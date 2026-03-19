ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Ανεβάζουν ρυθμούς τα Συνδικάτα για τη μεγάλη αγωνιστική - ταξική συνάντηση

Σε χώρους δουλειάς μεταφέρεται το μαχητικό κάλεσμα | Το Σάββατο 4 Απρίλη στην Καισαριανή θα χτυπάει η καρδιά της εργατικής τάξης

Επί ποδός βρίσκονται εκατοντάδες Συνδικάτα σε όλη τη χώρα για την προετοιμασία της μεγάλης Πανελλαδικής Σύσκεψης του ΠΑΜΕ, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 4 Απρίλη, στις 9 π.μ. στο γήπεδο «Νήαρ Ηστ» στην Καισαριανή.

Η φετινή Πανελλαδική Σύσκεψη, με σύνθημα «Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή», δίνει τον τόνο της οργάνωσης της πάλης «σε έναν κόσμο που φλέγεται» από την εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Καζάνι που βράζει είναι οι χώροι δουλειάς, με τη συζήτηση να φουντώνει όλο και περισσότερο γύρω από την εμπλοκή της χώρας με ευθύνη της κυβέρνησης και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Πολύ πιο επιτακτικά λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες προκύπτει το ερώτημα «τι κίνημα χρειάζεται», για να οργανωθεί η πάλη των εργατών στην κατεύθυνση της αντεπίθεσης.

Οπως σημειώνει το ΠΑΜΕ, «απέναντι στη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου χρειαζόμαστε ένα εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα που δεν θα υποτάσσεται στη στρατηγική των αστικών κυβερνήσεων, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Στους στόχους των μεγάλων αφεντικών, που τους βαφτίζουν "εθνικούς στόχους" για να γίνουν πλουσιότεροι από την εκμετάλλευση και το αίμα των εργαζομένων».

Τονίζει πως είναι αναγκαιότητα σήμερα «ένα κίνημα απαλλαγμένο από τη συμβιβαστική αντίληψη της κυβερνητικής εναλλαγής και της αναζήτησης "σωτήρων", οι οποίοι θα συνεχίσουν την εφαρμογή της ίδιας πολιτικής υπέρ του κεφαλαίου.

Ενα κίνημα διεκδικητικό, αγωνιστικό, που θα βάζει στο στόχαστρο τις πραγματικές αιτίες της βαρβαρότητας, το καπιταλιστικό κέρδος και όσους το υπηρετούν».

«Συνεχίζουμε ακόμα περισσότεροι απέναντι σε δυσκολίες, στη μοιρολατρία, στη λογική του "δεν γίνεται τίποτα", με τη σχεδιασμένη παρέμβασή μας και δράση, με το πλαίσιο πάλης και των αιτημάτων που βάζει στο επίκεντρο τις ανάγκες των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων», σημειώνει το ΠΑΜΕ.