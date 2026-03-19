«Στο πόδι» τα σωματεία του Πειραιά για το συλλαλητήριο

Σε πλατιά σύσκεψη προχώρησαν χθες συνδικάτα και φορείς του δήμου Πειραιά, μετά από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου μπροστά στο συλλαλητήριο στις 27 Μάρτη.

Στη σύσκεψη, που πήρε τη σκυτάλη από αντίστοιχες που οργανώνει το ΕΚΠ σε όλους τους δήμους του Πειραιά, συμμετείχαν πάνω από 20 σωματεία και φορείς της πόλης, αποτυπώνοντας τη μεγάλη ανησυχία της εργατικής τάξης και όλου του λαού, με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τις συνέπειές του να μπαίνουν πλέον σε κάθε λαϊκό σπίτι: Στις οικογένειες των ναυτεργατών, που ζουν με τον εφιάλτη της παρουσίας δικών τους ανθρώπων στα πεδία των μαχών για τα κέρδη των εφοπλιστών. Στους χώρους δουλειάς, όπως στο λιμάνι, όπου οι λιμενεργάτες είναι «στο πόδι» για να αποτρέψουν τις πολεμικές μεταφορές υποστήριξης του μακελειού στη Μέση Ανατολή. Στις εργατογειτονιές γύρω από το λιμάνι, που ζουν με τον εφιάλτη ενός βιομηχανικού ατυχήματος, ανησυχώντας για τη μετατροπή της περιοχής σε πεδίο ανταγωνισμών ανάμεσα στα στρατόπεδα που συγκρούονται σε όλο τον κόσμο.

Μεταξύ άλλων συμμετείχαν στη σύσκεψη τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», τα Συνδικάτα - Σωματεία Μετάλλου, Ναυπηγοξυλουργών, Καθαριστριών/τών, Εμποροϋπαλλήλων, τα Παραρτήματα της Ενωσης Λογιστών και του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού, το Σωματείο Εργαζομένων στην «Teleperformance». Επίσης η ΕΛΜΕ Πειραιά, οι Ενώσεις Γονέων Δ' και Ε' Διαμερίσματος, ο Σύλλογος Γυναικών «Η Πρόοδος», το ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου ΠΑΠΕΙ, η Ενωση Συνταξιούχων, η ΠΕΣ - ΝΑΤ, η ΣΕΑΑΝ, ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Χαραυγής, η ΕΕΔΥΕ Πειραιά κ.ά.

«Δεν θα βάλουμε υπογραφή στα βρώμικα παιχνίδια τους»

Εκ μέρους του ΔΣ του ΕΚ Πειραιά, η Χριστίνα Καραμαλίκη τόνισε ότι σκοπός της σύσκεψης είναι η οργάνωση πρωτοβουλιών ώστε να σημάνει λαϊκός ξεσηκωμός ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Μίλησε για την εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και για τις επιπτώσεις του στα εργατικά - λαϊκά στρώματα.

«Το σύστημα που για το κέρδος τσακίζει δικαιώματα και μισθούς είναι το ίδιο σύστημα που για το κέρδος οδηγεί τους λαούς σε πολέμους», συνέχισε, υπογραμμίζοντας ότι την ίδια οξυμένη επίθεση δέχονταν οι εργαζόμενοι κατά την ιμπεριαλιστική «ειρήνη» τους, με τα 13ωρα, τους μισθούς πείνας, τα ανύπαρκτα μέτρα υγείας και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς. Στην εισήγηση τονίστηκε με αποφασιστικότητα ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός δεν πρόκειται να γίνουν αναλώσιμοι για τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Τώρα να γυρίσουν πίσω οι ναυτεργάτες

Μαχητικές ήταν και οι παρεμβάσεις που έγιναν από εκπροσώπους συνδικάτων και φορέων που πήραν τον λόγο στη σύσκεψη.

Ο ένας μετά τον άλλο κατήγγειλαν τα «θανατόχαρτα» που υποχρεώνονται να υπογράψουν οι ναυτεργάτες και την απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης, που κάνει πλάτες στο εφοπλιστικό κεφάλαιο και στα ματωμένα κέρδη τους, ενώ απαίτησαν να χαρακτηριστούν εμπόλεμη ζώνη τα Στενά του Ορμούζ και να επαναπατριστούν οι ναυτεργάτες. «Καμία εταιρεία δεν ενημέρωσε τους ναυτεργάτες ότι πάει σε εμπόλεμη περιοχή», τόνισαν οι ναυτεργάτες που πήραν τον λόγο, ενώ η πλειοψηφία της ΠΝΟ κάνει την ...πάπια στα καλέσματα και στις επιστολές των ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Οι ναυτεργάτες καλούν μάλιστα αύριο Παρασκευή στις 9 π.μ. σε κινητοποίηση στο υπουργείο Ναυτιλίας, απαιτώντας να γυρίσουν πίσω οι συνάδελφοί τους.

Τον λόγο πήραν και ναύτες από την ΠΕΝΕΝ, τονίζοντας πως το αίτημα «Καμία μεταφορά πολεμικού υλικού» έχει «περπατήσει» στους συναδέλφους τους, παρότι ο πρόεδρος του σωματείου τους σκόπιμα το αποσιωπούσε, ενώ οι όποιες αποφάσεις για κινητοποιήσεις γίνονται υπό την πίεση των ναυτεργατικών συνδικάτων ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ». «Προσπαθούμε να οργανώσουμε τους ναύτες, να αντιδράσουμε συλλογικά και οργανωμένα ώστε να μη βρεθούμε ξαφνικά σε εμπόλεμη ζώνη», επεσήμαναν.

«Θα πάει και ο μπαμπάς στον πόλεμο;»

«Ολοι ζούμε τον πόλεμο, και όχι μόνο αυτόν με τα drones και τους πυραύλους όπου μας μπλέκουν, αλλά και αυτόν που εξαπολύεται στις τσέπες μας», ειπώθηκε χαρακτηριστικά. «Δεν γίνεται να δίνονται δισ. και να πέφτουν ταβάνια στα κεφάλια των παιδιών μας, να τους κόβουν το μοσχάρι από τα γεύματα με βάση το νέο ΦΕΚ», τονίστηκε σε άλλη παρέμβαση, ενώ από τις Ενώσεις Γονέων μεταφέρθηκε και ο φόβος των μαθητών μεγαλύτερης ηλικίας «αν θα μας στείλουν και εμάς να πολεμήσουμε, ή αν θα πάει ο μπαμπάς μας».

Ιδιαίτερη ήταν η τοποθέτηση του Συλλόγου Γυναικών Πειραιά, που κάλεσε να οργανωθεί σύσκεψη με τις γυναίκες και τα παιδιά των ναυτεργατών που παίζουν τη ζωή τους κορόνα - γράμματα. «Δεν είναι μόνες τους, να μη φοβούνται», ξεκαθάρισε η εκπρόσωπός του.

Στην ίδια κατεύθυνση, η ΕΕΔΥΕ Πειραιά θα πάρει πρωτοβουλία την Πέμπτη 26 Μάρτη να οργανώσει κοινές συσκέψεις με Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά και με τους μαθητές, ώστε από κοινού γονείς και εκπαιδευτικοί να συζητήσουν και να μιλήσουν με τα παιδιά για τον πόλεμο.

Αγωνιστικό κάλεσμα μεταφέρθηκε και από τους συνταξιούχους για την πανελλαδική τους συγκέντρωση αύριο Παρασκευή. Οπως τονίζουν, «δεν θα πληρώσουμε εμείς τις συνέπειες της εμπλοκής στον πόλεμο», ενώ έχουν κανονίσει συνάντηση με την κυβέρνηση.