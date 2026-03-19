ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΣΕΡΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πεδίο «δόξης» για τους εμπόρους της Υγείας και για ευρύτερες επιδιώξεις της αστικής τάξης

Με τον υπουργό Υγείας να ευλογεί τα γένια του, παρουσιάζοντας «με τα πόδια πάνω» την εικόνα του δημόσιου συστήματος Υγείας, κόντρα σ' αυτή με την οποία έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά ασθενείς και υγειονομικοί, υπερψηφίστηκε απ' την Ολομέλεια της Βουλής - ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη «υπέρ», Νέα Αριστερά και Ελληνική Λύση «παρών», ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας «κατά» - το σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας της Σερβίας στον τομέα της Υγείας». Αντίστοιχες συμφωνίες έχουν ήδη «τρέξει» με Τουρκία, Αίγυπτο, Κύπρο, Σαουδική Αραβία, επιβεβαιώνοντας όλες πως με όχημα τον ευαίσθητο τομέα της Υγείας προωθούνται ευρύτερες γεωστρατηγικές επιδιώξεις της ελληνικής αστικής τάξης και των αστικών τάξεων των άλλων κρατών στο πλαίσιο των ανταγωνισμών που εντείνονται, και ταυτόχρονα μέτρα που μετατρέπουν ολοένα και περισσότερο τον τομέα της Υγείας σε πεδίο ανάπτυξης της επιχειρηματικής δράσης, ενώ προσαρμόζουν τα υγειονομικά συστήματα στις συνθήκες του ιμπεριαλιστικού πολέμου.

Τη μεγάλη εικόνα της εμπλοκής στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ανέδειξε στην ομιλία του ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης, χαρακτηρίζοντας προκλητική την αναφορά της κυβέρνησης περί «αναβάθμισης των υπηρεσιών Υγείας» μέσω της συμφωνίας, τονίζοντας πως και η Υγεία χρησιμοποιείται για να υπηρετήσει ευρύτερους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, όπως η προώθηση της επιχειρηματικής δράσης στον συγκεκριμένο κλάδο και η προσαρμογή των υγειονομικών συστημάτων σε συνθήκες ιμπεριαλιστικού πολέμου.

«Συνεπώς και η συγκεκριμένη συμφωνία δεν είναι ουδέτερη, όπως προσπαθεί να την παρουσιάσει η κυβέρνηση, αλλά έχει κοινωνικό ταξικό περιεχόμενο που αντανακλάται τόσο στον προσανατολισμό όσο και στο περιεχόμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως η πρόβλεψη για «δέσμευση των μερών στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης», δηλαδή της καπιταλιστικής οικονομίας και ανάπτυξης, σημαίνει μείωση των κρατικών δαπανών για την Υγεία και την Ασφάλιση με στόχο τη διαμόρφωση φτηνού εργατικού δυναμικού στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Υπογράμμισε ότι τα όσα αναφέρονται στη συμφωνία «περί εθνικών και διεθνών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ανθρωπιστικών κρίσεων» συνδέονται με την πολεμική προπαρασκευή, αναδεικνύοντας ότι οι λαοί των δύο χωρών δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από το εν λόγω Μνημόνιο Συνεργασίας και δηλώνοντας ότι το ΚΚΕ θα το καταψηφίσει.

«Κόφτες» στις κοινωνικές δαπάνες - ζεστό χρήμα στην πολεμική οικονομία

Κομμένο και ραμμένο «στον στενό κορσέ των ευρωενωσιακών πλαισίων για την Υγεία» χαρακτήρισε το Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας - Σερβίας ο Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ.

Ειδική αναφορά έκανε και στην 24ωρη απεργία των γιατρών (βλ. διπλανή σελίδα) και στις δίκαιες διεκδικήσεις τους για αύξηση της χρηματοδότησης της δημόσιας Υγείας από το κράτος, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και για την ικανοποίηση των μισθολογικών τους δικαιωμάτων.

Επισήμανε ότι και η χρηματοδότηση της Υγείας με ευθύνη του κράτους μπαίνει «στην προκρούστεια κλίνη των λεγόμενων δημοσιονομικών αντοχών της ΕΕ», που σημαίνουν «κόφτες» στις κρατικές δαπάνες που προορίζονται για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, προκειμένου να δοθεί ζεστό κρατικό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά κυρίως στην πολεμική προετοιμασία.

Σε αυτό το σημείο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ στάθηκε στην όλο και βαθύτερη και επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που μαίνεται σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, λέγοντας πως πρόκειται για μια εμπλοκή με οδυνηρές για τον λαό συνέπειες, ακριβώς γιατί βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα νέο κύμα ακρίβειας, και ανέδειξε την ανάγκη ο λαός να οργανώσει την πάλη του με στόχους που θα αμφισβητούν την κυρίαρχη πολιτική για εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο και για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

«Πληρωμένη απάντηση» στις προκλήσεις της κυβέρνησης

Να σημειωθεί, τέλος, πως Γ. Λαμπρούλης και Ν. Καραθανασόπουλος κατήγγειλαν την τοποθέτηση του υφυπουργού Εξωτερικών Χ. Θεοχάρη κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που είχε προηγηθεί της Ολομέλειας, «ότι κάποια κόμματα δεν στηρίζουν τις ανάγκες για την Ελλάδα». Ο Ν. Καραθανασόπουλος υπογράμμισε ότι υπάρχει η Ελλάδα της αστικής τάξης, «όπου η πατρίδα του κεφαλαίου είναι μέχρι εκεί που φτάνουν οι μπίζνες του και τα κέρδη του» και η Ελλάδα της εργατικής τάξης και του λαού «που υφίσταται αυτές τις οδυνηρές συνέπειες της εμπλοκής της χώρας μας», όπως η ακρίβεια, η μετατροπή της χώρας και του λαού σε στόχο αντιποίνων. Διευκρίνισε μάλιστα ότι οδυνηρές συνέπειες ο λαός βιώνει τόσο σε περίοδο ιμπεριαλιστικής ειρήνης με το πιστόλι στον κρόταφο, όσο και σε περίοδο ιμπεριαλιστικού πολέμου εξαιτίας των ανταγωνισμών για έλεγχο αγορών, πλουτοπαραγωγικών πηγών και δρόμων μεταφοράς.

«Γιατί άλλωστε ο πόλεμός τους δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχιση της ίδιας πολιτικής εν καιρώ ιμπεριαλιστικής ειρήνης με άλλα μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά και κάλεσε τον λαό να ξεσηκωθεί για την απεμπλοκή της χώρας από το μακελειό, για να ανασάνει ο λαός.