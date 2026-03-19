Συλλαλητήριο και στην Πάτρα στις 27 Μάρτη

Να σημάνει ξεσηκωμός σε κάθε χώρο δουλειάς, εργοστάσιο και επιχείρηση, σε κάθε γειτονιά και στέκι νεολαίας, κανείς να μη μείνει αμέτοχος μπροστά στις εξελίξεις και στη γενίκευση του πολέμου, καλεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και οργανώνει συλλαλητήριο την Παρασκευή 27 Μάρτη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

Την ίδια μέρα θα γίνει κινητοποίηση και στο Αγρίνιο, από το Εργατικό Κέντρο, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.

Την Κυριακή 22 Μάρτη η παγκρήτια σύσκεψη

Στην Κρήτη μεγαλώνει συνεχώς ο κατάλογος των μαζικών φορέων και των εργατικών σωματείων που αποφασίζουν τη συμμετοχή τους στη σύσκεψη όπου καλεί η Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή την Κυριακή 22 Μάρτη, στις 12 μ. στα Χανιά.

Στη Λάρισα

Το μήνυμα ότι ο λαός δεν έχει κανένα συμφέρον να συρθεί πίσω από τις επιδιώξεις των μονοπωλιακών ομίλων και των ιμπεριαλιστών, που τον σπρώχνουν στον όλεθρο, και η ανάγκη να δυναμώσει η πάλη στους χώρους δουλειάς απέναντι στην πολεμική εμπλοκή και στις συνέπειές της στη ζωή του, αναδείχθηκαν από τις ομιλίες πολλών εκπροσώπων σωματείων και φορέων στη σύσκεψη που έγινε στη Λάρισα το απόγευμα της Τρίτης.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου και συμμετείχαν σε αυτή δεκάδες εκπρόσωποι σωματείων και φορέων, που συζήτησαν για την ανησυχία που υπάρχει στους χώρους δουλειάς γύρω από τη γενίκευση του πολέμου και την εμπλοκή της Ελλάδας.

Ενδεικτικά, ο Παναγιώτης Κοδέλλας εκ μέρους της διοίκησης του ΕΚ Λάρισας τόνισε για τον κλάδο των Τροφίμων ότι «υπάρχει φόβος και ανησυχία στους χώρους δουλειάς, όμως οι συνάδελφοι ψάχνουν απάντηση στο "ποιος θα μας προστατέψει"». Ανέδειξε πως «έχουμε απάντηση, γιατί τα σωματεία και το εργατικό κίνημα αναδεικνύαμε διαχρονικά την κλιμάκωση της εμπλοκής από όλες τις κυβερνήσεις».

Ο Ιάσωνας Ακριβός από το Συνδικάτο Μετάλλου αναφέρθηκε στον «πρωταγωνιστικό ρόλο του κλάδου στην πολεμική οικονομία και εμπλοκή, ο οποίος χτίζεται στις πλάτες μας», επισημαίνοντας ότι «οι εργαζόμενοι, με όπλο τους το σωματείο, έχουν συμφέρον να παλέψουν για να μη γίνουν ουρά στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, για να κλείσουν όλες οι ξένες βάσεις στη Λάρισα και στη Θεσσαλία».

Κάλεσμα στους φορείς των αυτοαπασχολούμενων να δυναμώσουν τον αγωνιστικό συντονισμό τους, και να μη δεχτούν νέα βάρη και θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων, απηύθυνε ο Αγης Τριγάζης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου.

Ενώ ο Κώστας Χατζής, γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, στάθηκε στην πείρα που έχουν οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι, που όπως είπε «έχουμε κληθεί και στο παρελθόν να πληρώσουμε τις συνέπειες των ιμπεριαλιστικών πολέμων, με χάσιμο αγορών, με αυξήσεις στο κόστος παραγωγής. Αυτές τις πολιτικές αντιπαλέψαμε και στα φετινά μεγαλειώδη μπλόκα». Και πρόσθεσε: «Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, μεταφέροντας το κάλεσμα ξεσηκωμού και πάλης για την απεμπλοκή σε κάθε Αγροτικό Σύλλογο και χωριό».