ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ

«Τα συνδικάτα της Ελλάδας, οι εργαζόμενοι και οι φορείς του λαού της χώρας μας θα είναι στο πλευρό του κουβανικού λαού»: Αυτό είναι το μήνυμα που μετέφερε για τρεις μέρες η αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ, με τη διεθνιστική αποστολή αλληλεγγύης που οργάνωσε στην Κούβα.

Εκεί που σε κάθε συνάντηση, ξεκινώντας από την Οργανωτική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας Εργατών Κούβας (CTC), εκφράστηκε η αμέριστη στήριξη στον μεγάλο αγώνα που δίνει αυτός ο ηρωικός λαός απέναντι στο εγκληματικό εμπάργκο και στον διεθνή αποκλεισμό που επιβάλλει ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, επιχειρώντας να τον εξοντώσει.

Κάθε βήμα στην Αβάνα φανερώνει τις συνέπειες του βάρβαρου αποκλεισμού από την αμερικανική κυβέρνηση, με τον κουβανικό λαό να στερείται ακόμα και τα απαραίτητα καύσιμα και την Ενέργεια, με δραματικές επιπτώσεις στα νοσοκομεία, στην παραγωγή τροφίμων, στην ίδια την καθημερινότητα. Με τον τρόπο αυτό η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί να προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση, ώστε να καταφέρει όσα δεν κατάφερε εδώ και 67 χρόνια με τις επεμβάσεις, την υπονόμευση και την τρομοκρατία.

Ομως, κάθε συζήτηση με τις κουβανικές αντιπροσωπείες ήταν και ένα δείγμα από το πείσμα και την πίστη στο δίκιο τους για να καταφέρουν να μείνουν όρθιοι. Γι' αυτό και δηλώνουν με κάθε τρόπο την ευγνωμοσύνη τους για την αλληλεγγύη, αλλά και τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν μέχρι τέλους τον αγώνα απέναντι στον αντίπαλο, όσο ισχυρός κι αν φαίνεται ότι είναι.

Κάθε σταθμός από τις συναντήσεις του ΠΑΜΕ ήταν και μια ψηφίδα από τη συγκλονιστική Ιστορία ενός λαού που μένει αλύγιστος εδώ και σχεδόν 70 χρόνια. Που εμπνέει τους λαούς όλου του κόσμου, φανερώνοντας τις τεράστιες δυνάμεις που έχουν όταν παίρνουν τις τύχες στα χέρια τους, όταν δυναμώνει η αλληλεγγύη.

«Η Κούβα δεν είναι μόνη της! Κάτω τα χέρια από την Κούβα!», είναι το σύνθημα που πλέον και στη χώρα μας ακούγεται πιο δυνατά μετά και την αποστολή αλληλεγγύης του ΠΑΜΕ.

Ο «Ριζοσπάστης», μετά το χθεσινό ρεπορτάζ από τη συνάντηση με τη CTC και την επίσκεψη στην κρατική επιχείρηση AXSS, παρουσιάζει σήμερα τους υπόλοιπους σταθμούς της αποστολής: Τη συνάντηση στο Νοσοκομείο «Manuel "Piti" Fajardo» και τη συζήτηση με το υγειονομικό προσωπικό, όπως και την περιήγηση στο μνημείο της «Granma» και τις επισκέψεις σε άλλα εμβληματικά σημεία της Αβάνας.