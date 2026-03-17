ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Κακουργηματικές κατηγορίες για ... ξεχασμένα 3 εκατ. ευρώ!

Νέα επεισόδια στον βούρκο του εργατοπατερισμού έρχονται στο προσκήνιο για τον ...πρωτομάστορα του είδους, Γιάννη Παναγόπουλο, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και ισόβιο πρόεδρο της ΓΣΕΕ. Στοιχεία που προστίθενται στο γνωστό σκάνδαλο των επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης της ΓΣΕΕ, που φτάνουν τα 73 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία αξιοποιούνταν για να αναπαράγουν τον εργοδοτικό - κυβερνητικό συνδικαλισμό.

Συγκεκριμένα, ο εργατοπατέρας πρόεδρος αντιμετωπίζει πλέον και νέες κακουργηματικές κατηγορίες, μετά από έλεγχο από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν δήλωσε ποσά συνολικού ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ. Να σημειωθεί ότι ως πρόεδρος της ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος δεν υποχρεούνταν σε δήλωση πόθεν έσχες, όμως με την ιδιότητα του προέδρου των τριών αμαρτωλών Κέντρων και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης υποβάλλει τέτοια δήλωση. Γι' αυτές του τις δραστηριότητες λοιπόν ελέγχεται ο Παναγόπουλος, για υπεξαιρέσεις εκατομμυρίων ευρώ, ύστερα μάλιστα από μήνες που ήταν σε «μυστικές διαπραγματεύσεις» με την κυβέρνηση για την υπογραφή της ελεεινής «Κοινωνικής Συμφωνίας» και του σχετικού νόμου καθήλωσης των μισθών και των ΣΣΕ.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις την περασμένη βδομάδα ανακοινώθηκε η πρώτη τέτοια ΣΣΕ (κλάδος ζαχαρωδών) που υπογράφεται με τον σχετικό νόμο, κρατώντας τα μεροκάματα στα κατώτατα επίπεδα, για την οποία μάλιστα πανηγύριζαν κυβέρνηση, ΣΕΒ και εργατοπατέρες. Σήμερα μάλιστα αναμενόταν μία ακόμα τέτοια ανακοίνωση από τον κλάδο του Επισιτισμού, ανακοινώσεις που πάνε χέρι - χέρι με τις αποκαλύψεις που προκαλούν αναγούλα, αφού την ίδια στιγμή που «σφυρίζουν» εκατομμύρια πάνω από τα κεφάλια των Παναγόπουλων, οι εργαζόμενοι καλούνται να συμβιβαστούν με τα ψίχουλα στα όρια της κερδοφορίας του κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι εκτός από τον «ξεχασιάρη» πρόεδρο ελέγχεται και η επίσης ...ισόβια γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, Αννα Στρατινάκη, η οποία είχε θητεύσει στη θέση αυτή τόσο στη συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ (2011 - 2015) όσο και στην προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ (2019 - 2024), συμβάλλοντας στην επεξεργασία και εφαρμογή όλων των αντεργατικών νόμων. Ελέγχεται ακόμα ο σύζυγός της και εμπλεκόμενος στην υπόθεση υπεξαίρεσης, Ανδρέας Γεωργίου, ως εκπρόσωπος εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης και ένας από τους 12 βασικούς ελεγχόμενους. Συγκεκριμένα, η Αννα Στρατινάκη ...ξέχασε να δηλώσει στο πόθεν έσχες ποσό 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο Ανδ. Γεωργίου κάπου χάνει ποσά άνω των 700.000 ευρώ.

ΚΚΕ: Επιτακτική ανάγκη να απαλλαγούν οι εργαζόμενοι από τη συνδικαλιστική μαφία

Σε ανακοίνωσή του για τις εξελίξεις στην υπόθεση Παναγόπουλου, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Τα νέα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια σχετικά με τον εργατοπατέρα - ισόβιο πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Παναγόπουλο, αλλά και για το πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, Στρατινάκη, επιβεβαιώνουν τον ρόλο της συνδικαλιστικής μαφίας της ηγεσίας της ΓΣΕΕ, ως "δούρειου ίππου" των κυβερνήσεων και της εργοδοσίας μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, απ' ό,τι φαίνεται με το αζημίωτο.

Η κυβέρνηση της ΝΔ οφείλει εδώ και τώρα να δώσει εξηγήσεις όχι μόνο για την εμπλοκή βασικού στελέχους του υπουργείου Εργασίας στην υπόθεση, αλλά και για το γεγονός ότι διαπραγματεύτηκε και συνέγραψε εν κρυπτώ με τον Παναγόπουλο τον νόμο που βάζει "ταφόπλακα" στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τα αποτελέσματα του οποίου έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται ορατά σε μια σειρά κλάδους.

Συνιστά τουλάχιστον πρόκληση για τους εργαζόμενους, που βλέπουν τους μισθούς τους να εξανεμίζονται πριν τις 20 του μήνα, να μαθαίνουν ότι ο επί 20 χρόνια εταίρος και προνομιακός συνομιλητής όλων των κυβερνήσεων και του ΣΕΒ, Παναγόπουλος, ο οποίος μάλιστα έχει βάλει την υπογραφή του για να υπάρχουν σήμερα αυτοί οι μισθοί, "ξέχασε" να δηλώσει ποσά της τάξης των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ μόνο την τελευταία πενταετία. Συνιστά επίσης πρόκληση ότι αυτός και η ομάδα του, όπως και οι παρατάξεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που τον στηρίζουν, υπηρέτησαν και υπηρετούν τη γραμμή του "κοινωνικού εταιρισμού" στο εργατικό κίνημα, δηλαδή την άποψη ότι εργαζόμενοι και εργοδοσία μπορούν να έχουν κοινά συμφέροντα.

Κάθε μέρα που περνάει γίνεται και πιο επιτακτική η ανάγκη οι εργαζόμενοι να απαλλαγούν από αυτήν τη συνδικαλιστική μαφία, που αξιοποιούσε τα γνωστά "αμαρτωλά" προγράμματα της ΕΕ για να πλουτίζει, να εξαγοράζει συνειδήσεις και να παράγει "νόθους" αντιπροσώπους, ώστε να εξακολουθεί να κάθεται στις καρέκλες της. Να πάρουν τα συνδικάτα στα δικά τους χέρια, αλλάζοντας τους συσχετισμούς παντού, όπως έγινε πρόσφατα στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, στην ΑΔΕΔΥ και αλλού».