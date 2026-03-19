Σήμερα στις 12 μ. στα Προπύλαια διαδηλώνουν οι φοιτητές

«Αρνούμαστε να συνηθίσουμε στη φρίκη, να γίνουμε "συνένοχοι στον φόνο"», δηλώνουν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι, που μαζί με όλο τον λαό βλέπουν τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, τη φωτιά αυτή να έχει φτάσει στη γειτονιά μας και την κυβέρνηση να βαθαίνει την εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς. Σήμερα δίνουν τη δική τους απάντηση μεσε συνέχεια των πολύμορφων παρεμβάσεων που έχουν ξεδιπλωθεί τις προηγούμενες μέρες στις σχολές.

Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι: Φιλοσοφικής, Νομικής, Δασκάλων, Νηπιαγωγών, Οδοντιατρικής, Γεωλογικού, Ρωσικής Γλώσσας - Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών, Κοινωνιολογίας και ΙΦΕ ΕΚΠΑ, ΑΣΟΕΕ, Σχολής Μηχανικών, Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού ΠΑΔΑ, Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Χημικών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων, Τοπογράφων ΕΜΠ, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.