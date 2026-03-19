Το Σάββατο το ετήσιο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά

Στο Ετήσιο Συνέδριό του καλεί το Εργατικό Κέντρο Πειραιά όλους τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των σωματείων - μελών του, που θα γίνει το Σάββατο 21 Μάρτη, στις 9 π.μ., στην αίθουσα θεάτρου στο ισόγειο του Εργατικού Κέντρου.

Αναδεικνύοντας τη σημασία του Συνεδρίου, αναφέρει πως στόχος του είναι «να ανταλλάξουμε την πείρα που αποκτήσαμε από τους εργατικούς και λαϊκούς αγώνες τον τελευταίο χρόνο και κυρίως να καταλήξουμε σε αποφάσεις για την ακόμα καλύτερη οργάνωση της πάλης των εργαζομένων του Πειραιά, ιδιαίτερα μπροστά στις νέες συνθήκες με την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων».

Εξάλλου, στην έναρξη του Συνεδρίου καλεί να δώσουν μαζικά «παρών» τα σωματεία του δημόσιου τομέα, άλλους φορείς του εργατικού - λαϊκού κινήματος της περιοχής του Πειραιά, τη νεολαία.

Σημειώνει πως μετά το εκλογοαπολογιστικό συνέδριο του 2024, το Εργατικό Κέντρο πρωτοστατεί ακόμα πιο μαχητικά και αποφασιστικά στην οργάνωση της πάλης των εργαζομένων ενάντια στην πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, που υλοποιεί την εγκληματική πολιτική για τα κέρδη των λίγων, με την ουσιαστική στήριξη των κομμάτων που ευθυγραμμίζονται με αυτή. Αυτή η πολιτική, τονίζει, μπλέκει τον εργαζόμενο λαό στον πόλεμο που δεν είναι δικός μας.

Σε αυτές τις συνθήκες σαλπίζει συναγερμό και λαϊκό ξεσηκωμό για εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα που θα αμφισβητεί την εγκληματική πολιτική του κέρδους, που δεν θα υποτάσσεται στη στρατηγική των αστικών κυβερνήσεων, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, στους στόχους των μεγάλων αφεντικών, για να γίνουν πλουσιότεροι από την εκμετάλλευση και το αίμα των εργαζομένων.

«Παλεύουμε για κίνημα που θα βάζει στο στόχαστρο τις πραγματικές αιτίες της βαρβαρότητας, το καπιταλιστικό κέρδος, την πολιτική στήριξης των μονοπωλίων που απογειώνει την εκμετάλλευση, το άδικο κράτος που υπηρετεί το κεφάλαιο και καταδυναστεύει τη ζωή μας. Ενα κίνημα ενωτικό, μαζικό, μαχητικό, που δεν θα στρογγυλοκάθεται στα τραπέζια των υπουργείων και των επιχειρηματικών ομίλων, στα παζάρια της ταξικής συνεργασίας, όπως κάνουν οι πλειοψηφίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. Κίνημα απαλλαγμένο από τον θανάσιμο εναγκαλισμό κράτους, εργοδοσίας και εργατοπατέρων τύπου Παναγόπουλου», τονίζει.

Και, θυμίζοντας αγώνες του προηγούμενου διαστήματος που δείχνουν τον δρόμο, καλεί «να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, η πραγματική σύγκρουση με το κεφάλαιο, το κράτος, τις κυβερνήσεις τους και όχι να ψάχνουμε "δεξιά" και "αριστερά" για νέους σωτήρες του συστήματος που καλλιεργούν αυταπάτες φιλολαϊκών κυβερνητικών εναλλαγών, αφήνοντας άθικτη την εγκληματική πολιτική τους».

Ενα τέτοιο κίνημα, σημειώνει, «μπορεί να στριμώχνει τις κυβερνήσεις και όσους τις στηρίζουν. Να αποσπά κατακτήσεις, να καθυστερεί μέτρα, να κουρελιάζει στην πράξη άδικους νόμους. Μόνο με πίστη στη δύναμή μας, με τέτοιο αγωνιστικό προσανατολισμό και περιεχόμενο είχαμε νίκες! Οπως η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στους λιμενεργάτες της COSCO, η πρόσφατη νίκη των ναυτεργατών στα Ro/Ro, η τοπική κλαδική σύμβαση των μεταλλεργατών της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης στο Πέραμα, η ΣΣΕ των οικοδόμων. Με τέτοιους αγώνες νιώθουμε περήφανοι, δυνατοί, καταφέραμε και χαμογελάσαμε θέτοντας τις βάσεις για τη συνέχεια του αγώνα. Με αυτό τον τρόπο δείξαμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της Παλαιστίνης όταν μαζί με τους λιμενεργάτες σταματήσαμε το container με χιλιάδες σφαίρες που είχαν προορισμό τα κορμιά τους.

Απέναντι στο σύνολο της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής που συνθλίβει τις ζωές μας, για την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο, για να ανοίξουμε τον δρόμο για συνολική ανατροπή του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος. Μόνο ο ίδιος ο λαός, οι εργαζόμενοι με τα συνδικάτα μας, σε σύγκρουση και ρήξη με το σύστημα της εκμετάλλευσης, με τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, μπορεί να δώσει πραγματική αισιοδοξία και ελπίδα».

«Με αισιοδοξία και πίστη στη δύναμη της εργατικής τάξης της περιοχής και όλης της χώρας, προχωράμε μπροστά. Είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Με τις αποφάσεις μας στο ετήσιο Συνέδριό μας, δίνουμε υπόσχεση στους νεκρούς της τάξης μας ότι θα συνεχίσουμε μέχρι να πάψει πια η μισθωτή σκλαβιά, η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Μέχρι οι εργαζόμενοι που παράγουμε τα πάντα να μπορούμε να τα απολαμβάνουμε και να μην μας τα κλέβουν μια χούφτες εκμεταλλευτές», καταλήγει το κάλεσμα μπροστά στο ετήσιο συνέδριο.