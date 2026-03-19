ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 27 ΜΑΡΤΗ

«Καμιά συμμετοχή - καμία εμπλοκή - Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο - Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα!»

Το κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Πειραιά | Στις 6.30 μ.μ. στο υπουργείο Οικονομικών και πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία

«Καμιά συμμετοχή - καμία εμπλοκή - Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο - Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα!»: Με το σύνθημα αυτό απευθύνεται σε όλα τα σωματεία της Αττικής, στην εργατική τάξη και σε όλο τον λαό το Εργατικό Κέντρο Πειραιά για την οργάνωση του συλλαλητηρίου την Παρασκευή 27 Μάρτη, στις 6.30 μ.μ., στο υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα και της πορείας στην αμερικάνικη πρεσβεία.

«Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους», αναφέρει το ΕΚΠ, που αναδεικνύοντας τα πολλαπλά ανοιχτά μέτωπα που φουντώνουν μετά την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή, τις απειλές στην Κούβα κ.ο.κ., «γίνεται πιο καθαρό πως βουλιάζουν τους λαούς στον βούρκο των ανταγωνισμών ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, των συμμάχων και των στρατοπέδων τους».

Και αναλυτικά αναφέρεται στο κάλεσμα:

«Δεν ενδιαφέρονται για τους λαούς. Αλλά για τον έλεγχο των πετρελαίων, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, τους δρόμους μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων.

Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην πολιτική της κυβέρνησης που συμμετέχει και εμπλέκει τη χώρα σε αυτά τα βρώμικα σχέδια για τα κέρδη και τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών μας. Για την αναβάθμιση της θέσης των ενεργειακών ομίλων, για να θησαυρίζουν οι Ελληνες εφοπλιστές, για να κάνουν χρυσά συμβόλαια οι πολεμικές βιομηχανίες, οι κατασκευαστικοί όμιλοι και τα άλλα παράσιτα που ζουν από τον μόχθο μας. Εχοντας μετατρέψει όπως και οι προηγούμενες τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου σπέρνοντας βάσεις παντού, αξιοποιώντας λιμάνια και αεροδρόμια, δίνοντας γη και ύδωρ στους ιμπεριαλιστές, ενώ στα σχέδιά τους είναι η αποστολή και νέων στρατευμάτων εκτός των συνόρων.

Να μην πληρώσουμε τα σπασμένα και τον λογαριασμό

Μας ληστεύουν για τα κέρδη τους, με ελαστικές σχέσεις εργασίας, χωρίς μέτρα υγείας και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, με 13 ώρες δουλειάς, χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και συγκροτημένα δικαιώματα.

Μας ξεζουμίζουν και χρυσοπληρώνουμε εξοπλισμούς, φρεγάτες, Patriot, δήθεν για την προστασία της χώρας που στέλνονται σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό.

Και τώρα θέλουν να πληρώσουμε τον λογαριασμό της πολεμικής εμπλοκής και της αντιλαϊκής πολιτικής. Δεν είναι μόνο η κοροϊδία του ενός ευρώ την ημέρα στο μεροκάματο που επικαλείται η κυβέρνηση ότι θα δώσει, όταν ο μισθός μας δεν φτάνει ούτε μέχρι τα μέσα του μήνα, αλλά ότι την ίδια ώρα, με τις ανατιμήσεις, τους έμμεσους και ειδικούς φόρους γεμίζουν τα κρατικά ταμεία για να χρηματοδοτείται η εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, οι φοροαπαλλαγές και τα προνόμια των επιχειρηματικών ομίλων.

Το κόστος Ενέργειας για τους εργαζόμενους έχει ήδη εκτοξευθεί, με μεγάλες αυξήσεις των τιμών στα καύσιμα και στην ηλεκτρική ενέργεια. Η ακρίβεια σε βασικά διατροφικά προϊόντα όπως στα γαλακτοκομικά, στο κρέας, στα φρούτα, η οποία θα μεγαλώσει λόγω και της αύξησης του κόστους της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, μας οδηγούν στην απελπισία.

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που ήδη είναι φωτιά για τους νησιώτες και όσους δουλεύουν στα νησιά, ευρύτερα για τους εργαζόμενους και τις λαϊκές οικογένειες που επιχειρούν να ταξιδέψουν, θα γίνουν απλησίαστα.

Είναι πρόκληση οι κυβερνητικές εξαγγελίες. Δεν δίνουν, αλλά μαζεύουν στα κρατικά ταμεία και προσπαθούν να χρυσώσουν το χάπι. Η κυβέρνηση είναι συνένοχη, στηρίζει και ξελασπώνει αυτούς που ευθύνονται. Πολεμική εμπλοκή και μπίζνες των επιχειρηματικών ομίλων πάνε πακέτο. Γι' αυτό βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των ναυτεργατών, προκειμένου να βγάλουν αστρονομικά κέρδη οι εφοπλιστές και οι ενεργειακοί όμιλοι, βάζοντάς τους να υπογράφουν "θανατόχαρτα".

Το Εργατικό Κέντρο σαλπίζει συναγερμό και λαϊκό ξεσηκωμό!

Απαντάμε με οργανωμένο αγώνα μέσα από τα σωματεία μας, τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα. Απλώνουμε το χέρι σε όλους τους εργαζόμενους, τους βιοπαλαιστές, τη νεολαία.

Οι εργαζόμενοι τα "φέρνουμε βόλτα" με τον κόπο της δουλειάς μας. Δεν έχουμε καμία σχέση με εργατοπατέρες όπως ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, που "ξέχασε" να δηλώσει εισοδήματα 3,2 εκατομμύρια ευρώ, με τη συνδικαλιστική μαφία της ΓΣΕΕ που υπέγραψε την "Κοινωνική Συμφωνία" με ΣΕΒ και κυβέρνηση και στοχεύει να καθηλώσει τους μισθούς, να "παγώσει" τις διεκδικήσεις των συνδικάτων.

Δεν θα περιμένουμε πότε θα έρθει η σειρά μας, ούτε θα γίνουμε θύτης άλλων λαών. Υπερασπίζουμε τα δικά μας δικαιώματα και συμφέροντα κι όχι αυτά των εκμεταλλευτών που τα βαφτίζουν "εθνικά", γιατί οι μόνοι κερδισμένοι από τον πόλεμο είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι και χαμένοι οι εργαζόμενοι και οι λαοί.

Στηρίζουμε τους φαντάρους μας που με επιτροπές στα στρατόπεδα αντιδρούν και διεκδικούν μαζί μας.

Δυναμώνουμε τον αγώνα μας και απαιτούμε τώρα:

Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή πώλησης. Κατάργηση όλων των έμμεσων φόρων, του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης όπως το ψωμί, τα τρόφιμα, το γάλα, τα βρεφικά ήδη, τα είδη ατομικής υγιεινής κ.ά., στα καύσιμα και την Ενέργεια, καθώς και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα μας και να μη χρησιμοποιούνται τα λιμάνια και οι υποδομές για τη μεταφορά πολεμικού υλικού.

Να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν πίσω όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού ναυτικού και τα F-16. Να μη σταλούν ελληνικά στρατεύματα κατοχής στην Παλαιστίνη.

Κανένας ναυτεργάτης σε περιοχές πολεμικών συγκρούσεων.

Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις και στις κοινωνικές παροχές. Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την ΕΓΣΣΕ.

Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους χωρίς προϋποθέσεις στο 80% του μισθού.

Μείωση της τιμής του εισιτηρίου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Τραμ, ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ, Προαστιακός, ΟΣΕ) αλλά και στα εισιτήρια της ακτοπλοΐας κατά 50%.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος.

Καμία ανατροπή εργασιακών μας δικαιωμάτων (απολύσεις, μειώσεις μισθών, αλλαγή εργασιακών σχέσεων, επέκταση ωραρίων, δυσμενείς μετακινήσεις κ.ά.) που σχετίζονται με την προσαρμογή κλάδων και επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της πολεμικής οικονομίας.

Προστασία των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Καμία ανοχή στους νόμους της εργοδοτικής και κυβερνητικής καταστολής.

Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο - Καμία συμμετοχή στους ευρωΝΑΤΟικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς».