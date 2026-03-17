ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ξεκινούν απεργιακές κινητοποιήσεις από σήμερα

Σε απεργία προχωρούν από σήμερα οι αυτοκινητιστές ταξί, με πορεία προς τη Βουλή, ενάντια στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που μπαίνει για συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Στην ανακοίνωσή τους οι Επιτροπές Αγώνα Ταξί καταγγέλλουν την κυβέρνηση και κάνουν σαφές πως δεν θα επιτρέψουν ο κλάδος, οι οικογένειές τους να φορτωθούν τα βάρη της εμπλοκής της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. «Οι ταξιτζήδες δεν θα βάλουμε πλάτη για να αυξήσουν τα κέρδη τους οι μεγάλοι όμιλοι, οι εφοπλιστές και τα μονοπώλια της μεταφοράς», ξεκαθαρίζουν. Επιπλέον, τονίζουν πως οι δήθεν «δεσμεύσεις» των κυβερνητικών στελεχών ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις στο νομοσχέδιο όχι μόνο δεν ήταν αληθείς, αλλά βρήκαν και πρόσφορο έδαφος στην πλειοψηφία στην Ομοσπονδία, που «καλλιεργεί μόνιμα και συστηματικά την αναμονή μαζί με υποσχέσεις ότι τάχα βρίσκεται σε συνεννόηση με την κυβέρνηση και το υπουργείο». Το ίδιο και στην πλειοψηφία μέσα στο ΣΑΤΑ, που όπως καταγγέλλουν ανέστειλε την αγωνιστική διεκδίκηση και κλιμάκωση.

Είναι χαρακτηριστική η στάση της πλειοψηφίας του Συνδικάτου, που απέρριψε την πρόταση να ενωθεί η φωνή των αυτοαπασχολούμενων αυτοκινητιστών με αυτή της μαχόμενης αγροτιάς στην Αθήνα και με όλο το λαό στη μεγάλη απεργία στις 28 Φλεβάρη στο Σύνταγμα, 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη.

«Τώρα χρειάζεται να βάλουμε τη σφραγίδα μας, που το νομοσχέδιο μπαίνει στη Βουλή», σημειώνουν οι Επιτροπές Αγώνα και απαιτούν την άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του επερχόμενου νομοσχεδίου, την απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 και όλων των ρυθμίσεων που διευκολύνουν τις εταιρείες που διαχειρίζονται επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) να συγκεντρώνουν ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι του μεταφορικού έργου. Παράλληλα απαιτούν την επαναφορά του Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης αντί για Δικαστικής Χρήσης για την έκδοση και ανανέωση των αδειών, καθώς αυτή η ρύθμιση ανοίγει την πόρτα για την ποινικοποίηση των αγωνιστών.

Την ώρα που η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα μέτρο στήριξης του εισοδήματος που χτυπιέται από την ακρίβεια και τη φοροληστεία, επικαλούμενη τη δημοσιονομική σταθερότητα, «τα μονοπώλια, οι εργοστασιάρχες των όπλων, οι εφοπλιστές απολαμβάνουν ειδικό καθεστώς φορολογίας, μειωμένο κόστος στην Ενέργεια, κρατικές επιδοτήσεις με χρήματα που προέρχονται από τη φορολογία των επαγγελματιών, των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων», σημειώνουν οι Επιτροπές Αγώνα Ταξί. Απαιτούν κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Κατάργηση του ν. 5073/23 και κάθε είδους τεκμαρτής φορολόγησης. Φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα, με βάση τα πραγματικά έσοδα - έξοδα. Επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένου κατά 3.000 ευρώ ανά προστατευόμενο μέλος.