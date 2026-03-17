Τρίτη 17 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΥΓΕΙΑ
ΠΑΜΕ
Την Κυριακή 22 Μάρτη η εθελοντική αιμοδοσία

Για τις 22 Μάρτη μεταφέρεται η εθελοντική αιμοδοσία του ΠΑΜΕ που ήταν να γίνει προχθές Κυριακή.

Με σύνθημα «Η εθελοντική αιμοδοσία είναι ένας ακόμα αγώνας για τη ζωή», το ΠΑΜΕ καλεί σε μαζική συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει εκείνη τη μέρα στην αίθουσα του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων (Αγ. Φιλοθέης 5β, πλατεία Μητροπόλεως) από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ.

«Κάνουμε όλοι μας προσπάθεια για μαζική συμμετοχή στην αιμοδοσία!», αναφέρει χαρακτηριστικά και επισημαίνει: «Παρακινούμε να πολλαπλασιαστούν οι αιμοδότες, χωρίς αμέλεια και δισταγμό. Στην αιμοδοσία υπάρχει πάντα γιατρός που διασφαλίζει ότι θα δώσεις αίμα αν είσαι απολύτως υγιής! Η διαδικασία της αιμοληψίας είναι απλή, σύντομη και ασφαλής.

Τα σωματεία και οι φορείς που δεν διαθέτουν τράπεζα αίματος μπορούν και πρέπει να κάνουν δική τους υπόθεση τη σωστή ενημέρωση και την αυξημένη συμμετοχή εθελοντών αιμοδοτών. Παλεύουμε για την προστασία και την κάλυψη των αναγκών όλων μας, στην υγεία και στην περίθαλψη. Στόχος μας, να ανακουφίζουμε τις ευάλωτες ομάδες που αναζητούν αίμα σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και όσους έκτακτα αναζητούν».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
