ψέματα ότι δεν ενημερώνονται.

Η απόφαση οικονομικής τακτοποίησης των σωματείων ενόψει συνεδρίου, με κατ' ελάχιστο το 1 ευρώ ανά μέλος που ψήφισε, διαγράφοντας οφειλές σε όσα σωματεία είχαν οφειλές που προέκυψαν από το προηγούμενο συνέδριο, 7/25 έως σήμερα, 3/26, είναι στη λογική μιας σωστής και πάγιας τακτικής του συνδικαλιστικού κινήματος. Η απόφαση αυτή δεν κάνει κάτι καινούργιο. Το ΕΚΕ, ως όφειλε, έκανε πάντα αντίστοιχες ενέργειες όλα τα προηγούμενα χρόνια, επί όλων των διοικήσεων. Πολλές φορές, και λόγω της περίστασης, έβαζε ακόμα και συμβολική οικονομική συμμετοχή προκειμένου να εξασφαλίζει τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων σωματείων. Αυτές τις αποφάσεις υπερψήφιζαν ακόμα και οι ίδιοι συνάδελφοι Σελεβάκος και Παπανικολάου ως μέλη των τότε διοικήσεων, με τελευταία την απόφαση για 0,5 ευρώ ανά μέλος ενόψει του καλοκαιρινού συνεδρίου. Η ίδια η ΓΣΕΕ σε σχετική οδηγία για την οικονομική τακτοποίηση των ΕΚ ενόψει του επερχόμενου συνεδρίου της διαγράφει σήμερα και πάλι τα χρέη των ΕΚ που έχουν προκύψει, καθορίζει μια μικρή συμμετοχή "έναντι" και παροτρύνει τα ΕΚ να κάνουν το ίδιο.

Το ΕΚ ακριβώς γι' αυτήν του τη σωστή πορεία, στήριγμα των εργαζομένων, στηρίζεται από τα σωματεία που κατέβαλαν συνδρομές, ενισχύσεις, ακόμα και δάνεια, που δεν ζητάνε άμεσα πίσω. Είναι αισχρό ψέμα ότι υπάρχει κακοδιαχείριση. Το ΕΚ αυτό το 6μηνο και σε αυτές τις συνθήκες έχει συγκεντρώσει μόνο από τα σωματεία το μεγαλύτερο ποσό από κάθε άλλη αντίστοιχη φορά, 35.785,22 ευρώ.

Αντί να στραφούν απέναντι στον ΕΛΕΚ, επιλέγουν να σέρνουν το ΕΚ στα δικαστήρια, να το συκοφαντούν και να απειλούν με κλείσιμο του λογαριασμού του, δηλαδή επιδιώκουν να αφήσουν τους εργαζόμενους του ΕΚ απλήρωτους, να διαλύσουν το ΕΚ. Σε ποιον προσφέρουν υπηρεσίες τέτοιες κινήσεις, αν όχι στην εργοδοσία και στην κυβέρνηση;».