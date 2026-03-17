Αποφασιστική παρέμβαση στη φαρμακοβιομηχανία «Medichrom»

Παρέμβαση στην εργοδοσία της φαρμακοβιομηχανίας «Medicrhrom» πραγματοποίησε το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής ενάντια σε τρομοκρατικές συμπεριφορές στελέχους της εταιρείας σε βάρος εργαζομένων και στην απόλυση εργαζόμενης που μαζί με άλλες διαμαρτυρήθηκαν για τις συμπεριφορές αυτές.

Συγκεκριμένα, το Συνδικάτο βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 13 Μάρτη στη φαρμακοβιομηχανία, απαιτώντας και αναγκάζοντας την εργοδοσία να συναντηθεί μαζί του, παρόλο που η τελευταία προσπάθησε να αποφύγει τη συνάντηση, ενώ έφτασε στο σημείο να καλέσει την αστυνομία νομίζοντας ότι έτσι θα κάμψει το Συνδικάτο και τους εργαζόμενους.

Σε καταγγελία του το Συνδικάτο αναφέρει ότι στις 5 Μάρτη, στον χώρο της παραγωγής οι εργαζόμενες «δέχθηκαν βίαιη επίθεση από τον διευθυντή παραγωγής - συσκευασίας», ο οποίος τις πίεζε προκειμένου να ξεκινήσει πιο γρήγορα η παραγωγή παρτίδας φαρμάκου, που, όμως, καθυστερούσε λόγω οργανωτικών προβλημάτων, «τα οποία η διοίκηση επιμελώς αγνοεί». Ο συγκεκριμένος διευθυντής «δεν δίστασε να εκσφενδονίσει μια πλαστική παλέτα αρκετών κιλών» προς τις εργαζόμενες, η οποία προσέκρουσε σε μεταλλικό τραπέζι, για να τιναχτεί με τη σειρά του πάνω σε εργαζόμενες και να τις χτυπήσει στα χέρια «δημιουργώντας τους παράλληλα τεράστιο σοκ».

Οι εργαζόμενες, προσθέτει το Συνδικάτο, πήγαν την ίδια μέρα να διαμαρτυρηθούν στην εκπρόσωπο της εργοδοσίας, η οποία τους απάντησε «πως "άνθρωπος είναι και αυτός. Είχε νεύρα και ξέσπασε. Δεν έγινε και κάτι"»! Μάλιστα, στη συνάντηση αυτή ήταν και ο διευθυντής, που όπως λέει το Συνδικάτο συνέχισε να απειλεί τις εργαζόμενες με απόλυση. Οι εργαζόμενες μάλιστα ξεκαθάρισαν ότι «αυτές οι συμπεριφορές δεν αρμόζουν σε χώρο εργασίας και καμία εργαζόμενη δεν οφείλει να ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές στη δουλειά της».

Η εργοδοσία, προφανώς για να σπείρει τον φόβο, απέλυσε την επομένη μια από τις εργαζόμενες με το πρόσχημα ότι «δεν μπορεί να συνεργαστεί καλά με τον διευθυντή της». Δηλαδή, τονίζει το Συνδικάτο, «η διοίκηση της "Medichrom" όχι μόνο δείχνει ανοχή σε περιστατικά βίας από τους διευθυντές της, αλλά τιμωρεί και όσες σηκώνουν κεφάλι για να βάλουν όρια στις απαράδεκτες συμπεριφορές τους».

Στη νέα συνάντηση με το Συνδικάτο η εργοδοσία τήρησε αδιάλλακτη στάση, λέγοντας ότι θα ανακαλέσει την απόλυση.

Το Συνδικάτο με προοπτική την κλιμάκωση της αγωνιστικής δράσης καλεί τις εργαζόμενες να συσπειρωθούν στις γραμμές του και να διεκδικήσουν άμεση επαναπρόσληψη της συναδέλφισσας, να σταματήσει η πίεση στις συναδέλφισσες που δέχτηκαν την επίθεση, μέτρα υγείας και ασφάλειας, άμεση απομάκρυνση καμερών που έχουν μπει παράνομα στον χώρο κ.ά.