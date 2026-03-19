ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΑΠΗΡΓΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

Κανένας συμβιβασμός με την υποστελέχωση, τους καθηλωμένους μισθούς και την εντατικοποίηση

«Καζάνι που βράζει» είναι τα δημόσια νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, με την ασφυκτική κατάσταση που διαμορφώνεται να προκαλεί τον ξεσηκωμό των νοσοκομειακών γιατρών, των νοσηλευτών και όλου του προσωπικού, που κλιμακώνουν τις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις. Ετσι, μετά το συλλαλητήριο που οργάνωσαν την Κυριακή πρωτοβάθμια σωματεία δημόσιων νοσοκομείων της Αττικής για το νοσηλευτικό προσωπικό, χθες ήταν μέρα απεργίας για τους νοσοκομειακούς γιατρούς με απόφαση της ΟΕΝΓΕ, και σήμερα τη σκυτάλη παίρνουν ξανά όλοι οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, με απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, χθες πραγματοποιήθηκε δυναμική απεργιακή συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας από τους νοσοκομειακούς γιατρούς που δίνουν τη μάχη για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ανθρώπινα ωράρια.

Για όλα αυτά η ΟΕΝΓΕ είχε ζητήσει και συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, η οποία, όπως και χθες, αρνείται και υπεκφεύγει επανειλημμένα να συνομιλήσει μαζί της.

Με τους νοσοκομειακούς γιατρούς να δίνουν τη μάχη σε «εφημερίες πολέμου» στα δημόσια νοσοκομεία, είναι χαρακτηριστικό ότι μένουν και απλήρωτοι, αφού όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της EINAΠ, Γιώργος Σιδέρης, είναι απλήρωτες οι εφημερίες του Γενάρη και παραμένει άγνωστο πότε θα πληρωθούν. «Αν ήταν για κανέναν φίλο τους της ιδιωτικής Υγείας θα είχαν βρει λεφτά μέσα στην ίδια μέρα», σχολίασε, ενώ παρουσιάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία που αποκαλύπτουν τα ψέματα της κυβέρνησης σχετικά με τις αυξήσεις στους μισθούς, υπογράμμισε:

«Το κράτος απαιτεί από τους γιατρούς να καλύπτουν τα κενά ενός υποστελεχωμένου συστήματος Υγείας, αλλά δεν πληρώνει καν όσα δουλεύουμε. Και όλα αυτά σε ένα σύστημα Υγείας που λειτουργεί πλέον οριακά (...) Η πολιτική που θεωρεί την Υγεία κόστος και εμπόρευμα, θεωρεί τους μισθούς μας βάρος για τους κρατικούς προϋπολογισμούς και τους δημοσιονομικούς στόχους».

Τα παραπάνω φανερώνουν ότι κράτος και κυβέρνηση «έχουν άλλες προτεραιότητες», επεσήμανε, και υπογράμμισε: «Ο "εθνικός στόχος" προβλέπει δισεκατομμύρια για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, πολεμικές βιομηχανίες, εξοπλιστικά προγράμματα, στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό, εμπλοκή της χώρας μας σε επικίνδυνα παζάρια και γενοκτονίες. Αλλά δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει γιατρούς, νοσηλευτές και δημόσια νοσοκομεία.

Οι γιατροί του ΕΣΥ, όπως και ολόκληρη η κοινωνία, πληρώσαμε τα σπασμένα της καπιταλιστικής κρίσης. Σήμερα μας ζητούν να πληρώσουμε και τα σπασμένα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Και τώρα ετοιμάζονται να μας ζητήσουν να πληρώσουμε και τα σπασμένα της πολεμικής οικονομίας. Δεν θα το δεχτούμε. Δεν θα πληρώσουμε τις μπίζνες των επιχειρηματικών ομίλων, ούτε τα χρυσά συμβόλαια των πολεμικών βιομηχανιών. Ο αγώνας συνεχίζεται».

Δεν θα βάλουμε χέρι στις τσέπες των ασθενών μας για να ζήσουμε καλύτερα! Αυξήσεις τώρα!

Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Γιάννης Γαλανόπουλος, μιλώντας για τους μισθούς και τα εισοδήματα των νοσοκομειακών γιατρών υπογράμμισε ότι από το 2012 έχουν μειωθεί πάνω από 40%. Για το πρόβλημα της υποστελέχωσης, αναφέρθηκε σε περιοχές της χώρας που είναι ακάλυπτες από σειρά ειδικοτήτων, γιατροί μετρημένοι στα δάχτυλα σε απανωτές εφημερίες, αγροτικοί γιατροί χωρίς επιμελητές στις εφημερίες, κλινικές έτοιμες να κλείσουν, νοσοκομεία, τροχονόμοι να διακομίζουν από την επαρχία προς το κέντρο. «Αυτήν τη βαρβαρότητα βαφτίζουν κανονικότητα», ανέφερε. Και απαντώντας στα «χαλκευμένα στοιχεία» της κυβέρνησης, σημείωσε ότι οι αριθμοί είναι συγκεκριμένοι: «Η πλέον επίσημη πηγή, το υπουργείο Εσωτερικών, δίνει μείωση πάνω από 7.000 προσωπικό την τελευταία πενταετία. Επαίρονται συνεχώς ότι τα κάνουν καλύτερα από τους προηγούμενους. Οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν μπαίνουμε και δεν θα μπούμε σε παιχνίδια συγκρίσεων. Οι μεταξύ τους συγκρίσεις δεν μας αφορούν».

Σχετικά με την υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων και τα ψέματα της κυβέρνησης ότι παρουσιάζει αύξηση, υπενθύμισε ότι τα χρήματα στα νοσοκομεία τελειώνουν κάθε χρόνο τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, καθυστερούν οι πληρωμές των εφημεριών.

Στο φόντο των εξελίξεων, ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ σημείωσε: «Τώρα που οι σειρήνες του πολέμου ηχούν δυνατά, που ο κόσμος φλέγεται στις συμπληγάδες ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, είναι η ώρα να απαντήσουμε δυνατά με τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις μας. Τώρα που μας λένε να βάλουμε τα κεφάλια μέσα, να υποταχθούμε στην "εθνική ομοψυχία" του κεφαλαίου και των κερδών του, τώρα που μας ζητούν να συνηθίσουμε τα φέρετρα τυλιγμένα με σημαίες, εμείς απαντάμε δυνατά: Καμία υποταγή, καμία στοίχιση στις αγωνίες και στις επιδιώξεις του κεφαλαίου και των ιμπεριαλιστών. Γι' αυτούς το κράτος ήταν πάντα απλόχερο. Για τις δικές μας ανάγκες, τους μισθούς μας, τα εργασιακά μας δικαιώματα, υπάρχει ταβάνι, υπάρχουν δημοσιονομικά όρια. "Αν πάρουμε όσους γιατρούς χρειαζόμαστε και αν σας δώσουμε όσα λεφτά διεκδικείτε" θα χρεοκοπήσουμε, λέει κυνικά ο υπουργός. Ε, λοιπόν, να χρεοκοπήσει το κεφάλαιο και τα αμύθητα κέρδη του για να ζήσουν καλύτερα οι εργαζόμενοι και ο λαός. Εμείς δεν θέλουμε να ψάχνουμε τις τσέπες των ασθενών μας σαν αρπακτικά για να ζήσουμε καλύτερα». Και κάλεσε την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να αφήσει τις υπεκφυγές και να συναντήσει θεσμικά την ΟΕΝΓΕ: «Ξέρουμε ότι δεν είμαστε βολικοί συνδικαλιστές, από αυτούς που κόβουν μαζί κορδέλες, ούτε πρόκειται να γίνουμε».

Χαιρετισμούς στην απεργιακή συγκέντρωση απηύθυναν επίσης τα μέλη της ΕΓ της Ομοσπονδίας Αλέξανδρος Τζάνος, Παναγιώτης Παπανικολάου, Κώστας Λιβαδάς.

Τη συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα των νοσοκομειακών γιατρών εξέφρασε εκ μέρους του Φοιτητικού Συλλόγου Ιατρικής του ΕΚΠΑ η Μπέττυ Μπούκα, διαμηνύοντας ότι «ο αγώνας σας είναι και δικός μας» και ότι οι φοιτητές «δεν θα σκύψουμε το κεφάλι στην πολεμική οικονομία».

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν επίσης ο Αλέκος Περράκης, μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, και η Βέτα Πανουτσάκου από το ΓΣ της ΑΔΕΔΥ.

Θεσσαλονίκη: «Δώστε λεφτά για την Υγεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία»

Στον δρόμο του αγώνα βγήκαν οι νοσοκομειακοί γιατροί χθες και στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας. Συγκεντρώθηκαν στην πύλη του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκαν εκπρόσωποι συνταξιουχικών σωματείων. Στην απεργιακή συγκέντρωση παρευρέθηκε και ο βουλευτής του ΚΚΕ Λεωνίδας Στολτίδης, εκφράζοντας τη στήριξη του Κόμματος στον αγώνα τους.

Με το πανό και τα συνθήματά τους διαδήλωσαν τις διεκδικήσεις τους, διαμηνύοντας ότι «τα νοσοκομεία δεν είναι επιχειρήσεις -κάντε τώρα μαζικές προσλήψεις» και απαιτώντας: «Δώστε λεφτά για την Υγεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία».

Στη συγκέντρωση μίλησε ο Χρήστος Καραχρήστος, πρόεδρος της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης. Μεταφέροντας διεκδικήσεις όπως για διπλασιασμό των μηνιαίων αποδοχών, με 20% αύξηση στον βασικό μισθό, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις σε επιδόματα και στην εφημεριακή απασχόληση, ανέφερε: «Αυτά θα είναι τα κίνητρα για να καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και φτάνουν στο 30%, να λειτουργήσουν οι 25 χειρουργικές αίθουσες που παραμένουν κλειστές όλο τον χρόνο».

Σε Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο

Στην Πάτρα η απεργία εκφράστηκε με συμμετοχή σε Τμήματα και κλινικές, φτάνοντας στο 100% στην Παθολογική του ΠΓΝΠ του Ρίου. Διαμαρτυρία οργανώθηκε από την Ενωση Γιατρών στην 6η ΥΠΕ, καλώντας σε κοινή πάλη ασθενείς και υγειονομικούς. Συγκεκριμένα, καταγγέλθηκε ότι παραμένουν κλειστά δύο νοσοκομεία στην πόλη (409, Νοσημάτων Θώρακος), με ευθύνη της σημερινής και της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία σταμάτησε τη λειτουργία τους. Παράλληλα σημειώθηκε ότι παραμένουν κενές το 1/3 των οργανικών θέσεων (περίπου 120) από τους ήδη απαρχαιωμένους Οργανισμούς του 2012, στα νοσοκομεία του Ρίου και του «Αγίου Ανδρέα».

Αναφορά έγινε στην αποψιλωμένη κατάσταση που επικρατεί και στα περιφερειακά νοσοκομεία, με τη συγχώνευση ουσιαστικά του ΓΝ Αμαλιάδας με αυτό του Πύργου, που σε συνδυασμό με την έλλειψη υγειονομικού προσωπικού και στην Ηλεία έχει ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 200 διακομιδές κατά μέσο όρο τον μήνα από τα νοσηλευτικά ιδρύματα της συγκεκριμένης περιοχής σε αυτά της Πάτρας. Καταγγέλθηκε επίσης ότι οι γιατροί στο ΓΝ Αιγίου εφημερεύουν έως και 10 μέρες τον μήνα με «εντέλλεσθε».

Στην παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στον διοικητή της 6ης ΥΠΕ, μόνο προκλητικές ήταν οι απαντήσεις που έδωσε στην αντιπροσωπεία των συνδικαλιστών. Υπερασπιζόμενος την πολιτική εμπορίου της Υγείας, σημείωσε ανάμεσα σε άλλα ότι αποτελεί «προσωπική επιλογή» των ασθενών η διακομιδή τους στα νοσοκομεία της Πάτρας από αυτά των περιφερειακών νομών. Χαρακτήρισε αναγκαιότητα για τη «δημόσια υγεία» τη 48ωρη συνεχή εφημερία, όταν ακόμα και με «εντέλλεσθε» εφημερεύουν γιατροί. Οσο για τα ράντζα της ντροπής στα ΤΕΠ των νοσοκομείων που συσσωρεύονται μετά από κάθε τους εφημερία λόγω των ελλείψεων προσωπικού, δεν παρέλειψε να ρίξει την ευθύνη στο ιατρικό προσωπικό και στο «σύστημα διαλογής» που ακολουθεί.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στα Νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου, με κάλεσμα της ΕΙΝΝΑΑ, όπως και στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.