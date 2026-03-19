Σήμερα στα υπουργεία Υγείας και Οικονομίας

Τη σκυτάλη των απεργιακών κινητοποιήσεων παίρνουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα Υγείας σήμερα, με στάση εργασίας κατά τη διάρκεια της πρωινής βάρδιας στην Αττική και 24ωρη απεργία στην Περιφέρεια.

Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 9 το πρωί στο υπουργείο Υγείας και στη συνέχεια πορεία στο υπουργείο Οικονομικών. Στο Ηράκλειο Κρήτης η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10 π.μ. στο σαλόνι του ΠΑΓΝΗ, απαιτώντας μεταξύ άλλων να κλείσει η βάση της Σούδας. Επιπλέον, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στην είσοδο του Νοσοκομείου. Συγκεντρώσεις προγραμματίζονται στη Θήβα (11 π.μ. στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου) και στη Χαλκίδα (10 π.μ. στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου).