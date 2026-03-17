ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - ΜΑΙΕΣ - ΒΟΗΘΟΙ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ

Ακούστηκε δυνατά η φωνή τους ενάντια στην Υγεία - εμπόρευμα

Δυνατά ακούστηκε την Κυριακή η φωνή των νοσηλευτών, μαιών, τραυματιοφορέων και βοηθών στο Σύνταγμα, στο παναττικό συλλαλητήριο που οργανώθηκε από 16 πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Ενα συλλαλητήριο που έκανε «φύλλο και φτερό» ένα προς ένα τα ψέματα που προπαγανδίζει η κυβέρνηση, παρουσιάζοντας μια ειδυλλιακή εικόνα για «100% στελέχωση», για το «καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών» και άλλα φαιδρά, στέλνοντας μήνυμα αντεπίθεσης ενάντια στην πολιτική εμπορευματοποίησης της Υγείας. Αποτέλεσε ταυτόχρονα ένα πλατύ κάλεσμα για οργανωμένο αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στη βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν.

Στο πλευρό τους στάθηκαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης και Βιβή Δάγκα. Επίσης παρευρέθηκαν αντιπροσωπείες της ΣΕΑΑΝ και του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων. Τη διαδήλωση πλαισίωσαν με το καλλιτεχνικό τους πρόγραμμα, δίνοντας κουράγιο στον δίκαιο αγώνα, οι μουσικοί Πολυξένη Καράκογλου, Κατερίνα Νιάνιου, Raibo και «Υπεραστικοί».

Οι επόμενοι αγωνιστικοί σταθμοί των σωματείων έχουν ήδη οριστεί για αύριο και μεθαύριο (βλ. δίπλα σελ.), αλλά και για τις 28 Απρίλη, για την ένταξή τους στα ΒΑΕ, στις 5 και 12 Μάη, παγκόσμιες ημέρες νοσηλευτών και μαιών αντίστοιχα, ενώ κορυφαίο σταθμό αποτελεί η Πανελλαδική Σύσκεψη Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών, Σωματείων και συνδικαλιστών που οργανώνει το ΠΑΜΕ στις 4 Απρίλη (βλ. σελ. 17).





Παίρνουν τη σκυτάλη από την πρώτη κλαδική απεργία του περασμένου Νοέμβρη

Τον λόγο στη συγκέντρωση πήραν νοσηλευτές - μέλη ΔΣ Σωματείων Εργαζομένων από τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου, στοιχειοθετώντας τα δίκαια αιτήματα του κλάδου για: Προσλήψεις για την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων. ΣΤΟΠ στις διπλοβάρδιες και στην κατάργηση του 8ωρου. Αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Επαναφορά κλιμακίου 2016 - 2018. Διπλασιασμό του ανθυγιεινού επιδόματος και της αποζημίωσης για νύχτες, αργίες, Κυριακές. Λήψη μέτρων για τους εργαζόμενους με παιδιά, ιδιαίτερα τις μητέρες και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Αμεση ένταξη στα Βαρέα - Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, με μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας. Καθηκοντολόγια με βάση τις νοσηλευτικές πράξεις στα προγράμματα σπουδών των νοσηλευτικών σχολών. Κατάργηση της νομικής ευθύνης των νοσηλευτών για την εκτέλεση επιπλέον πράξεων από βοηθούς νοσηλευτές. Δημιουργία ενιαίας κατηγορίας νοσηλευτικού προσωπικού με πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Ο Μανώλης Βαρδαβάκης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου «Θριάσιο», υπενθύμισε ότι πρόκειται για τη συνέχεια της πρώτης κλαδικής απεργίας που έγινε μετά από δεκαετίες, στις 28 Νοέμβρη 2025. Υπογράμμισε τις συνθήκες όξυνσης της εντατικοποίησης, με χιλιάδες χρωστούμενα ρεπό, χαμηλούς μισθούς και περιστατικά εργασιακού εκφοβισμού. Εστειλε αγωνιστικό χαιρετισμό στους υγειονομικούς του Ιράν, της Παλαιστίνης και του Λιβάνου, ενώ εξέφρασε θαυμασμό προς τους υγειονομικούς της Κούβας, όπως και στους υγειονομικούς στα νοσοκομεία του Αιγαίου, που προσφέρουν ανθρωπιά στους κατατρεγμένους πρόσφυγες που κατακλύζουν τα νησιά.





Διαχρονικές οι κυβερνητικές ευθύνες

Στηλίτευσε την άθλια κυβερνητική προπαγάνδα, που καταρρέει μπροστά στην άθλια πραγματικότητα, αφού όπως επεσήμανε μόνο τα τελευταία 4 χρόνια οι μόνιμοι εργαζόμενοι μειώθηκαν κατά 5.750. Αναφέρθηκε στη μείωση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 σε ό,τι αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού στα νοσοκομεία, κατά 180 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και στις ψεύτικες υποσχέσεις του υπουργού Υγείας για «ένταξη όλων των νοσηλευτών στα ΒΑΕ από 1/11/2025». Ολα αυτά εντάσσονται στη στρατηγική της ΕΕ για μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες, τόνισε, ενώ στηλίτευσε τη στάση των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών πλειοψηφιών της ΠΟΕΔΗΝ και της ΠΑΣΥΝΟ, που συνέβαλλαν στην πολυδιάσπαση του προσωπικού και στην κατάργηση του 8ωρου, με την αφωνία τους απέναντι στην καταστρατήγηση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων.

Για την επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Ογκολογικό Νοσοκομείο «Μεταξά» μίλησε η Εύα Πολύζου, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, αναδεικνύοντας τις 150 κενές οργανικές θέσεις στη Νοσηλευτική, τις συμπτύξεις Τμημάτων, τις 7 κλειστές χειρουργικές αίθουσες, «με την εντατικοποίηση να μη σου επιτρέπει να κάνεις ούτε τα απαραίτητα» όπως είπε, όλα με αντίκτυπο στην αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενούς. «Μίζεροι θα ήμασταν αν συμβιβαζόμασταν με αυτήν την αθλιότητα», ξεκαθάρισε.

Χαιρετισμό εκ μέρους της ΟΓΕ απηύθυνε η νοσηλεύτρια Ελένη Θεοδοσίου, υπογραμμίζοντας τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, που αρνούνται ακόμα και τα αυτονόητα και οι οποίες βάζουν τις υγειονομικές ανάγκες στο ζύγι του «κόστους -οφέλους» και τον λαό στο μάτι του ιμπεριαλιστικού κυκλώνα.

Ο Γιώργος Αλεξανδράτος, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου ΚΑΤ, τόνισε ότι από το 2013 έχει μειωθεί κατά 21.800 το μόνιμο προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων, ενώ κατήγγειλε ότι για ελάχιστες προσλήψεις νοσηλευτών που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια έχουν υποβληθεί πολλαπλάσιες αιτήσεις, καταρρίπτοντας τον κυβερνητικό ισχυρισμό «"δεν βρίσκουμε νοσηλευτικό προσωπικό". Να ψάξουν καλύτερα».

«Αν θέλουμε να δούμε άσπρη μέρα, πρέπει να διεκδικήσουμε. Ο μισθός του νεοδιοριζόμενου νοσηλευτή είναι 780 ευρώ. Τόσα χρόνια η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει κάνει τις αναγκαίες προσλήψεις, να αυξήσει τους μισθούς μας. Ομως όλα αυτά λογίζονται ως "κόστος" για το κράτος, τη στιγμή που διαθέτουν το 5% του ΑΕΠ για πολεμικές δαπάνες», σημείωσε η Αντα Τερβόλη εκ μέρους της Σωματειακής Επιτροπής Νοσηλευτών στον «Ευαγγελισμό», επισημαίνοντας την προκλητική δήλωση του υπουργού Υγείας ότι στον «Ευαγγελισμό» «η στελέχωση φτάνει το 100%», όταν παραμένουν κενές πάνω από 300 οργανικές θέσεις και όταν οι παραιτήσεις και οι συνταξιοδοτήσεις δεν αναπληρώνονται.

Η αιτία είναι κοινή για όλα τα προβλήματα

Ο Γιάννης Γαλανόπουλος, πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, υπογράμμισε την κοινή αιτία των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σύνολο των εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα Υγείας: «Χωρίς όλους εμάς τίποτα δεν δουλεύει, χωρίς εμάς τα νοσοκομεία είναι ντουβάρια. Αυτήν την ώρα, που βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, τώρα πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας για τις κλαδικές μας διεκδικήσεις. Τώρα που δίνουν πακτωλό χρημάτων για εξοπλισμούς αλλά ούτε ένα ευρώ για αυξήσεις στους μισθούς, για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, να δυναμώσει η φωνή του αγώνα μας».

Η Αννα Ψαρρού, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στο «Αττικόν», στάθηκε στα ψέματα της κυβέρνησης με στοιχεία που αποκαλύπτουν τον εμπαιγμό σε βάρος των υγειονομικών και του λαού: 20.000 κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικής, βάσει των απαρχαιωμένων οργανογραμμάτων των νοσοκομείων, η πολυδιαφημισμένη προκήρυξη για 1.640 νοσηλευτές και βοηθούς είναι σταγόνα στον ωκεανό, ενώ ολόκληρο το 2025 δεν προκηρύχθηκε ούτε μία μόνιμη θέση νοσηλευτικού, διοικητικού, παραϊατρικού και τεχνικού προσωπικού, αν και το 2024 και το 2025 οι αποχωρήσεις - συνταξιοδοτήσεις ξεπέρασαν τις 4.500.

Στο πλευρό τους εκπρόσωποι σωματείων

Με τον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία να γίνεται υπόθεση συνολικά των εργατικών σωματείων και άλλων φορέων, τον λόγο στη συγκέντρωση πήραν συνδικαλιστές και από άλλες οργανώσεις.

Ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, τόνισε ότι τα αιτήματα των νοσηλευτών αφορούν όλο τον λαό και κάλεσε να μην υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. «Με τα 2,7 δισ. που δίνονται για όπλα, πόσοι γιατροί και νοσηλευτές θα μπορούσαν να έχουν προσληφθεί, πόσα νοσοκομεία θα είχαν ανοίξει; Αυτή η πολιτική είναι η ίδια που τσακίζει τους εργαζόμενους σε όλους τους χώρους δουλειάς. Εξαιτίας αυτής της πολιτικής παραλάβατε στα νοσοκομεία πάνω από 200 νεκρούς εργάτες. Καθήκον όλων μας είναι να ενώσουμε τον αγώνα μας για την απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο. Να δυναμώσουμε τον αγώνα για να αλλάξουν οι συσχετισμοί στο συνδικαλιστικό κίνημα», τόνισε, και κάλεσε στην Πανελλαδική Σύσκεψη που οργανώνει το ΠΑΜΕ στις 4 Απρίλη.

Η Γεωργία Μπαζιώτη, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, κατήγγειλε τη διαχρονική πολιτική που θέλει τους εργαζόμενους αναλώσιμους και τους νοσηλευτές φτηνό εργατικό δυναμικό, αναφέροντας χαρακτηριστικά την υποχρεωτική ένταξη της πρακτικής των νοσηλευτών, κυρίως στα ιδιωτικά νοσοκομεία, για 3 μήνες με 350 ευρώ μισθό.

Ο Γιάννης Μάρκου, μέλος του ΔΣ του κλαδικού Σωματείου Ιδιωτικής Υγείας Πειραιά, επεσήμανε ότι η συμμετοχή στο παναττικό συλλαλητήριο πάρθηκε με απόφαση της ΓΣ και ανέδειξε ότι η αιτία για τα δεινά των εργαζομένων είναι κοινή, όπως κοινή είναι και η λύση. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι η ισχύουσα Σύμβαση για τους νοσηλευτές προβλέπει μισθό 850 ευρώ μεικτά και επιτρέπει την 6ήμερη δουλειά. «Στόχος είναι να βγάλουν κέρδος από την Υγεία του λαού και τα κενά στα δημόσια νοσοκομεία, βοηθούν τους ιδιώτες να αυγατίζουν τα κέρδη τους», συνέχισε, αναφέροντας ότι ο ιδιωτικός τομέας Υγείας κατέγραψε 15% αύξηση κερδών την τελευταία 5ετία.

Τέλος, η Βασιλική Νταντή εκ μέρους του Συλλόγου Σπουδαστών Νοσηλευτικής Δημόσιων ΙΕΚ, Τμήματος το οποίο είναι στην εποπτεία του υπουργείου Υγείας, μετέφερε την εμπειρία των σπουδαστών από την πρακτική τους στις βάρδιες των νοσοκομείων, στις μάχες της εφημερίας, κάθε μέρα για 8 ώρες, για 6 μήνες, όσο διαρκεί η πρακτική, χωρίς μισθό, «και τελικά είμαστε αναγκασμένοι να δουλεύουμε 18ωρες τη μέρα, δηλαδή να έχουμε και δεύτερη δουλειά για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Ο υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε για πληρωμή της πρακτικής μας. Είμαστε σε επιφυλακή μέχρι να υλοποιηθεί».