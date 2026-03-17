Οι νέες αποκαλύψεις για τον Παναγόπουλο είναι η «κορυφή στο παγόβουνο» του εκφυλισμού

Την επιτακτική ανάγκη «οι εργαζόμενοι να απαλλαγούν από όλους αυτούς που από τη μία ελέγχονται για σκάνδαλα και από την άλλη βάζουν την υπογραφή τους στην ταφόπλακα των ΣΣΕ» σημειώνει το ΠΑΜΕ με αφορμή τις νέες αποκαλύψεις για τον ελεγχόμενο Παναγόπουλο.

Αναλυτικά το ΠΑΜΕ σημειώνει:

«Η αμαρτωλή ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ συνεχίζει να γράφει μαύρη ιστορία. Κανένας δεν πέφτει από τα σύννεφα με τις νέες αποκαλύψεις για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ. Πρόκειται για την κορυφή στο παγόβουνο της σήψης και του εκφυλισμού, που πηγαίνουν πακέτο με τη στήριξη της στρατηγικής του κεφαλαίου, της ΕΕ και των κυβερνήσεων κάθε απόχρωσης, της γραμμής του "κοινωνικού εταιρισμού", που υπηρετούν οι συνδικαλιστικές παρατάξεις ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ.

Αναγούλα και απέχθεια προκαλεί σε κάθε εργαζόμενο που μετράει ευρώ το ευρώ για να βγάλει τον μήνα, η είδηση ότι ο εταίρος και προνομιακός συνομιλητής όλων των κυβερνήσεων και του ΣΕΒ, Παναγόπουλος, ο οποίος μάλιστα έχει βάλει την υπογραφή του για να υπάρχουν σήμερα αυτοί οι μισθοί, "ξέχασε" να δηλώσει στο Πόθεν Εσχες ποσά των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ίδια στιγμή, όλοι αυτοί έχουν πάθει ξαφνική... αφωνία μπροστά στο αίτημα που κατέθεσαν οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ για έκτακτη σύγκληση της διοίκησης της ΓΣΕΕ, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τα οικονομικά του ΙΝΕ και τη διαχείριση των εκατομμυρίων που περνούν από τα ταμεία του.

Αυτή είναι η συνδικαλιστική μαφία, που εδώ και χρόνια μασουλάει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ μέσα από τα γνωστά αμαρτωλά προγράμματα της ΕΕ, για να εξαγοράζει συνειδήσεις και να παράγει νόθους αντιπροσώπους, ώστε να εξακολουθεί να κάθεται στις καρέκλες της. Αλλωστε, από το 2013 το ΠΑΜΕ είχε καταγγείλει ότι το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά "διαφθορεία" μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Για αυτό και σήμερα αποφεύγουν όπως ο διάολος το λιβάνι κάθε συζήτηση για τα οικονομικά του.

Κάθε μέρα που περνάει γίνεται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη οι εργαζόμενοι να απαλλαγούν από όλους αυτούς που από τη μία ελέγχονται για σκάνδαλα και από την άλλη βάζουν την υπογραφή τους στην ταφόπλακα των Συλλογικών Συμβάσεων, στηρίζοντας τις αντεργατικές πολιτικές των κυβερνήσεων και του κεφαλαίου.

Οι εργαζόμενοι να πάρουν τα συνδικάτα στα δικά τους χέρια, να αλλάξουν τους συσχετισμούς παντού, όπως έγινε πρόσφατα στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, στην ΑΔΕΔΥ και αλλού. Να αναπτύξουν αγώνες οργανωμένους, μαζικούς και αποφασιστικούς, με επίκεντρο τις δικές τους ανάγκες, αγώνες που μπορούν και πρέπει να είναι νικηφόροι.

Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε τα συνδικάτα να συμμετέχουν μαζικά στην Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ στις 4 Απρίλη, ενισχύοντας το πιο καθαρό, ταξικό και μαχητικό κομμάτι του εργατικού κινήματος».