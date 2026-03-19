ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Στο εδώλιο και πάλι ο αγώνας των εργαζομένων

Συνεχίστηκε χτες στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Καβάλας η δίκη των εργαζομένων στα «Πετρέλαια Καβάλας», που γίνεται μετά από αγωγή της εργοδοσίας απέναντι στους εργαζόμενους, με κατάπτυστες κατηγορίες που αφορούν τον πολύμηνο αγώνα των εργαζομένων την περίοδο Οκτώβρη - Δεκέμβρη του 2021, όπου μάλιστα κράτος και εργοδοσία είχαν διατάξει και οργανώσει την απρόκλητη επέμβαση των ΜΑΤ στο εργοστάσιο για να τον καταστείλουν.

Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη δίκη στην οποία η εργοδοσία στέλνει τους εργαζόμενους, μετά από αυτήν που ολοκληρώθηκε τον Απρίλη του 2024, όπου οι 136 κατηγορούμενοι εργαζόμενοι κρίθηκαν αθώοι παρά τις βαριές κατηγορίες από τη διοίκηση της εταιρείας «Energean» με τη στήριξη της κυβέρνησης, ενώ 6 μέλη του ΔΣ και 3 εργαζόμενοι κρίθηκαν ένοχοι με επουσιώδεις κατηγορίες και ψεύτικους ισχυρισμούς.

Και σε αυτήν τη δεύτερη δίκη η εργοδοσία εξαπολύει κατηγορίες σε δεκάδες εργαζόμενους όπως «άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος...», «παράνομη βία κατά συναυτουργία κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή», «φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία» κ.τ.λ. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι πάλευαν για τα εργασιακά τους δικαιώματα, διεκδικώντας μεταξύ άλλων μέτρα προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο δουλειάς, ενώ, σύμφωνα με αναφορές, φθορές σε εγκαταστάσεις του εργοστασίου προκλήθηκαν από την ίδια την επέμβαση των ΜΑΤ και της αστυνομίας στην προσπάθεια καταστολής της απεργίας τον Δεκέμβρη του 2021.

Θ. Παφίλης: «Στη θέση των κατηγορούμενων έπρεπε να είναι η εταιρεία και όχι οι εργαζόμενοι»

Στο πλευρό των εργαζομένων που διώκονται βρέθηκε και στη χτεσινή δίκη κλιμάκιο της ΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και της ΤΕ Καβάλας του ΚΚΕ, καθώς και ο Θανάσης Παφίλης, μέλος της ΚΕ και βουλευτής του Κόμματος, ο οποίος κατέθεσε και ως μάρτυρας υπεράσπισης, μετά από αίτημα των ίδιων των εργαζομένων. Σε δήλωσή του ανέφερε:

«Το ΚΚΕ ήταν πάντα στο πλευρό των εργαζομένων στα Πετρέλαια στην Καβάλα, με τους αγώνες τους σκληρούς που έδωσαν απέναντι σε μια ανάλγητη κυριολεκτικά πολιτική από την πλευρά της εταιρείας που διαχειριζόταν τα πετρέλαια. Κορυφαία ενέργεια ήταν να τους φορτώσουν τον μισό ποινικό κώδικα (...) Είναι το δεύτερο δικαστήριο που παρευρισκόμαστε... Στη θέση των κατηγορούμενων έπρεπε να είναι η εταιρεία και όχι οι εργαζόμενοι.

Η εταιρεία, η οποία έχοντας "ξεσαλώσει", όπως και άλλες, και λόγω του γενικότερου κλίματος και της πολιτικής των κυβερνήσεων και της σημερινής, προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους ή με απολύσεις ή με μεγάλους εκβιασμούς. Οι εργαζόμενοι είναι αθώοι, είναι αυτοί που έθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να μη συμβεί μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα που θα είχε συνέπειες και για τους εργαζόμενους, αλλά και για την περιοχή ολόκληρη, και με αυτοθυσία θα έλεγε κανένας αντιμετώπισαν την κατάσταση και αποφεύχθηκε μια τέτοια πορεία.

Είναι αθώοι, δεν πρέπει να υποκύψουν στους διάφορους εκβιασμούς που γίνονται και επειδή και λόγω του πολέμου θα ενταθεί η πίεση από την πλευρά της κυβέρνησης και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων να συσπειρωθούν στα σωματεία τους σε ταξική κατεύθυνση, για να παλέψουν για να μη χειροτερέψουν τα πράγματα».

Η εκδίκαση της αγωγής της εργοδοσίας προς τους εργαζόμενους στα Πετρέλαια Καβάλας διεκόπη χτες και θα συνεχιστεί στις 23 Απρίλη.