ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Από όλη την Ελλάδα θα διαδηλώσουν την Παρασκευή στην Αθήνα

Στους δρόμους του αγώνα κατεβαίνουν για άλλη μια φορά οι συνταξιούχοι όλης της χώρας, δηλώνοντας «παρών» στο αγωνιστικό κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων για συνέχιση και κλιμάκωση της πάλης.

Οι συνταξιούχοι δηλώνουν αποφασισμένοι να δυναμώσουν τους αγώνες τους για μια ζωή με αξιοπρέπεια, και από τον Εβρο μέχρι την Κρήτη με τα σωματεία και τους συλλόγους τους κατεβαίνουν στη νέα πανελλαδική συγκέντρωσή τους στις 20 Μάρτη στην πλατεία Συντάγματος στις 12 μ. και σε πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

«Συνεχίζουμε τον αγώνα», τονίζει η ΣΕΑ στο αγωνιστικό της κάλεσμα για «στράτευση, με μαζική συμμετοχή και απαίτηση για πραγματικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που έχουν τσακίσει τη ζωή μας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Η ζωή μας, από τις καταστροφικές περικοπές όλων των κυβερνήσεων και τη συνεχιζόμενη ακρίβεια, έχει γίνει ανυπόφορη. Η φτώχεια, η ανέχεια, η πείνα, η δυστυχία έχει χτίσει φωλιά σε κάθε εργατικό - λαϊκό σπίτι, αν και αυτό για πολλές οικογένειες κινδυνεύει από τους χιλιάδες καθημερινούς πλειστηριασμούς».

Απαντώντας στην κυβερνητική προπαγάνδα η ΣΕΑ καλεί τους συνταξιούχους να μην πέσουν θύματα στη θανατηφόρα προπαγάνδα τους περί δημοσιονομικών ελλειμμάτων και στα ψεύτικα διλήμματα περί σωστής πλευράς της ιστορίας.

«Η σωστή πλευρά της ιστορίας - τονίζει - είναι οι λαοί που αγωνίζονται να ζουν, να εργάζονται και να παράγουν σε συνθήκες ειρήνης τα προϊόντα που θα καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες και όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων που είναι υπεύθυνοι για τη δυστυχία, τη φτώχεια και τους καταστρεπτικούς πολέμους».

Με την πανελλαδική συγκέντρωση η ΣΕΑ προβάλλει τις διεκδικήσεις των απόμαχων της δουλειάς για αυξήσεις στις συντάξεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών, θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του και σε όλες τις συντάξεις, καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης, όπως και καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους. Επίσης, να υπολογίζεται το ύψος της σύνταξης στον μέσο όρο της τελευταίας 5ετίας του συντάξιμου μισθού, να καταργηθούν η «εισφορά αλληλεγγύης» και η εισφορά για την Υγεία, να αποδίδεται η εθνική σύνταξη σε όλες τις συντάξεις.

Για την Υγεία, απαιτούν προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, γιατρών, δημόσιους οίκους ευγηρίας. Επιπλέον, κοινωνικό τουρισμό για όλους και προσλήψεις προσωπικού στον ΕΦΚΑ.

«Τώρα είναι η ώρα για ξεσηκωμό και αντίδραση», αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Απόστρατων Στρατιωτικών (ΠΟΜΑΣ) και καλεί όλες και όλους τους αποστράτους να δώσουν το μαζικό, μαχητικό τους «παρών», όπως κάθε φορά, στο πανελλήνιο πανσυνταξιουχικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Οπως υπογραμμίζει στο κάλεσμά της: «Οι πόλεμοι των ιμπεριαλιστών γεννούν για τον λαό ακρίβεια, φτώχεια, δυστυχία, προσφυγιά, θάνατο. Η Υγεία μας και η Παιδεία των παιδιών και των εγγονιών μας γίνεται απλησίαστο εμπόρευμα. Οπως τότε στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, έτσι και τώρα στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στο Ιράν, τα απόνερά του φτάνουν σε κάθε νοικοκυριό με την ακρίβεια στα τρόφιμα και στα καύσιμα να καλπάζει, παρά τα επικοινωνιακά λόγια της κυβέρνησης».

Με μαζική συμμετοχή η σύσκεψη στο Ηράκλειο

Με μαζική συμμετοχή όλων των συνταξιουχικών οργανώσεων της Κρήτης πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Τρίτη η ευρεία σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών, Παναγιώτης Πάλμος, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας ΙΚΑ, Νίκος Καρδαράκος, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, και Κυριάκος Γεωργακόπουλος, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας ΟΑΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε ενημέρωση από τους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι. Τον λόγο πήραν όλοι οι πρόεδροι των συνταξιουχικών σωματείων Κρήτης, έγινε ένας γόνιμος διάλογος για τα διαχρονικά τους προβλήματα και όλοι μαζί συμφώνησαν την κλιμάκωση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων.