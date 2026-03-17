ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

«Αρνούμαστε να κάνουμε πλιάτσικο στις τσέπες των ασθενών»

Καζάνι που βράζει είναι το δημόσιο σύστημα Υγείας, με το κυβερνητικό ψευδεπίγραφο «καλύτερο ΕΣΥ από ποτέ» να καταρρέει μπροστά στους πλημμυρισμένους με ράντζα διαδρόμους των νοσοκομείων, στις 100 κλειστές χειρουργικές αίθουσες στην Αττική, τις πολύωρες αναμονές στα ΤΕΠ και τις πολύμηνες στις λίστες χειρουργείων, τις νοσηλείες σε φορεία, τα δεκάδες χιλιάδες κενά σε γιατρούς, νοσηλευτές, μαίες, τραυματιοφορείς, βοηθητικό προσωπικό, στα Κέντρα Υγείας - κουφάρια, τους μισθούς πείνας και την επιδείνωση των παραπάνω που θα επιφέρει «η προσαρμογή στην πολεμική οικονομία».

Απέναντι σε αυτή την αθλιότητα, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα Υγείας ορθώνουν ανάστημα, προχωρούν σε μπαράζ κινητοποιήσεων αποφασισμένοι να μην πληρώσουν το μάρμαρο της πολεμικής οικονομίας και της βαθύτερης εμπλοκής της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Και μετά το συλλαλητήριο των νοσηλευτών στην Αθήνα την περασμένη Κυριακή (βλ. σελ. 21), 24ωρη απεργία έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας για αύριο Τετάρτη, με απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, κλιμακώνοντας τον αγώνα για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ανθρώπινα ωράρια.

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 12 μ. στο υπουργείο Υγείας. Στη Θεσσαλονίκη, η ΕΝΙΘ καλεί στις 10 π.μ., στην πύλη του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Στην Καλαμάτα, συγκέντρωση οργανώνεται στη 1 μ.μ. στο Νοσοκομείο.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν σκύβουν το κεφάλι

«Αρνούμαστε να κάνουμε πλιάτσικο στις τσέπες των ασθενών μας, των παιδιών μας, των γονιών μας, των οικογενειών μας, που πληρώνουν δύο και τρεις φορές για υπηρεσίες Υγείας, και να συμμετέχουμε στην απογευματινή - εμπορευματική λειτουργία του δημόσιου νοσοκομείου-επιχείρηση ή να ασκούμε παράλληλα και ιδιωτικό έργο μετατρέποντας σε πάρεργο τη δουλειά μας στο νοσοκομείο, όπως μας προτρέπει η κυβέρνηση και ο υπουργός εμπορίου της Υγείας για να ενισχύσουμε το εισόδημά μας.

Αρνούμαστε να σκύψουμε το κεφάλι για να μη χτυπήσει στο ταβάνι των δημοσιονομικών "αντοχών" της οικονομίας, που επικαλείται η κυβέρνηση για να μην αυξήσει τους μισθούς μας και να μην προσλάβει όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, την ίδια στιγμή που δίνει πακτωλό χρημάτων για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων και εκατοντάδες εκατομμύρια σε αποστολές εκτός συνόρων και πολεμικά μέσα για το ΝΑΤΟ», σημειώνει η ΟΕΝΓΕ στο κάλεσμά της.

Οπως διευκρινίζει, το ετήσιο εισόδημα των νοσοκομειακών γιατρών για πάνω από 15 χρόνια έχει πάρει την κατρακύλα, με τις υποτιθέμενες «γενναίες» αυξήσεις των μηνιαίων φορολογητέων (!) αποδοχών (συγκριτικά με αυτές του 2012) να κυμαίνονται από 140 ευρώ για τον νεοεισερχόμενο ειδικευόμενο, 59 ευρώ για τον Επιμελητή Β', ενώ οι μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές για τον Επιμελητή Α' και τον διευθυντή είναι μειωμένες συγκριτικά με το 2012 κατά 43 και 238 ευρώ (!) αντίστοιχα. «Δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια οι μηνιαίες αποδοχές μας έχουν αύξηση λιγότερο από 1 ευρώ τον χρόνο στην καλύτερη περίπτωση. Φυσικά ακόμα και οι πενιχρές αυξήσεις για τους συναδέλφους ειδικευόμενους και Επιμελητές Β' δεν αφορούν πραγματική ενίσχυση του εισοδήματός τους, δεδομένου ότι το 2012 παίρναμε 14 μισθούς τον χρόνο (Δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας)».

Ψεύτικες αυξήσεις - πραγματικές απώλειες

Ακόμα μεγαλύτερες είναι οι πραγματικές απώλειες, αν συνυπολογίσει κανείς τα διαδοχικά πλήγματα στο εισόδημα από όλες τις κυβερνήσεις από το 2012 έως σήμερα. Η ΟΕΝΓΕ αναφέρει συγκεκριμένα:

- Σταδιακή μείωση του επιδόματος χρόνου προϋπηρεσίας από τη συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, μέχρι την οριστική κατάργηση και την καθιέρωση των μισθολογικών κλιμακίων για τους γιατρούς του ΕΣΥ από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που διατηρεί και η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ.

- Σταδιακή μείωση του συντελεστή υπολογισμού της ωριαίας αποζημίωσης των εφημεριών (ποσοστό επί του βασικού μισθού), μέχρι την οριστική κατάργησή του με τον νόμο 4472/2017, οπότε και ορίστηκε ένα σταθερό ποσό για την ωριαία αποζημίωση της εφημερίας για κάθε βαθμίδα, που δεν συνυπολογίζει τα χρόνια προϋπηρεσίας για τον υπολογισμό της.

- Κατάργηση του επιδόματος βιβλιοθήκης (το οποίο παρεμπιπτόντως χορηγείται από το 2023 στα μέλη ΔΕΠ, αλλά ΟΧΙ στους γιατρούς του ΕΣΥ).

- Την καθιέρωση πλαφόν 12% για τις πρόσθετες των τακτικών εφημερίες, τις οποίες μας εξαναγκάζουν με εντέλλεσθε να κάνουμε εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων σε προσωπικό, με αποτέλεσμα οριζόντιες περικοπές δεδουλευμένων εφημεριών.

Η Ομοσπονδία στον αντίποδα των παραπάνω απαιτεί:

Κατάργηση των μισθολογικών κλιμακίων, βασικό μηχανισμό συμπίεσης των εισοδημάτων μας και επαναφορά του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, 2% επί του Β. Μ. για κάθε έτος υπηρεσίας. Υπολογισμό της ωριαίας αποζημίωσης της εφημερίας με συντελεστή 0,0059 επί του βασικού μισθού. Κατάργηση του πλαφόν 12% στις πρόσθετες εφημερίες. Εγκαιρη, τον αμέσως επόμενο μήνα, του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών (πρόσθετες και τακτικές), χωρίς καμία περικοπή. Αφορολόγητες πρόσθετες εφημερίες μέχρις ότου γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης αλλά και ειδικευόμενων, ώστε κανείς γιατρός να μην εξαναγκάζεται να κάνει παραπάνω από μία εφημερία την εβδομάδα. Χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους γιατρούς του δημόσιου συστήματος Υγείας. Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% υπέρ ανεργίας. Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ. Ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων.

Στο υπουργείο Υγείας καλεί και η ΕΣΚ Τυφλών

Σε προσυγκέντρωση στα γραφεία της παράταξης (οδός Βερανζέρου και Σωκράτους), στις 11.30 π.μ. και πορεία στο υπουργείο Υγείας καλεί αύριο η ΕΣΚ Τυφλών, στέλνοντας μήνυμα ότι «οι τυφλοί και οι ανάπηροι δεν είναι το ντεκόρ στα σόου της υποκρισίας». Οπως καταγγέλλει η ΕΣΚ Τυφλών, η πολυδιαφημισμένη κατάργηση της συμμετοχής σε όλα τα φάρμακα, τις εξετάσεις και τις θεραπείες για τους τυφλούς με ποσοστό αναπηρίας πάνω από το 80% που προπαγανδίζει η κυβέρνηση, είναι φούσκα, καθώς «η απόφαση που δημοσιεύθηκε, δεν καταργεί καμία συμμετοχή, οι τυφλοί και οι ανάπηροι και οι χρόνιοι πάσχοντες συνεχίζουν να πληρώνουν». Στηλιτεύει την πλειοψηφία του ΔΣ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών και της Διοίκησης της Ομοσπονδίας «που δέχτηκαν να είναι κομπάρσοι και κάποιοι από αυτούς ανοικτά αβανταδόροι στο σόου του υπουργού Εμπορίας της Υγείας».

Η ΕΣΚ διεκδικεί, μεταξύ άλλων, μηδενική συμμετοχή και δωρεάν φάρμακα, θεραπείες, εξετάσεις, τεχνολογικά βοηθήματα σε όλους τους τυφλούς, τους ανθρώπους με μερική όραση, τους ανάπηρους, τους χρόνιους πάσχοντες. Κάλυψη 100% από τον κρατικό προϋπολογισμού του κόστους των ειδικών βοηθημάτων, γυαλιά, ειδικούς φακούς για τα παιδιά και τους ενήλικες με μερική όραση.