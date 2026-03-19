Θετικά αποτελέσματα σε αρχαιρεσίες σωματείων

Πρώτη δύναμη ξανά η ΕΣΑΚ στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, διακριτή άνοδος σε Σύλλογο του Ομίλου ΔΕΗ

Σε πρώτη δύναμη αναδείχθηκε για μια ακόμα φορά η ΕΣΑΚ στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, αποτέλεσμα με ιδιαίτερη σημασία σε περίοδο πολεμικής προετοιμασίας και βαθύτερης εμπλοκής της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, με το Σωματείο να οργανώνει τη μάχη για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που να καλύπτει τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι».

Η ΕΣΑΚ Μισθωτών Τεχνικών χαιρετίζει τους εκατοντάδες εργαζόμενους και εργαζόμενες που έδωσαν την εκλογική μάχη και συνέβαλαν στο να βγει απ' την κάλπη ξανά πρώτη δύναμη και ενισχυμένη.

Τονίζει πως η μάχη που δόθηκε είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική ανανέωση των δυνάμεών της (αφού πολλοί συνάδελφοι έχουν αλλάξει κλάδο), με πολλές νέες ψήφους από εργοτάξια, μεγάλες εταιρείες και ομίλους και ιδιαίτερα με την παρέμβαση με κάλπη στο εργοτάξιο του Ελληνικού.

Αναλυτικά, για το 7μελές ΔΣ ψήφισαν 2.324 πανελλαδικά (άκυρα - λευκά 23). Η ΕΣΑΚ πήρε 920 ψήφους, 40% και 3 έδρες. Ακόμα εκλέγει 10 αντιπροσώπους για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (1 επιπλέον σε σχέση με το 2024), με αυτοδυναμία στα ΔΣ των Παραρτημάτων Πάτρας, Λάρισας και Ηρακλείου.

Η Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχν. (ΝΑΡ-ΑΝΤΑΡΣΥΑ) πήρε 676 ψήφους (29,4% και 2 έδρες). Η Barricada (MέΡA25) 369 ψήφους (16% και μία έδρα). η «Συνάρτηση Τεχνικών» (ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ) 151 ψήφους (6,6% και μία έδρα). Ακόμα, η ΣΑΜΙΤ (ΑΡΑΣ) 126 ψήφου (5,5%), η Ταξική Πορεία 49 ψήφους (2,1%) και η ΕΡΓΑΣ 10 ψήφους (0,4%).

Διακριτή άνοδος στον Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών ΔΕΗ

Από τη διακριτή άνοδο του ψηφοδελτίου της «Αγωνιστικής Συνεργασίας» σημαδεύτηκαν οι αρχαιρεσίες στον Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών του Ομίλου ΔΕΗ, αφού καταγράφει άνοδο κατά 114 ψήφους και κατά 16%. Μάλιστα, οι παρατάξεις των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ καταγράφουν πτώση συνολικά κατά 20%. Από το ψηφοδέλτιό της «Αγωνιστικής Συνεργασίας» εκλέγονται δύο συνδικαλιστές στο ΔΣ του Συλλόγου και δύο αντιπρόσωποι στο συνέδριο της ΓΕΝΟΠ.

«Είναι ένα αποτέλεσμα αισιόδοξο και παρακαταθήκη ενίσχυσης της προσπάθειας για την υπεράσπιση και τη διεύρυνση των δικαιωμάτων μας, για πραγματικές και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, με ενιαίες ΣΣΕ χωρίς διαχωρισμούς των εργαζομένων», σημειώνει η «Αγωνιστική Συνεργασία».

Αναλυτικά, η «Αγωνιστική Συνεργασία» πήρε 122 ψήφους και 2 έδρες (από 8 ψήφους και καμία έδρα το 2023). Η ΔΑΚΕ (ΝΔ) πήρε 391 ψήφους και 6 έδρες (από 404 ψήφους και 7 έδρες), η «Αγωνιστική Συσπείρωση» (ΜέΡΑ 25/ΑΝΤΑΡΣΥΑ) πήρε 165 ψήφους και 3 έδρες (από 109 και 2) και η «Προοδευτική Συνεργασία» (ΠΑΣΚΕ/ΣΥΡΙΖΑ) πήρε 48 ψήφους και καμία έδρα (από 100 και 2).