Ενα ακόμα εργατικό «ατύχημα» στον κλάδο του Μετάλλου

Ενα ακόμα εργατικό «ατύχημα» με σοβαρό τραυματισμό εργαζόμενου καταγγέλλει το Συνδικάτο Μετάλλου Βοιωτίας, αυτήν τη φορά στην εταιρεία «ΑΛΟΥΜΑΝ» στα Οινόφυτα.

Το νέο εργατικό «ατύχημα» σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν - όπως σημειώνει το Συνδικάτο - ο εργάτης που εκτελούσε εργασίες σε ύψος έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει σπάσει το χέρι του και έχει ραγισμένα πλευρά.

Το Συνδικάτο αναφέρεται στις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε ο εργαζόμενος, επισημαίνοντας ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Συγκεκριμένα, «η σκάλα που χρησιμοποίησε ο συνάδελφος ήταν παλιά και ακατάλληλη για χρήση, καθώς επίσης το έδαφος άκρως επικίνδυνο, λόγω του ότι είχε λάδια. Η συνήθης τακτική ήταν να βάζουν πανιά κάτω από τα ποδαρικά της σκάλας. Το αποτέλεσμα αυτής της εγκληματικής αμέλειας ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του συναδέλφου».

Επίσης κάνει γνωστό ότι προέβη σε καταγγελία στην Τεχνική Επιθεώρηση Εργασίας και απαιτεί από την εταιρεία να δηλώσει το εργατικό «ατύχημα», καθώς και να αναλάβει όλα τα έξοδα νοσηλείας και αποκατάστασης του εργαζόμενου και ό,τι άλλο χρειαστεί για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του. Καλεί δε τη διοίκηση της εταιρείας να ορίσει συνάντηση με το Σωματείο, ώστε να τεθούν τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

«Ολες οι αιτίες που γεννάνε τα εργοδοτικά εγκλήματα είναι εδώ και έχουν να κάνουν με το κέρδος», τονίζει το Συνδικάτο στην ανακοίνωσή του και καλεί σε μαζική οργάνωση των εργατών του κλάδου.