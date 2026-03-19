ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κλιμακώνουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις τους ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης

Eurokinissi

Με τη συζήτηση τουνα συνεχίζεται στη Βουλή, κλιμακώνονται και οι κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών.

Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση του νομοσχεδίου ξεκίνησε προχθές, ενώ χθες έγινε η «ακρόαση φορέων» και από βδομάδα αναμένεται στην Ολομέλεια. Ο αναπληρωτής υπουργός Κ. Κυρανάκης ομολογούσε μάλιστα στη Βουλή ότι κριτήριο της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα ταξί είναι η ικανοποίηση της τουριστικής κίνησης, αφού όπως είπε οι υπάρχουσες άδειες δεν επαρκούν για το μεταφορικό έργο, και γι' αυτό με το άρθρο 52 διευκολύνεται περισσότερο το έργο των ιδιωτικών εταιρειών με τα ΕΙΧ οχήματα. Μια τοποθέτηση δηλαδή που αποκαλύπτει πόσο «φούμαρα» είναι τα περί ενίσχυσης των μεταφορών, επιβεβαιώνοντας ότι κριτήριο δεν είναι η ανάγκη του λαού για φθηνή, σύγχρονη και ασφαλή μετακίνηση αλλά η ενίσχυση του «τουριστικού προϊόντος».

Σε ένα τέτοιο φόντο συνεχίζεται η απεργία των οδηγών και ιδιοκτητών, που χθες συνδυάστηκε με συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ. Η απεργία θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, με τους αυτοκινητιστές να εστιάζουν εκτός από τα παραπάνω στις απαράδεκτες διατάξεις του νομοσχεδίου για την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και διεκδίκησης. Κι αυτό γιατί το άρθρο 41 προβλέπει ότι για ανανέωση ή έκδοση άδειας είναι απαραίτητο το «Ποινικό Μητρώο δικαστικής χρήσης», αντί για «Γενικής Χρήσης» όπως ήταν μέχρι τώρα, κάτι που έχει κατασταλτική στόχευση, καθώς π.χ. όποιος αυτοκινητιστής καταδικάζεται π.χ. για «παρακώλυση συγκοινωνιών» εξαιτίας μιας κινητοποίησης θα χάνει τη δουλειά του.

Επίσης, με το άρθρο 67 εισάγονται νέες ρυθμίσεις για την υποχρεωτική αντικατάσταση του στόλου με ηλεκτροκίνητα οχήματα, γεγονός που θα οδηγήσει στη ραγδαία αύξηση του κόστους αντικατάστασης αλλά και συντήρησης, δηλαδή σε συντριπτικό χτύπημα του εισοδήματός τους.

Ανάμεσα στις διεκδικήσεις των αυτοκινητιστών είναι επίσης: Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Κατάργηση του ν. 5073/23 και κάθε είδους τεκμαρτής φορολόγησης. Φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα, με βάση τα πραγματικά έσοδα - έξοδα. Επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένου κατά 3.000 ευρώ ανά προστατευόμενο μέλος.