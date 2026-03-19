ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Να κλείσει εδώ και τώρα το NΑΤΟικό Στρατηγείο!

Σε ξεσηκωμό ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στη σφαγή, για να κλείσει το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο και να σταματήσουν οι υποδομές της πόλης να χρησιμοποιούνται από τις αμερικανοΝΑΤΟικές δυνάμεις, καλούν τον λαό και τους φορείς του τα εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, οργανώνοντας την κινητοποίηση το Σάββατο 21 Μάρτη, στις 11.30 π.μ., μπροστά από το πρώην Γ' Σώμα Στρατού, όπου εδρεύει το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο Ταχείας Επέμβασης (NRDC- GR).

Αυτό το κάλεσμα μετέφεραν και μέσα από συνέντευξη Τύπου που δόθηκε χτες στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Στη συνέντευξη μίλησαν η Χριστίνα Αποστολίδου, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ο Δημήτρης Μπελόπουλος, πρόεδρος της Ενωσης Εμποροϋπαλλήλων και ο Νίκος Ζώκας, πρόεδρος της Επιτροπής για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ).

Η Χριστίνα Αποστολίδου, ανοίγοντας τη συνέντευξη, ανέφερε ότι ο κόσμος φλέγεται, ότι ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - Ισραήλ με την απροκάλυπτη επίθεσή τους στο Ιράν άνοιξαν «τον σύρτη της κόλασης», στη μάχη για την πρωτοκαθεδρία τους ενάντια στην Κίνα και τους συμμάχους της. Κατήγγειλε ότι οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στην Ελλάδα, στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα, στον Αραξο, γίνονται μαγνήτης αντιποίνων. Και σημείωσε ότι το σύνθημα «Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στη σφαγή!» σήμερα αποτελεί ζήτημα ζωής και θανάτου για την εργατική τάξη και όλο τον λαό που βιώνει τις επιπτώσεις της εμπλοκής.

Μάλιστα, ανακοίνωσε την πρωτοβουλία των σωματείων να διακινήσουν κείμενο συλλογής υπογραφών προς όλα τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς της πόλης, εκφράζοντας την απαίτηση για την άμεση απεμπλοκή της πόλης από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, να κλείσει το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο NRDC-GR και όλες οι βάσεις στη χώρα.

Θέτει σε άμεσο κίνδυνο όλη την περιοχή

Ο Δημήτρης Μπελόπουλος αναφέρθηκε ειδικότερα στον ρόλο του ΝΑΤΟικού Στρατηγείου που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και λειτουργεί για τις εκπαιδεύσεις, τις αποστολές, τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με τη συνδρομή και του πρώην Γ' Σώματος Στρατού, που έχει μετονομαστεί σε Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Ηπείρου και Μακεδονίας. Λειτουργεί σαν επιχειρησιακό αρχηγείο με δυνατότητα διεξαγωγής εκτεταμένων επιχειρήσεων, για να μετέχει σε όλο το φάσμα των αποστολών του ΝΑΤΟ, που μπορεί να κυμαίνονται από χαμηλή έως υψηλή ένταση και δίνει αναφορά στο ΝΑΤΟ, όσον αφορά τις αποστολές του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου.

Οπως είπε, «το πόσο πολύ η ύπαρξη του συγκεκριμένου στρατηγείου εμπλέκει τη χώρα μας και ιδιαίτερα την περιοχή μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς έχει παρελθόν, μιας και ήδη, στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις του το σεμινάριο "SIKINOS-22", με θέμα "Η Ρωσία ως Απειλή Ασφαλείας". Επισήμως, σκοπός ήταν η "βελτίωση της γνώσης και της κατανόησης σχετικά με πιθανές απειλές κατά του ΝΑΤΟ και της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, που προέρχονται κυρίως από τη Ρωσία". Είναι χαρακτηριστικό το ότι ο τότε διοικητής του Στρατηγείου τόνιζε σε δηλώσεις του: "Πιστεύω ακράδαντα ότι το NRDC - GR είναι ο κρίκος στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, σε μια περιοχή που στο παρελθόν έχει δει το μερίδιό της σε συγκρούσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας".

Μάλιστα το NRDC-GR φιλοξένησε στις 18-19 Φεβρουαρίου την Αρχική Διάσκεψη Σχεδίασης για την άσκηση Γόρδιος Δεσμός 2026, που θα αφορά επιδράσεις και δυνατότητες από ξηρά, αέρα, θάλασσα, Διάστημα, κυβερνοχώρο και άλλους τομείς, ώστε να επιτυγχάνονται πιο αποτελεσματικές διακλαδικές επιχειρήσεις».

Επιπλέον, το NRDC- GR γίνονται ασκήσεις στο πλαίσιο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, «το οποίο μπορεί να βάλει τη χώρα μέσα στη φωτιά, ακριβώς γιατί το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ εμπλέκονται σε πολεμικά μέτωπα σε όλη τη Γη».

Ανέδειξε ότι το συγκεκριμένο Στρατηγείο, λόγω της θέσης του, ανάμεσα σε δύο πολεμικά μέτωπα, αλλά και λόγω της λειτουργίας του μπορεί να αποτελέσει μαγνήτη αντιποίνων, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο όλη την περιοχή.

«Βασικό στοιχείο είναι πως βρίσκεται εντός αστικού ιστού, δίπλα από δύο Πανεπιστήμια (το ΑΠΘ και το ΠΑΜΑΚ), πυκνοκατοικημένες περιοχές (Δόξα Παπάφη), με καταστροφικούς κινδύνους για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. Αυτοί οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται αν συνυπολογίσουμε την παρουσία και τα καθημερινά πέρα - δώθε ΝΑΤΟικών αξιωματούχων στο στρατόπεδο Νταλίπη, την μεταφορά και περιοδική στάθμευση στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τα σχέδια που ακούγονται για αξιοποίηση των δικτύων μεταφοράς, οδικών, σιδηροδρομικών και άλλων.

Γι' αυτό είναι ζήτημα κυριολεκτικά ζωής και θανάτου για τον λαό της Θεσσαλονίκης να κλείσει το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο, και ακόμη περισσότερο να σταματήσει κάθε μορφής αξιοποίηση των υποδομών της πόλης μας για τους ιμπεριαλιστικούς, πολεμικούς σχεδιασμούς».

Και παρουσίασε την απαίτηση των σωματείων να κλείσει εδώ και τώρα το NRDC-GR και να μετεγκατασταθεί εκτός Θεσσαλονίκης το Γ' Σώμα Στρατού. Να αποχωρήσουν εδώ και τώρα οι ΝΑΤΟικοί από τη Θεσσαλονίκη, όπου και αν εδρεύουν. Καμία αξιοποίηση των υποδομών της Θεσσαλονίκης για τους σχεδιασμούς τους. Να σταματήσουν εδώ και τώρα οι διελεύσεις στρατιωτικών οχημάτων και επικίνδυνων στρατιωτικών υλικών από τον αστικό ιστό της πόλης.

Το αίτημα να κλείσει το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο συνδέεται και με το αίτημα για μετατροπή του χώρου της ΔΕΘ σε μητροπολιτικό πάρκο, με αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση και ευθύνη. Τα σωματεία ζητούν να ενταχθούν σε έναν ενιαίο σχεδιασμό, ο χώρος της ΔΕΘ, ο χώρος του Γ' Σώματος Στρατού μετά από μετεγκατάστασή του και κατάργηση του ΝATOικού Στρατηγείου, ο χώρος του πρώην 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου και της περιοχής του πρώην συνοικισμού της Αγίας Φωτεινής. Να αξιοποιηθούν για επέκταση των χώρων πρασίνου, καθώς επίσης για εγκατάσταση και άλλων απαραίτητων υποδομών (π.χ. Παιδείας, φοιτητικής στέγης, πολιτιστικών και αθλητικών χώρων).

Ο Νίκος Ζώκας τόνισε ότι η κατάσταση, στη χώρα, στην περιοχή, απαιτεί ξεσηκωμό. Θυμίζοντας τη μεγάλη πείρα της Θεσσαλονίκης σε αντιπολεμικούς - αντιιμπεριαλιστικούς αγώνες, τόνισε ότι «στις 24 Μάρτη συμπληρώνονται 27 χρόνια από τον βρώμικο πόλεμο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ενάντια στον λαό της Γιουγκοσλαβίας, το 1999, όταν ο λαός της πόλης έδωσε πραγματικά αμέτρητους αγώνες ενάντια στον πόλεμο».

Και κάλεσε το συλλαλητήριο του Σαββάτου να δώσει το μήνυμα της μάχης «για να φύγει το ΝΑΤΟικό στρατηγείο και κάθε αμερικανοΝΑΤΟική παρουσία από την πόλη. Ο λαός έχει τη δύναμη, αρκεί να πιστέψει σε αυτή και μαζικά, ενωμένα να δράσει ενάντια στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα σήμερα», είπε.