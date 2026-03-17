Την Πέμπτη στο υπουργείο Υγείας οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία

Τη σκυτάλη των απεργιακών κινητοποιήσεων παίρνουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα Υγείας μεθαύριο Πέμπτη, με στάση εργασίας κατά τη διάρκεια της πρωινής βάρδιας στην Αττική και 24ωρη απεργία στην Περιφέρεια, απαντώντας με αγώνα στην πολιτική που μετατρέπει την Υγεία σε εμπόρευμα, τα νοσοκομεία σε επιχειρηματικές μονάδες, τους εργαζόμενους σε φτηνούς και αναλώσιμους και τους ασθενείς σε πελάτες.

Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 9 το πρωί στο υπουργείο Υγείας, και στη συνέχεια πορεία στο υπουργείο Οικονομικών. Στο Ηράκλειο Κρήτης η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10 π.μ. στο σαλόνι του ΠΑΓΝΗ, απαιτώντας μεταξύ άλλων να κλείσει η βάση της Σούδας.

Το σύνολο των εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες Υγείας και στο ΕΚΑΒ εργάζονται σε συνθήκες αυξανόμενης εντατικοποίησης, με αλλεπάλληλες βάρδιες και εφημερίες, δεκάδες χρωστούμενες ημέρες ανάπαυσης και κανονικής άδειας, καθώς παραμένουν κενές χιλιάδες οργανικές θέσεις όλων των ειδικοτήτων και συνεχίζεται η μείωση του αριθμού των μόνιμων εργαζομένων (από 93.580 τον Γενάρη 2013, 78220 τον Γενάρη 2020 και 72.626 τον Αύγουστο 2025), καθώς και των συμβασιούχων (από 41.831 τον Οκτώβρη 2021, 40.798 τον Αύγουστο 2025).