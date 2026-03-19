ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Αμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο!

Eurokinissi

Σε καραντίνα μπαίνει η Λέσβος μετά τον εντοπισμό κρούσματος αφθώδους πυρετού στην περιοχή της Πελόπης, με την κυβέρνηση ουσιαστικά να τινάζει στον αέρα όλη την παραγωγή που σχετίζεται με την αγροκτηνοτροφία παραμονές του Πάσχα.

Με τους παραγωγούς να είναι ανάστατοι στο νησί, χθες σε σύσκεψη όπου συμμετείχε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρ. Κέλλας επαναλήφθηκαν μέτρα που έχουν ως «ένα το κρατούμενο» τις μεγάλες ελλείψεις στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, το ανύπαρκτο σχέδιο πρόληψης και την πλήρη απουσία ολοκληρωμένης κρατικής παρέμβασης και στήριξης των πληγέντων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον υφυπουργό η διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων επιτρέπεται εντός του νησιού, ενώ εφαρμόζεται ολικό «lockdown» για τη μεταφορά προϊόντων και κρέατος εκτός νησιού. Χθες, μάλιστα, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η σύσκεψη, κτηνοτρόφοι του νησιού ήταν συγκεντρωμένοι απέξω, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση και απαιτώντας συγκεκριμένα μέτρα στήριξης και προστασίας.

Αμεσα μέτρα απαιτεί το ΚΚΕ

Σε ένα τέτοιο εφιαλτικό φόντο, με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ΚΚΕ ζητά άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την πλήρη αποζημίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων.

Αναλυτικά η Ερώτηση:

«Η επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στην περιοχή της Πελόπης στη Λέσβο έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πιο τραγικό τρόπο τις διαχρονικές καταγγελίες των Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων. Η κυβέρνηση και η Περιφέρεια φέρουν βαρύτατη ευθύνη, καθώς άφησαν το νησί αθωράκιστο, στηριζόμενες στην τύχη και όχι σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και βιοασφάλειας.

Ενώ ο ιός "κύκλωνε" τη χώρα από τα γειτονικά παράλια, τα μέτρα περιορίστηκαν σε επικοινωνιακές φιέστες με "στημένα" συνεργεία απολύμανσης για τις κάμερες. Η πραγματικότητα που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι είναι η εγκληματική υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, η έλλειψη μόνιμου προσωπικού και υποδομών στις πύλες εισόδου και η πλήρης απουσία κρατικής συνδρομής σε απολυμαντικά και μέτρα βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές μονάδες.

Τα περιοριστικά μέτρα και ο αποκλεισμός των προϊόντων, αν και αναγκαία για την αποτροπή της διασποράς, μετατρέπονται σε θηλιά για τους κτηνοτρόφους του νησιού. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προκλητικά επικαλείται την "ατομική ευθύνη", εκβιάζοντας τους παραγωγούς με αποκλεισμό από αποζημιώσεις αν δεν έχουν υλοποιήσει μέτρα βιοασφάλειας (π.χ. περιφράξεις και τάφρους) τα οποία το ίδιο το κράτος αρνείται να χρηματοδοτήσει.

Στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων της αντιλαϊκής ΚΑΠ της ΕΕ, ο βιοπαλαιστής κτηνοτρόφος της Λέσβου οδηγείται σε οικονομικό στραγγαλισμό. Η απαγόρευση διακίνησης προϊόντων (γάλα, κρέας), ενόψει μάλιστα της πασχαλινής περιόδου, απειλεί να ξεκληρίσει χιλιάδες παραγωγούς. Είναι προκλητικό να εγκαλείται ο κτηνοτρόφος για "ελλιπή μέτρα", όταν το ίδιο το κράτος αρνείται να θωρακίσει την παραγωγή, θεωρώντας την προστασία της ζωικής παραγωγής "μη επιλέξιμο κόστος"».

Με βάση τα παραπάνω, το ΚΚΕ ρωτά τον αρμόδιο υπουργό: «Ποια κατεπείγοντα μέτρα θα λάβει για τον πλήρη έλεγχο και την εκρίζωση της νόσου (προσλήψεις κτηνιάτρων, εντατικοί έλεγχοι, δωρεάν παροχή μέσων απολύμανσης κ.ά.); Προτίθεται να προχωρήσει στην εφαρμογή προληπτικού εμβολιασμού για να σταματήσει η εξάπλωση; Θα διασφαλίσει την άμεση και πλήρη αποζημίωση (στο 100% της ζημιάς) των κτηνοτρόφων των οποίων τα κοπάδια θανατώνονται, καθώς και την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για όλους τους πληγέντες από την καραντίνα και τους περιορισμούς στη διακίνηση; Θα σταματήσει η κυβέρνηση να μεταφέρει το κόστος των μέτρων βιοασφάλειας στους παραγωγούς και θα αναλάβει το κράτος την πλήρη ευθύνη και το κόστος για τη θωράκιση των εκτροφών (περιφράξεις - απολυμαντικά - τάφροι κ.λπ.);».

Δ. Μανωλάκου: Οι κτηνοτρόφοι πλήττονται απανωτά από τις ζωονόσους και την ακρίβεια

Στο μεταξύ, τα οξυμένα προβλήματα από τις ζωονόσους ανέδειξε η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου στη συζήτηση που γίνεται στο πλαίσιο της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τον Πρωτογενή Τομέα.

Οπως είπε, οι κτηνοτρόφοι πλήττονται απανωτά τόσο από την έλλειψη προστασίας απέναντι στις ζωονόσους όσο και από την ακρίβεια που γεννά ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, οδηγώντας τους σε οικονομική αιμορραγία. Αναρωτήθηκε μάλιστα «ποιον εξυπηρετεί» μια οργάνωση της αγοράς που προβλέπει αφενός τον αφανισμό των παραγωγών, αφετέρου τους καταναλωτές να πληρώνουν «χρυσάφι» τα τρόφιμα.

Ειδική αναφορά έκανε στη διάρθρωση της ελληνικής κτηνοτροφίας, αλλά και στο σοβαρό ζήτημα των ζωονόσων, επισημαίνοντας ότι μετά την πανώλη και την ευλογιά ο εντοπισμός κρούσματος αφθώδους πυρετού στη Λέσβου αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη, δεδομένου ότι προσβάλλει βοοειδή και χοιρινά, απειλώντας το σύνολο της ζωικής παραγωγής.

Στη συνέχεια η Δ. Μανωλάκου απηύθυνε ερωτήσεις σε εκπροσώπους φορέων που παρίσταντο στην Επιτροπή, μέσα από τις οποίες επεσήμανε ανάμεσα σε άλλα τις εξευτελιστικά χαμηλές τιμές παραγωγού, που δεν καλύπτουν το υπέρογκο κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα τον αφανισμό των παραγωγών, και το ζήτημα της απάτης των ελληνοποιήσεων, ενώ στηλίτευσε και την πολιτική ΕΕ - κυβερνήσεων με τις αθρόες εισαγωγές ζωικού κεφαλαίου, αλλά και την επιμονή της κυβέρνησης να απορρίπτει τους εμβολιασμούς για την αντιμετώπιση των ζωονόσων, μόνο και μόνο για να μη θιγούν τα κέρδη των μεγαλοεξαγωγέων.

«Μας σπρώχνετε στην έξοδο»

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της Επιτροπής πραγματοποίησε παρέμβαση ο Ιωάννης Καρναβιάς, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας.

Ανέδειξε το ότι οι παραγωγοί παραμένουν αντιμέτωποι με το τεράστιο κόστος παραγωγής, που τους γονατίζει, και έκανε ειδική αναφορά στον μεγαλειώδη αγώνα που έδωσαν οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι το προηγούμενο διάστημα, επισημαίνοντας ότι «ήρθε ο πόλεμος και βλέπετε πως το πετρέλαιο ανεβαίνει, και ό,τι ακριβώς κερδίσαμε βλέπουμε να το χάνουμε σε μία μέρα». Στάθηκε επίσης στην εκτίναξη των τιμών των λιπασμάτων, τονίζοντας τον κίνδυνο ενδεχόμενης έλλειψης σε μια σειρά προϊόντα που απαιτούν μεγάλη χρήση λιπασμάτων, κάτι που θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του κόστους παραγωγής, και σ' αυτό το πλαίσιο κάλεσε το κράτος να δώσει πραγματικές λύσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Σε σχέση με τις ζωονόσους είπε χαρακτηριστικά ότι «η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως», στηλιτεύοντας τη σκέψη που υπάρχει να τεθεί ως προϋπόθεση και η τάφρος για την αποζημίωση των κτηνοτρόφων, οι οποίοι ήδη έχουν προχωρήσει σε υπέρογκα έξοδα στο όνομα της αποζημίωσης. Ανέδειξε επίσης μια σειρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί στην περιοχή του, όπως ο δάκος και οι εκτεταμένες πλημμύρες, αλλά και σε σχέση με τα είδη που καλλιεργούν, εξαιτίας των κατευθύνσεων που επιβάλλει η καταστροφική γι'αυτούς Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ, απαιτώντας να δοθούν οι απαραίτητες λύσεις με ευθύνη του κράτους.

«Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να παράγουμε για να ζήσουμε τις οικογένειές μας και να προσφέρουμε και στον τόπο μας. Ομως αυτή η διαρκής απαξίωση με τη διάλυση των υπηρεσιών, με την πλήρη απουσία πρόληψης και εκτόξευσης του κόστους, το μήνυμα που μας δίνετε είναι σαφές. Μας σπρώχνετε στην έξοδο», υπογράμμισε.