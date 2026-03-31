ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ακόμα πιο δυνατή, ατσαλωμένη και με πολύτιμη πείρα για να ανταποκριθεί στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνουν η όξυνση των πολέμων και η επίθεση στη ζωή και στα δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού βγαίνει η εργατική τάξη με τα σωματεία της στην Εύβοια, μέσα από το μαζικό, ζωντανό και μαχητικό ετήσιο Απολογιστικό Συνέδριο του Εργατικού της Κέντρου, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Χαλκίδα.

Ομόφωνη απόφαση για συμμετοχή στην Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ

Στο Συνέδριο εγκρίθηκε ομόφωνα, με μυστική ψηφοφορία, ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός. Επίσης, με ομόφωνη απόφαση των αντιπροσώπων και μετά από πρόταση σωματείων αποφασίστηκε η συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας στη μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ στις 4 Απρίλη, όπου ήδη έχουν πάρει απόφαση συμμετοχής πάνω από 500 συνδικάτα από ολόκληρη τη χώρα, ανάμεσά τους και αρκετά από την περιοχή της Εύβοιας.

Οι εργαζόμενοι, τα σωματεία τους και το εργατικό κίνημα της Εύβοιας διοργάνωσαν μια πραγματική συνέλευση εργατών, με μαζική συμμετοχή, μέσα σε κλίμα αγωνιστικής ανάτασης, μια γιορτή για την εργατική τάξη της περιοχής. Και τα κατάφεραν, παρά τη συνεχιζόμενη βρώμικη επίθεση από τη μεγαλοεργοδοσία, τη σαπίλα της ΓΣΕΕ και τα τσιράκια του εκατομμυριούχου Παναγόπουλου στην περιοχή, που μέχρι την τελευταία στιγμή με αισχρές συκοφαντίες και ψέματα, με απειλές και εξώδικα, επιχείρησαν να μπλοκάρουν τη διεξαγωγή της.

Με εφόδιο την πολύτιμη πείρα και τα συμπεράσματα από τη δράση του προηγούμενου διαστήματος που κατατέθηκαν, οι αντιπρόσωποι των συνδικάτων της Εύβοιας και οι δεκάδες εργαζόμενοι που παρευρέθηκαν έθεσαν στο επίκεντρο της συζήτησης και του Συνεδρίου τι κίνημα χρειαζόμαστε σήμερα, σε μια εποχή που ο κόσμος φλέγεται από το φούντωμα των ιμπεριαλιστικών πολέμων και οι λαοί καλούνται να θυσιαστούν για τα κέρδη μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων.

Κοινό σημείο στις ομιλίες των αντιπροσώπων ήταν οι αναφορές στις επιπτώσεις του πολέμου και της στροφής στην πολεμική οικονομία, τις οποίες ήδη βιώνουν οι εργαζόμενοι, αλλά και σε σημαντικούς αγώνες που αποτελούν παρακαταθήκη και δίνουν σημαντική ώθηση για τη συνέχεια. Δόθηκαν απαντήσεις στις ψευτιές και τις συκοφαντίες που εξαπολύουν οι εργατοπατέρες, για την οικονομική ασφυξία που έχει προκληθεί στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας με ευθύνη του ίδιου του ελεγχόμενου προέδρου της ΓΣΕΕ, που με το «έτσι θέλω» δεν καταβάλλει τα χρήματα από τον ΕΛΕΚ, αλλά και με την αποκάλυψη του βρώμικου ρόλου τους για λογαριασμό της εργοδοσίας σε βάρος των εργαζομένων, π.χ. στα Ναυπηγεία Χαλκίδας.

Στις εργασίες του Συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Μέσα από παραδείγματα από κινητοποιήσεις και κατακτήσεις σε χώρους δουλειάς μετέφερε πείρα και συμπεράσματα για το τι μπορεί και πρέπει να κάνει το εργατικό κίνημα στις σημερινές συνθήκες για να μην πληρώσει τα σπασμένα του πολέμου και της πολεμικής οικονομίας, ενώ κάλεσε και σε συμμετοχή στη μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ στις 4 Απρίλη.