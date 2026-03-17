ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή

Με βήμα ταχύ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ρίχνονται στη μάχη για την οργάνωση της μεγάλης Πανελλαδικής Σύσκεψης του ΠΑΜΕ στις 4 Απρίλη, στις 9 π.μ. στο γήπεδο «Νήαρ Ηστ» στην Καισαριανή.

Η φετινή Πανελλαδική Σύσκεψη, με σύνθημα «Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή», δίνει τον τόνο της οργάνωσης της πάλης «σε έναν κόσμο που φλέγεται» από την εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Καθώς η συζήτηση φουντώνει μέσα στους χώρους δουλειάς για την όλο και πιο βαθιά εμπλοκή της χώρας με ευθύνη της κυβέρνησης και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, το ερώτημα «τι κίνημα χρειάζεται» μπαίνει όλο και πιο επιτακτικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο νέος πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, Γιώργος Στεφανάκης, ξεκινώντας κύκλο περιοδειών στους χώρους δουλειάς επισκέφθηκε χθες το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ στην Π. Ράλλη, όπου συζήτησε με τους εργαζόμενους κι άκουσε τα προβλήματα που τους απασχολούν. Η ανησυχία για την εξέλιξη του ιμπεριαλιστικού πολέμου και τη συμμετοχή της χώρας μας σ' αυτόν, οι μισθοί που εξαϋλώνονται πριν περάσει ο μισός μήνας, οι συνεχείς παραιτήσεις εργαζομένων, η αναγγελία προσλήψεων οδηγών με σύμβαση 8 μηνών και η εμπλοκή των ιδιωτών επιχειρηματιών στις αστικές συγκοινωνίες βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης.

Ο πρόεδρος του ΕΚΑ τόνισε ότι η πολεμική οικονομία και η εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο για τα κέρδη των λίγων πηγαίνει χέρι - χέρι με την ένταση της επίθεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι σε μισθούς και δικαιώματα. Γι' αυτό, όπως σημείωσε, είναι απαραίτητο σ' αυτές τις συνθήκες να δυναμώσουν οι αγώνες, να αυξηθεί η συμμετοχή σ' αυτούς, να πιστέψουν οι ίδιοι στις δυνάμεις τους, αφού χωρίς αυτούς δεν μπορεί να κινηθεί λεωφορείο. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν πρέπει να υπάρχει καμιά εμπιστοσύνη σε συνδικαλιστές - εργατοπατέρες που καλλιεργούν τον κοινωνικό εταιρισμό και με τη στάση τους στηρίζουν τα συμφέροντα της εργοδοσίας. Τέλος τόνισε τη δύναμη που έδωσαν οι εργαζόμενοι με την ψήφο τους στις αρχαιρεσίες του ΕΚΑ στις ταξικές δυνάμεις, που και από τη θέση του προέδρου θα δώσουν τη μάχη ώστε το ΕΚΑ να γίνει πλέον ο οργανωτής της πάλης και το ουσιαστικό στήριγμα των σωματείων και των εργαζομένων της Αθήνας, για ένα Εργατικό Κέντρο ανοιχτό πλέον στους εργάτες. Η περιοδεία θα συνεχιστεί σήμερα στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ στου Ρέντη.

Οπως σημειώνει το ΠΑΜΕ, «απέναντι στη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου χρειαζόμαστεΣτους στόχους των μεγάλων αφεντικών, που τους βαφτίζουν "εθνικούς στόχους" για να γίνουν πλουσιότεροι από την εκμετάλλευση και το αίμα των εργαζομένων».

Τονίζει πως είναι αναγκαιότητα σήμερα «ένα κίνημα απαλλαγμένο από τη συμβιβαστική αντίληψη της κυβερνητικής εναλλαγής και της αναζήτησης "σωτήρων", οι οποίοι θα συνεχίσουν την εφαρμογή της ίδιας πολιτικής υπέρ του κεφαλαίου.

Ενα κίνημα διεκδικητικό, αγωνιστικό, που θα βάζει στο στόχαστρο τις πραγματικές αιτίες της βαρβαρότητας, το καπιταλιστικό κέρδος και όσους το υπηρετούν».